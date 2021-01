Arrancan las votaciones para el All-Star de la NBA que no tiene ni fecha ni sede

La NBA ha dado en la tarde de este jueves el pistoletazo de salida para las tradicionales votaciones de cara al All-Star 2021. Los aficionados ya pueden votar por sus jugadores favoritos de la Conferencia Este y Oeste, seleccionando los que para ellos deberían ser titulares en el evento. Como viene haciéndose en los últimos años los dos jugadores que más votos reciban serán los capitanes de ambos equipos y elegirán por orden al resto de hombres que saldrán de inicio y a los suplentes.

Las votaciones podrán hacerse diariamente a través de la página web de la NBA, de la aplicación oficial de la competición y a través de Twitter utilizando el hastag #NBAAllStar. El plazo de cierre será el jueves 16 de febrero. Se anunciará cómo van estas los días 30 de enero, 2 de febrero, 4 de febrero, 13 de febrero y 16 de febrero.

Who will be this year’s NBA All-Stars?



NBA All-Star Voting presented by @ATT is NOW OPEN!

Vote daily on https://t.co/WChjCTkVGB, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar and #FirstNameLastName.



��️: https://t.co/2YZJEbyzYxpic.twitter.com/Zaj77EB6He