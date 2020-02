San Pablo Burgos pasa a la siguiente ronda; Baxi Manresa, eliminado

SAN PABLO BURGOS 87 - 71 RASTA VECHTA

El San Pablo Burgos venció este miércoles con claridad, por 87-71, al Rasta Vechta alemán y consiguió la clasificación para la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

El segundo cuarto fue determinante en el resultado del partido gracias principalmente al trabajo defensivo del equipo burgalés, en el que Earl Clark fue uno de los más destacados, ayudado por Augusto Lima en el rebote y Vitor Benite en anotación.

87 - San Pablo Burgos (22+24+19+22): Earl Clark (21), Vitor Benite (18), Thad McFadden (7), Ferran Bassas (3), Augusto Lima (9) –quinteto inicial- Kareen Queeley (-), Bruno Fitipaldo (-), Alex Barrera (10), Javi Vega (-), Miquel Salvo (3), Jasiel Rivero (7) y Dragan Apic (9).

71- Rasta Vechta (22+12+23+14): Max di Leo (-), Michael Kessens (), Trevis Simpson (11), Ishmall Wainright (14), Steve Vasturia (7) – quinteto inicial- Jordan Davis (14), Josh Young (10), Tim Insinger (-), Luc van Slooten (), Philipp Herkenhoff (6), Justin Raffington (2), Jarelle Reischel (7).

Árbitros: Sergii Zashchuk (Ucrania), Sasa Maricic (Serbia), Petr Hrusa (República Checa).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga de Campeones disputado en el Coliseum Burgos ante 9.326 espectadores.

BAXI MANRESA 61 - 64 DINAMO SASSARI

Baxi Manresa dice adiós a la aventura europea tras caer en el partido definitivo contra Dinamo Sassari para acceder a los octavos de la Basketball Champions League (BCL).

Los manresanos jugaron un partido muy irregular, marcador por los nervios de la clasificación. Pues a los catalanes solo les valía la victoria tras el triunfo de Oostende. El equipo llegó con opciones al final, pero no pudo culminar el sueño de seguir vivo en la competición europea.

61. BAXI MANRESA (17+19+12+13) Dani Pérez (3), Dulkys (3) Vaulet (5), Magarity (2), Sakho (-)–cinco inicial– Báez (6), Nelson (5), Jou (9), Kravish (11) y Pere Tomás (9)

64. DINAMO SASSARI (26+10+18+10): Spissu (5), Vitali (7) Pierre (12), Evans (7), Bilan (14)–cinco inicial– Gentile (3), Jerrells (11), Bucarelli (-), Coleby (2) y Sorokas (3).

Árbitros: Aleksandar Glisic (SRB), Igor Mitrovsky (MKD) y Gintaras Vitkauskas (LIT). Eliminaro por doble técnica al entrenador visitante, Gianmarco Pozzecco.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de la Basketball Champions League disputado en el pabellón Nou Congost ante 4.700 espectadores.

�� Adéu, #BasketballCL.

�� Goodbye, @BasketballCL.



�� Tristos però orgullosos d'haver tornat a Europa!

���� We are sad but proud to have played back in Europe!



�� PD: �� WILSOOOOOOOOON! pic.twitter.com/3t2ir3Mk6l