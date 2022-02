El Baxi Manresa estrenó su casillero de victorias en el Top-16 de la Liga de Campeones tras vencer al Darussafaka turco en el Nou Congost (89-74). Los manresanos dominaron la primera parte, pero se dejaron remontar en el tercer cuarto. Finalmente, recuperaron el acierto inicial para llevarse el triunfo.

El conjunto turco arrancó la segunda mitad con mucha más eficacia anotadora y logró recortar distancia con un parcial de 8-15 en 4 minutos (57-46 min 24). Las pérdidas fueron un quebradero de cabeza para los locales en el cuarto y el parcial siguió aumentando hasta que el Darussafaka se colocó a tan solo 7 puntos antes del último cuarto.

La inercia parecía favorable a los turcos, se llegaron a colocar a tan solo 4 puntos, pero a partir de entonces los triples del base Francisco y el control del rebote defensivo fueron claves para que los manresanos volvieran a disparar la diferencia (79-66 min 38). El Darussafaka ya no tuvo gasolina para más y acabó cediendo.





?? @BasquetManresa enjoyed the home court advantage to withstand Darüssafaka's comeback and win the game 89-74! #BasketballCL#RoadToBilbao