El Urbas Fuenlabrada renovó el contrato del escolta nigeriano Obi Emegano para la próxima temporada con la opción a otra adicional, la quinta ampliación de un jugador del equipo que consiguió la permanencia en la Liga Endesa la pasada campaña.



La continuidad del escolta de Lagos (Nigeria), que la pasada campaña aportó una media de 10 puntos y casi 3 rebotes por encuentro y se encuentra concentrado con su selección preparando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se suma a las del alero congoleño Christian Eyenga, el alero brasileño Leo Meindl, el ala-pívot estadounidense Kwan Cheatham y el base serbio Jovan Novak.

Además, el Fuenlabrada ha fichado al pívot serbio Dusan Ristic por una temporada y continúan en el equipo con contrato en vigor el base esloveno Ziga Samar, el ala-pívot estonio Siim-Sander Vene y el pívot español Osas Ehigiator. Todos ellos estarán a las órdenes del entrenador Josep María Raventós, que también renovó su contrato.



El conjunto madrileño va aclarando su plantilla para la próxima campaña, en la que está por ver si continuará el base estadounidense Melo Trimble, incluido por el Fuenlabrada en la lista del derecho de tanteo. Además, el Fuenlabrada tiene opción de igualar cualquier oferta por el escolta mexicano Paco Cruz, que según la ACB ha expresado su deseo de volver al baloncesto español.

El escolta catalán de 39 años, Rafa Martínez, seguirá una temporada más en el Baxi Manresa tras confirmarlo él mismo este jueves en un vídeo de la Liga Endesa. Así pues, el club catalán y la misma competición seguirán disfrutando del juego de uno de los históricos del baloncesto español, que disputará su campaña número 20 en ACB.

