Bilbao, sede de la 'Final Four' de la Basketball Champions League

El pabellón Bilbao Arena de la ciudad vizcaína acogerá la 'Final Four' de la 'Basketball Champions League', competición continental organizada por la FIBA, del 6 al 8 de mayo y siendo la primera vez que la organización opta por una sede única para su lucha por el título.

"Bilbao albergará la próxima 'Final Four' de la 'Basketball Champions League' 2022 del 6 al 8 de mayo y será la primera vez que se dispute en la ciudad de un equipo no participante la gran cita de la BCL", anunció la organización del campeonato.

?? The city of Bilbao has been awarded the hosting of the 2022 #BasketballCL Final 4! #RoadToBilbaopic.twitter.com/aUkIqkKcSN