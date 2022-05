Jasikevicius: "Regalamos títulos; es inaceptable que nos hayan metido 52 puntos en la segunda parte"

Sarunas Jasikevicius se mostró muy crítico con la derrota del Barça a manos del Real Madrid en semifinales de la Final Four de la Euroliga, sobre todo a raiz de la remontada del equipo de Laso en el tercer cuarto: "Si quieres ir a la final y recibes 52 puntos en la segunda parte… He echado en falta un poco de profesionalismo extra y sacrificio. Es una gran decepción para nosotros. Somos mejor equipo pero no vamos a jugar la final", expuso.

"Anotar 83 puntos es suficiente para ganar con la defensa que hacemos normalmente. El Real Madrid nos ha metido 86 puntos, y 52 en el segundo tiempo, es algo es inaceptable", insistió el entrenador.

El Real Madrid tumba al Barça en un gran tercer cuarto y disputará la final de la Euroliga El conjunto blanco peleará por el título de la Euroliga este sábado ante el Anadolu Efes tras eliminar al Barcelona por 83-86 en un partido plagado de alternativas. 19 may 2022 - 18:43

"Estamos regalando mucho, estamos regalando títulos. Sé que es difícil ganar títulos, pero ya cansa. Es inaceptable recibir 52 puntos en la segunda parte", prosiguió.

El lituano habló de "noche difícil. EEsto ya nos pasado muchas veces, así es este equipo. Un equipo con talento, pero que no sabe matar rivales ni series".