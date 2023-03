Una médico desvela el problema de las residencias de mayores en España: "Se quitó voluntariamente"

España se ha convertido ya en el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad, solo por detrás de Italia. Por ello, y para tratar de buscar soluciones a este grave problema que ya afecta a nuestro país, COPE se ha desplazado por distintos puntos del mapa geográfico para conocer de primera mano a los protagonistas. El especial 'La España Envejecida' trata de conocer las historias y buscar soluciones a este grave problema de natalidad.

Por ello, y para conocer este problema, Fernando de Haro y parte del equipo de 'La Tarde' han viajado hasta Santander, donde ha podido charlar con la doctora Aguilera, geriatra del Hospital de Valdecilla, el hospital de referencia de la zona. Se prevé que en España las mujeres acaben llegando a una media de 92 años y los hombres a 87. Para facilitar que estas personas estén en las mejores manos, Aguilera cree que lo mejor es "intentar que la población llegue en las mejores manos posibles para que necesiten el menor número de recursos, intentando prevenir la dependencia, el deterioro funcional, mejorando así las posibilidades de los pacientes con deterioro cognitivo" con el único objetivo de que la atención para ellos "sea mucho más sencilla".

¿Cómo se puede cuidar a una persona mayor desde casa? "Lo primero es que habría que enfocar la prevención para hacer que se puedan cuidar por sí mismos. Es verdad que se complica en casa porque los cuidadores cada vez trabajan más miembros de la familia y cada vez es más difícil que alguien que empieza a tener dependencia, pueda seguir viviendo en el domicilio".

La geriatra, además, ha asegurado que en la ciudad están en una fase "en la que los abuelos llevan a los niños al colegio para que los padres trabajen, pero llegará el momento en el que los niños se manejen solos y el abuelo necesite los cuidados y no haya nadie que se los pueda prestar". Por ello, considera necesario que los mayores, "que han trabajado tanto por nosotros", pueden vivir "de la mejor manera posible el mayor tiempo posible".

¿Qué soluciones hay para hacer que nuestros mayores estén lo más cómodos posible?

A juicio de esta médico, lo mejor es "estar en casa", más aún sabiendo que hay recursos como la hospitalización a domicilio, donde el paciente puede permanecer en su casa, pero reciben todos los recursos necesarios por parte del hospital. El problema en este caso, no obstante, es que es necesario que haya "un cuidador, ya sea un hijo, la mujer... es mejor para el mayor".

Así las cosas, hemos querido saber qué hemos podido aprender después de la pandemia de covid-19. "No hemos aprendido, al contrario, hemos desaprendido", ha lamentado. La geriatra ha asegurado que el problema que hay en las residencias es que estaban medicalizadas, cosa que ahora no. "Antes eran centros socio-sanitarios. Antes tenían médico y enfermera, lo que mejoraba la demanda de plazas. Ahora no necesitas mejorar la oferta porque no hay plazas para todos. Es mayor la demanda que la oferta", ha explicado.

Algo que ha culminado con la covid: "Algunas residencias tenían personal sanitario, pero otras no. Era algo que existía, pero se quitó voluntariamente como decisión política".