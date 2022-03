Unicaja vence en Cluj y se queda a un triunfo de clasificarse al Top-8 como primero de grupo

El Unicaja consiguió una victoria de mérito en la pista del Cluj-Napoca rumano (70-86), con una gran actuación del ala-pívot estadounidense Cameron Oliver (19 puntos y 9 rebotes), y se coloca a una victoria de clasificarse para el 'Top 8' como primero de grupo.



El Unicaja llegó al cuarto partido de la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA con la posibilidad de amarrar el pase a la siguiente fase beneficiado por la retirada del Prometey ucraniano de la competición por la invasión rusa que sufre su país.



Los de Ibon Navarro jugaron bien los primeros compases del partido, con un Axel Bouteille muy acertado y las buenas decisiones de Matt Mooney en la dirección, ante un Napoca que no supo aguantar el ritmo de su rival en el primer cuarto (17-23).



En el segundo acto, a falta de cinco minutos para el descanso llegó el bajón malagueño, que coincidió con la mejor versión de los rumanos, liderados por Stefan Bircevic (acabó como el máximo anotador de su equipo con 17 puntos) y Elijah Steward, con lo que el equipo español se fue al parón del intermedio con derrota por 42-41.



El mejor Cameron Oliver, un cuatro con físico de cinco y muñeca de escolta, capaz de sumar desde el triple y tener una visión de pase muy poco habitual, apareció en la segunda mitad mientras Brizuela dejó el testigo a Bouteille, que no solo funcionó en sus números (21 puntos), sino que fue capaz de aportar en defensa.



Un tramo errático del Unicaja al inicio del último cuarto no impidió que en los minutos decisivos, con Oliver y Bouteille a un nivel sobresaliente, se pusiera el marcador en un 63-75 a falta de 2:20 para el final.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Ahí, con el Napoca mentalmente mermado, Alberto Díaz se unió a la fiesta y los cajistas agrandaron el marcador para lograr una victoria por más de seis puntos, que fue la diferencia con la que perdió en el partido disputado entres ambas formaciones en el Palacio Martín Carpena.



El Unicaja se pone con todo a favor (2-2 en el global) para certificar el pase al 'Top 8' de la Liga de Campeones FIBA como primero de grupo y, por tanto, con el factor cancha a su favor, que tendrá si gana ante el Ostende belga la semana próxima.

Ficha del partido

70 - Cluj-Napoca (17+25+14+14): Brown (11), Bircevic (17), Richard (8), Kuti (0), Stipanovic (1) -cinco inicial-, Hogue (13), Steward (13), Guzman (7) y Grasu (0).



86 - Unicaja (23+18+15+30): Alberto Díaz (9), Bouteille (21), Barreiro (2), Abromaitis (12), Guerrero (2) -cinco inicial-, Oliver (19), Brizuela (8), Kravic (6), Mooney (5), Alonso (2) y Carlos Suárez (0).



Árbitros: Manuel Mazoni (Italia), Martins Kozlozskis (Letonia) y Carsten Straube (Alemania).



Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones FIBA disputado en el BTarena de Cluj-Napoca, en Transilvania (Rumanía).