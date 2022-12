Kaunas acogerá la 'Final Four' de la Euroliga

La 'Final Four' de la Euroliga en 2023 tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en Kaunas (Lituania), mientras que Berlín (Alemania) será la sede de la edición de 2024, según confirmó la competición este lunes en un comunicado.

