Aplazados los dos partidos del Casademont contra Nymburk y el Igokea-Burgos

La Liga de Campeones (BCL) ha confirmado el aplazamiento de los dos partidos que el Casademont Zaragoza debía disputar contra el Nymburk debido a casos de covid-19 en el conjunto checo, e igualmente ha aplazado el encuentro entre el Hereda San Pablo Burgos y el Igokea bosnio que se debía disputar esta semana.

Este pasado domingo el ERA Nymburk anuncio casos de coronavirus en sus redes sociales y que el equipo se encontraba confinado y la BCL ha decidido aplazar los dos encuentros contra el club aragonés, el primero que se debía disputar este martes en terreno español y el segundo el martes 23 de marzo en la República Checa.

También ha decidido aplazar el encuentro Igokea-Hereda San Pablo Burgos, así como el Brose Bamberg-Dinamo Sassari, éste último del grupo del equipo maño.

La BCL señala en sus redes sociales que la fecha de disputa de todos ellos será confirmada en próximas jornadas.

��The games @BCIgokea vs @SanPabloBurgos, @CasademontZGZ vs @BasketNymburk & @BroseBamberg vs @Dinamo_Sassari scheduled for this week have been postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL, and will be rescheduled for a date to be confirmed. pic.twitter.com/21TAuAAtZo