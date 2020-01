Casademont Zaragoza se acerca a octavos en Europa; Baxi Manresa, afectado de gripe, pierde el liderato

CASADEMONT ZARAGOZA, 86 - NEPTUNAS, 70

El Casademont Zaragoza roza la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras superar con comodidad al Neptunas Klaipeda lituano en un encuentro donde fue muy superior.

Al equipo maño le vale ganar el partido que le queda en casa contra el PAOK, que está empatado en la última posición con Brindisi y Neptunas, de los tres que restan para finalizar la liguilla, para conseguir su objetivo, si bien intentará apurar sus opciones de estar entre los dos primeros para tener un cruce menos complicado.

86 - Casademont Zaragoza (26+29+13+18): Alocén (2), Seeley (15), Benzing (4), Radovic (10), Justiz (8) -cinco inicial- Barreiro (10), Brussino (12), Krejci (9), Ennis (14), Hlinason (2) y Javi García (-).

70 - Neptunas Klaipedas (21+15+20+14): Janavicius (9), Gailius (14), Sedekerskis (-), Olisevicius (11), Galdikas (11) -cinco inicial- Delininkaitis (3), Dorsey (6), Masiulis (3), Jogela (3), Slavinskas (6) y Williamson (4).

Árbitros: Zashchuk (Ucrania), Maricic (Serbia) y Yilmaz (Turquía). Excluyeron por personales a Slavinskas (min.36).

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada del grupo D de la Liga de Campeones disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 4.923 espectadores.

Three in a row! For the first time in their #BasketballCL lifetime, @BasketZaragoza connected on three straight wins, taking them a step further in the hunt for the next round ��



�� https://t.co/cBsEai3nhQ pic.twitter.com/LAGNHrdYhD