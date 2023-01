UCAM Murcia vence a Bilbao Basket; Segunda victoria de Unicaja en el Top 16

UCAM Murcia, 90 - Bilbao Basket, 72

El UCAM Murcia logró este martes un triunfo convincente por 90-72 en la Liga de Campeones FIBA ante el Surne Bilbao Basket, al que arrolló desde el principio en un partido en el que la intensidad defensiva y el buen hacer en ataque de Artem Pustovyi y Thad McFadden, con 40 puntos entre ambos, resultaron claves.



Con este resultado el equipo murciano, que encadena 14 victorias seguidas en la competición como local contando varias ediciones, se sobrepuso al 85-65 en la pista del Lenovo Tenerife, mientras que los vascos, que habían ganado sus tres partidos a domicilio en el torneo, dieron un paso atrás tras su victorioso debut en el top 16 con el 85-75 al Darussäfaka turco.

?? UCAM MURCIA ?? SURNE BILBAO



¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL!

Ya tenemos la primera victoria del top16



??‍?? #TiempoDeHéroes

?? #BasketballCLpic.twitter.com/Yh47fgc3J7 — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) January 31, 2023

El partido lo comenzó el UCAM CB con muy buena defensa y eso le hizo mandar por 8-2 en cuatro minutos, con seis de sus puntos conseguidos desde la línea de personal.



El Bilbao reaccionó y con un triple de Adam Smith se acercó (14-12), pero Pustovyi, siendo efectivo en la zona rival, volvió a disparar a su equipo, que cerró el primer cuarto con siete puntos de ventaja (20-13).



El pívot ucraniano, muy discutido en Murcia por su rendimiento a lo largo de la temporada, siguió a lo suyo y con dos canastas estiró aún más el marcador a favor de los universitarios. Con 24-13 Jaume Ponsarnau pidió tiempo muerto y su equipo buscó reaccionar con los triples. Dos de Lude Hakanson y Francis Alonso pusieron el 30-22, pero el equipo de Sito Alonso no aflojó y, con McFadden entrando en combustión, puso la directa. Cuatro triples seguidos del escolta estadounidense con pasaporte georgiano determinaron que al descanso se llegase con un +19 para los de la capital del Segura (48-29).



Atacando desde la defensa y espoleado también por un Sadiel Rojas híper activo en el marcaje ya fuese sobre Hakanson o sobre Smith, el UCAM CB jugaba con fluidez y eso se vio reflejado en el electrónico del Palacio de los Deportes.



Un parcial de 14-4 de vuelta a la pista dejó el terreno mucho más allanado para los granas, que amenazaron con convertir el partido en un paseo ante un rival sin argumentos (62-33 antes de llegar al ecuador del tercer periodo).



A partir de ahí, el intercambio de canastas en un encuentro más destensado por parte local hizo que se estabalizara la diferencia y el periodo finalizó con un capicúa 74-47.



El UCAM CB estaba siendo superior en todo ante un rival directo en la Liga Endesa por acceder a las eliminatorias por el título -los vascos son undécimos y los murcianos duodécimos, ambos con un bagaje de 8-10- pero que en este choque europeo no ofreció mucha resistencia.



Los de Ponsarnau, que en el campeonato estatal pasaron por encima del de Sito, ganándole por 99-81, aprovecharon el último cuarto para maquillar ligeramente su amplia derrota y enjugar parte de la desventaja, lo cual puede ser importante para el pase a los cuartos de final, algo que lograrán los dos primeros clasificados de cada grupo. En esos 10 minutos el cuadro vizcaíno se llevó por fin un triunfo parcial con el 16-25 que dejó el resultado final en 90-72.

FICHA DEL PARTIDO:

90 - UCAM Murcia Club Baloncesto (20+28+26+16): Trice (11), Jelínek (11), Rojas (-), Luther (6) y Diop (10) -cinco inicial-, Bellas (-), Radovic (6), McFadden (17), Pustovyi (23), Sakho (-), Anderson (4) y Andronikashvili (2).

72 - Surne Bilbao Basket (13+16+18+25): Hakanson (6), Rabaseda (11), Smith (8), Andersson (8) y Withey (13) -cinco inicial-, Radicevic (3), Álex Reyes (-), Francis Alonso (11), Kyser (8), Sulejmanovic (4) e Ignacio Rosa (-).

