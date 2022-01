Hereda San Pablo Burgos, 68 - Darussafaka , 80

El Hereda San Pablo Burgos cayó en el tercer partido definitivo ante Darussafaka turco (68-80) y no podrá repetir su triunfo en la Liga de campeones esta temporada en un partido que no tuvo opciones reales en ningún momento pese a que el equipo se dejó en el último cuarto todo para conseguir llevarse el partido pero el acierto en los instantes finales de los turcos fue determinante. El San Pablo no bajó los brazos pero no pese al esfuerzo no consiguió la remontada y no podrá defender la doble corona europea esta temporada.



--Ficha técnica:



68-Hereda San Pablo Burgos (16+18+20+14): Kullamae (8), Benite (7), Díez (13), Rabaseda (7) y Nnoko (8) - cinco inicial - Martínez (-), Kravic (10), Queeley (-), Salash (2), Dalton (0), García (10) y Renfroe (2).



80-Darussafaka (16+24+21+19): Olaseni (14), Caupain (19), Pineiro (10), Odemiroglu (14), Boothe (13) - cinco inicial - Has (-), McCollough (2), Yasar (-), Ozcelik (-), Guler (3), Atar (5) y Dogan (0).



Árbitros: Yohan Rosso (Francia), Saverio Lanzarini (Italia) y Geert Jacobs (Bélgica).



Incidencias: Tercer partido de la eliminatoria de la Basketball Champions League celebrado en el Coliseum Burgos ante 4678 espectadores.

Lenovo Tenerife, 74 - Pinar Karsiyaka, 71

El Lenovo Tenerife ganó el tercer partido de la eliminatoria de “play-in” frente al Pinar Karsiyaka (74-71) y accede a la siguiente ronda de la Liga de Campeones FIBA en un partido intenso, duro y que se decidió en los dos últimos minutos.



Joan Sastre, autor de 15 puntos, once de ellos en los do últimos minutos, fue al final el gran protagonista y abrió esa producción anotadora cuando peor lo estaba pasando su equipo. El alero del Lenovo Tenerife anotó un triple para empatar el choque (64-64) y dos triples consecutivos para el 72-66, ventaja que el equipo tinerfeño supo manejar hasta el final del choque.



FICHA DEL PARTIDO



Lenovo Tenerife 74 (17+20+21+16). Huertas (5), Salin (9), Rodríguez (2), Doornekamp (4), Shermadini (10) –inicial-, Fitipaldo (3), Sastre (15), Guerra (4), Wiltjer (11) y Todorovic (11).



Pinar karsiyaka 71 (11+18+24+18). Korkmaz (7), Taylor (7), M´Baye (24), Colson (16), Tyus (10) –inicial-, Durmaz (-), Blackmon (3), Yildizli (2), Sonsirma (-) y Agva (2).



Árbitros: Jasevicius (LIT), Kozlovskis (LET) y Liszka (POL).



Incidencias: Tercer y último partido de la eliminatoria de “play-in” disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante unas 1.100 personas.