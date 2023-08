Alex López vuelve a Tenerife; Susinskas y Leissner refuerzan a Girona y Palencia; Reuvers llega al Valencia

El alero lituano Mindaugas Susinskas, de 2,04 metros y 28 años, jugará en el Bàsquet Girona la próxima temporada tras llegar procedente del Niners Chemnitz de la BBL alemana, donde ha jugado las dos últimas temporadas.

La pasada temporada anotó 9,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias en 33 partidos de liga regular. Susinskas es el séptimo fichaje para el equipo que dirigirá Salva Camps, nuevo técnico del equipo de la Liga Endesa.

El escolta estadounidense John Jenkins no continuará la temporada que viene en el Bàsquet Girona, según anunció este lunes el club catalán.

Jenkins, de 32 años, recaló en Fontajau, en marzo pasado, procedente del G-League Ignite, para ayudar a solucionar la falta de efectividad del equipo en los tiros de tres.

El exterior norteamericano jugó ocho partidos de la Liga Endesa, con unos promedios de casi 24 minutos, 11,1 puntos, 2,1 rebotes, 1,1 asistencias.

El Lenovo Tenerife ha anunciado este lunes el fichaje para la temporada 2023/24 del escolta español Álex López Laz, quien cumplirá así su segunda etapa en el equipo aurinegro, cuya camiseta ya defendió en las campañas 2019/20 y 2020/21.

Nacido el 8 de mayo de 1991 en San Cristóbal de La Laguna, mide 1,89 metros de altura y, según la nota de prensa del Lenovo Tenerife, "puede jugar tanto de base como de escolta". El curso pasado, con el San Pablo Burgos en LEB Oro, López promedió más de 21 minutos, 8,9 puntos (38,8% de acierto en triples), 2,7 rebotes y 2,1 asistencias en 39 encuentros, disputados entre la fase regular y las eliminatorias de ascenso.

López acumula 141 encuentros en la Liga Endesa. Durante su estancia anterior en el Lenovo Tenerife, participó en la conquista de la segunda Copa Intercontinental. Tras dos años de aurinegro, López militó el curso 2021/22 en el Baloncesto Fuenlabrada, para vivir al año siguiente una segunda etapa con el San Pablo Burgos.

El ala-pívot estadounidense Tanner Leissner, de 27 años y 2,01 metros de altura, se ha convertido este lunes en nuevo jugador del Zunder Palencia para la inminente temporada 2023/24, tras haber militado el último curso en el EWE Baskets Oldenburg.

Así lo ha confirmado el club palentino. "Leissner refuerza el juego interior del nuevo Zunder Palencia, que suma al primer extracomunitario de su plantilla", ha precisado en su nota de prensa sobre un jugador nacido el 17 de septiembre de 1995 en Converse (Texas).

En el EWE Baskets Oldenburg promedió 10 puntos (34,3% en triples y 86,4% en tiros libres) y 5,7 rebotes. En este sentido, Leissner militó en el Rytas Vilnius lituano durante la campaña 2021/22, con el que disputó la Basketball Champions League, y también jugó en el Afyon turco, en el MHP RIESEN Ludwigsburg y en el Hapoel Beer Sheva israelí.

El ala-pívot estadounidense Nate Reuvers ha fichado por el Valencia Basket para las próximas tres temporadas, según anunció este lunes el club de la Fonteta.

Reuvers, que cumplirá 25 años en septiembre, mide 211 centímetros, se formó en el Wisconsin Badgers de la liga universitaria de Estados Unidos y, tras no ser elegido en el 'draft' de 2021, fichó por el Cibona de Zagreb croata.