Árbitros: Manuel Mazzoni, de Italia; Andris Aunkrogers, de Letonia; y Carsten Straube, de Alemania. Eliminaron por cinco faltas al local Pustovyi (m.35).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase en la Liga de Campeones FIBA dentro del grupo L disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 4.000 espectadores.

Limoges, 67 - Unicaja, 84

El Unicaja cosechó una importante victoria en su primer partido a domicilio en la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA (BCL, por sus siglas en inglés) ante el Limoges por 67-84 tras un dominante segundo y último cuarto y con el protagonismo de Dylan Osetkowski, el más inspirado con 19 puntos, siete rebotes y 22 de valoración.



El primer cuarto tuvo un cambio de tendencia muy claro: un Unicaja que fue de más a menos desde que avid Kravish dejó la pista. Y eso que el partido empezó bien para los de Ibon Navarro, que con dos triples consecutivos y un buen movimiento de bola en ataque cogió una ventaja de siete puntos que debió agrandarse, pero sucedió todo lo contrario.

El Limoges es un equipo peleón, pese a no tener prodigios físicos por dentro, pero son tácticamente buenos a la hora de frenar sangrías, y eso lo acompañaron con acierto en ataque con sendos puntos del escolta Nicolas Lang y el triple final de Jayvon Graves para darle la vuelta al marcador (19-17).



El Unicaja reajustó para el segundo cuarto y confió en la muñeca de Dylan Osetkowski para volver a coger impulso: su tres de tres en tiros exteriores confirmó que cuando entra en racha, es un ala-pívot con alma de escolta y características de triplista.



Aunque ni por esas los galos se desenganchaban del Unicaja, hasta que estos se encontraron con un parcial de 0-7 para ir haciendo mella, y en eso estuvieron muy fino tanto Osetkowski como el incombustible Kendrick Perry, sin olvidarse del papel de Nihad Djedovic como pegamento entre el interior y el exterior, el ataque y la defensa, el pase y la canasta (34-45 al descanso).



El bloqueo y continuación, la jugada de toda la vida, fue la otra vía para seguir agrandando la herida del Limoges, que se vio en apenas minuto y medio perdiendo de 14 puntos nada más saltar al parqué desde vestuarios, y aunque lograron reponerse rápido con dos triples seguidos, el Unicaja replicó con la misma fórmula.



Con el partido virando hacia un juego más caótico, dinámico y alocado en lugar de ordenado y estático, el Unicaja volvió a coger esa máxima diferencia de 14 puntos que dos malas defensas dejaron en diez para encarar el último tirón con una ventaja considerable.



En estos contextos de partido, al Unicaja no se le suelen escapar las victorias cuando logran mantener esa distancia de seguridad que siempre logran mantener estables ante la rotación de su plantilla: cuando no es Perry, es Carter, Osetkowski o Brizuela, mucha pólvora que se prende desde una defensa a la que temer, con Alberto Díaz como estandarte.



Como ocurrió en su último choque ante Valencia Basket, el equipo malagueño siempre llega a los últimos cinco minutos con el turbo recargado para terminar de sobrepasar a su rival en robos y buenas acciones atrás que, mediante autopistas y en transición, acaban casi siempre en bandejas y en puntos.



Con esta victoria, el Unicaja coge un pequeño atajo hacia los cuartos de final porque, aunque quedan cuatro jornadas aún, ya le saca una victoria a AEK y Galatasaray y dos al Limoges, por lo que se afianza como líder en solitario y favorito a quedar como primero de grupo.

FICHA DEL PARTIDO:

67 - Limoges (19+15+19+14): Hawking (2), Jones (11), Miller (2), Lang (17), Yeguete (2) -quinteto inicial- Wojciechchowki (4), Ugolin (), Kadji (6), Kyzlink (4), Graves (17).

84 - Unicaja (17+28+18+21): Perry (10), Kalinoski (5), Djedovic (10), Ejim (2), Kravish?(11) -quinteto inicial- Díaz (3), Brizuela (6), Sima (2), Carter (5), Thomas (0), Osetkowski (19), Saint-Supery (0).

Árbitros: Paulo Marques (Portugal), Radomir Vojinovic (Montenegro), Kerem Baki (Turquía).

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la segunda fase de la Liga de Campeones FIBA en el Palais des Sports de Beaublanc.