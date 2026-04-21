Clyburn y Punter dan una vida extra al Barça

BARCELONA, 21/04/2026.- El jugador del FC Barcelona Joel Parra a la finalización del partido de PLAY-IN de la euroliga de baloncesto que han disputado este martes el Barça y el Estrella Roja en el palau balugrana, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta.

El alero Will Clyburn y el escolta Kevin Punter, con 22 puntos cada uno, dieron una vida extra al Barça, que este martes eliminó en el Palau Blaugrana al Estrella Roja (80-72) en el primer partido de la repesca de la Euroliga, y el viernes se jugará el pase a los cuartos de final en la pista del Mónaco.

La irrupción estelar de Clyburn, que batió el récord de anotación de un jugador del Barça en un primer cuarto de la competición con 18 puntos y seis triples sin fallo, allanó el camino a los de Xavi Pascual, que se marcharon al descanso con una clara ventaja (47-33) y ampliaron la renta en el tercer cuarto (60-38, min.26).

Lejos de bajar los brazos, el cuadro serbio, liderado por Miller-McIntyre (19) y Butler (16), amenazó con remontar en el último asalto, pero el conjunto azulgrana reaccionó a tiempo para mantener viva la esperanza de ser el primer equipo que accede a los cuartos de final procedente del partido entre el noveno y el décimo clasificado.

Saltó el Barça a la pista del Palau Blaugrana decidido a salvar el pellejo. Pese a perder pronto a Shengelia, reservado con dos faltas, el cuadro catalán empezó sólido atrás y fluido en ataque, y despegó en el marcador gracias a Clyburn, letal con seis triples sin fallo, y bien secundado por Punter, autor de 7 rápidos puntos (26-16, min.8).

Lejos de arrugarse, el Estrella Roja respondió al fuego azulgrana con la pólvora de Miller McIntyre y Nwora, que entre ambos anotaron 18 de los 21 puntos de su equipo en el primer cuarto (29-21).

La irrupción de Hernangómez, con seis puntos seguidos en el poste bajo, afianzaron el dominio del Barça (37-26, min.13) en un segundo asalto errático, que los de Pascual despidieron de la mejor manera con un arreón final impulsado por Clyburn y Punter, que firmaron 34 de los 47 puntos del cuadro catalán al descanso (47-33).

El paso por vestuarios devolvió el mismo paisaje. Sólido en la defensa interior, fiable en el rebote y certero en ataque, el Barça superó la barrera de los veinte puntos con dos triples de Punter (60-38, min.26), pese a la oposición de Miller-McIntyre y Nwora, los dos mejores del equipo visitante.

Pero la desventaja no derrumbó al Estrella Roja, que perseveró y aprovechó la pérdida de puntería de la segunda unidad azulgrana para apretar el marcador al final del tercer asalto (63-51) y reducir aún más la diferencia en el último asalto (70-61, min.35), impulsado por el desborde de Butler en el uno contra uno, la presencia interior de Izundu y el dominio del rebote ofensivo.

Sin Vesely, eliminado con cinco faltas (min.38), el Barça supo sufrir en las posesiones decisivas para amarrar una victoria (80-72) que le mantiene vivo en la Euroliga, como mínimo, hasta el viernes.

FICHA DEL PARTIDO:

80. Barça (29+18+16+17): Satoransky (11), Punter (22), Clyburn (22), Shengelia (8), Vesely (8) -equipo inicial-, Norris (-), Fall (-), Brizuela (-), Parra (2), Marcos (-) y Hernangómez (7),

72. Estrella Roja (21+12+18+21): Miller-McIntyre (19), Nwora (11), Kalinic (-), Moneke (5), Bolomboy (-) -equipo inicial-, Izundu (7), Ojeleye (9), Carter (3), Butler (16) y Rivero (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Mehdi Difallah (FRA) y Gytis Vilius (LIT). Eliminaron con cinco faltas al local Vesely (min.38).

Incidencias: primer partido de la repesca disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.252 espectadores.