Marcelinho Huertas clasifica al Lenovo Tenerife para la fase final

TOFAS BURSA, 73 - LENOVO TENERIFE, 74

Una canasta del brasileño Marcelinho Huertas a falta de un segundo para el final dio este martes la victoria al Lenovo Tenerife sobre el Tofas Bursa (73-74) y el pase a su equipo para la fase final de la Liga de Campeones FIBA.



El equipo tinerfeño ganó el primer enfrentamiento en el Santiago Martín, también con un tiro libre del base brasileño (78-77), y este martes, en Turquía, volvió a hacerlo después de un partido dominado desde el inicio por los insulares, pero que, a falta de once segundos para el final, se le complicó con un triple de Arslan (73-72) después de un error del uruguayo Bruno Fitipaldo.



La experiencia y el saber estar de Huertas en esos once segundos finales llevó al Tenerife al triunfo después de una canasta tras finta con la que superó la defensa de un inexperto Ugurlu que nada pudo hacer para evitarlo.



Gran victoria, con sufrimiento, pero importante para no solo alcanzar otro de los objetivos, la Final entre Cuatro, sino también para aligerar el calendario tan intenso que tenían los tinerfeños este mes de abril.