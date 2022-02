El Joventut sigue intratable

El Joventut Badalona sigue intratable como líder de la Eurocopa tras sumar su séptima victoria consecutiva, en la pista del Turk Telekom Ankara (69-78), donde ningún equipo había conseguido derrotar al conjunto turco hasta esta jornada.

Ante Tomic, con 19 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias, lideró al equipo verdinegro ante un rival que sobrevivió a base de triples (11 de 27), pero que con 16 balones perdidos jugando a un ritmo lento siempre fue a remolque del conjunto español y lo inquieto lo justo.





.@Penya1930 continue to show incredible form with another victory, this time on the road! #RoadToGreatness