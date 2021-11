Lenovo Tenerife sale triunfante en un final igualado ante el Prometey

El Lenovo Tenerife salió victorioso este miércoles de su encuentro de la Liga de Campeones FIBA ante el Prometey ucraniano (80-78) en un duelo que tuvo un poco de todo: dominio local, dominio visitante, polémica con los árbitros e igualdad al final.



Para el Lenovo el triunfo era importante porque se mantenía arriba y con opciones claras de terminar esta primera fase en la primera posición.



Pero el encuentro no salió como esperaba y eso lo dejó claro el técnico al término del partido porque, aunque su equipo ganó, no se marchó al vestuario satisfecho, no solo por las dudosas decisiones de los árbitros al final, sino por el juego de su equipo.



Nueva victoria y ahora a pensar en otros enfrentamientos como los que tendrá en la Liga ACB o contra el Dínamo de Sassari en la Liga de Campeones FIBA en otro duelo con mucho en juego.

Ficha del partido

80 - Lenovo Tenerife (26+18+17+19). Fitipaldo (18), Salin (5), Doornekamp (-), Guerra (10), Wiltjer (7) –inicial-, Shermadini (14), Sergio Rodríguez (5), Sastre (-), Huertas (12) y Suleijmanovic (9).



78 - BC Prometey (18+19+24+17). Dowe (10), Harrison (17), Evans (7), Lypovyy (3), Kennedy (13) -inicial-, Bilan (4), Belikov (-), Petrov (19),Lukashov (-) y Sydurov (5).



Árbitros: Krejic (SLO), Ciulin (RUM) y Karabilecen (TUR). Señalaron técnica a Fitipaldo (min.40)



Incidencias: Pabellón delos Deportes Santiago Martín, ante unas seiscientas personas.