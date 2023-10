"Cyberpunk 2077" evoluciona hasta alcanzar la perfección con su actualización 2.0 y la expansión "Phantom liberty", que amplía su historia - gameLover

Los videojuegos «Payday 3» y «Fate: Samurai remnant» completan los lanzamientos más relevantes de la semana junto a las nuevas expansiones de «Resident evil 4» y «Crime boss: Rockay city».

Cyberpunk 2077: Phantom liberty

¡Hola , gameLover! Parece mentira, pero ya han pasado casi tres años desde el accidentado lanzamiento de «Cyberpunk 2077». Como ya sabes, el esperadísimo videojuego sufrió varios retrasos para acabar publicándose con algunos bugs que lastraron su rendimiento global. Con el paso de los meses, la propuesta fue mejorando notablemente hasta el punto de pulir todo aquello que debería haber estado bien desde el principio y acabar convirtiéndose en producto final que hoy tenemos aquí gracias a una actualización 2.0 integral y su expansión «Phantom liberty», que amplía su contenido jugable para ofrecernos unas cuantas horas más de diversión y entretenimiento.

Empezamos por «Phantom liberty», que ya está disponible únicamente para las consolas de nueva generación y PC (sí, PS4 y Xbox One se quedan sin ella). Esta expansión nos promete una nueva trama de suspense llena de acción que ofrece una historia compleja, un nuevo distrito por descubrir, un nuevo y poderoso árbol de habilidades, nuevos contratos y misiones secundarias, nuevas armas y dispositivos y numerosas actividades que llevar a cabo en este mundo abierto de Night City.

En esta nueva incursión de «Cyberpunk 2077» volverás a encarnar a V, un mercenario a sueldo mejorado cibernéticamente que se adentra en este mundo de espías e intrigas políticas que para la ocasión contará con la ayuda del agente agente secreto de NUSA, Solomon Reed -interpretado por el actor Idris Elba-. Ambos se cruzarán con un nuevo elenco de personajes, incluidos agentes secretos veteranos, astutos políticos y mercenarios sedientos de sangre, para llevar a cabo su misión más difícil hasta la fecha, una llena de difíciles decisiones y muchos giros en el guión.

«Phantom liberty» nos descubre Dogtown, el distrito más peligroso de Night City, gobernado por el traficante de armas y señor de la guerra Kurt Hansen. En este nuevo territorio por explorar nos enfrentaremos a poderosos enemigos y llevaremos actividades dotadas de una infinita rejugabilidad basada en lanzamientos aéreos y misiones de mensajería. Pero hay mucho más por descubrir, ya que también tendrás acceso a más de un centenar de nuevos elementos -como vehículos, armas, ropa y software cibernético- que complementarán el nuevo árbol de habilidades de reliquia, que ofrece aún más libertad y flexibilidad a la hora de alcanzar tu propio estilo de juego.

Ya lo estás comprobando, «Cyberpunk 2077» se amplía y mejora hasta convertirse en el videojuego que debería de haber sido desde su lanzamiento. Parte de este mérito también se lo lleva su actualización gratuita 2.0, que es independiente del contenido de «Phantom liberty» y que nos ofrece una serie de importantes mejoras en el juego, además de nuevas funciones: Al ya mencionado renovado árbol de habilidades -más fácil e intuitivo- se le suman otras interesante opciones como el nuevo sistema de cyberware renovado vinculado al nivel de tu personaje, entre otras muchas características. Se trata de la actualización gratuita más grande hasta la fecha, encargada de aumentar y mejorar la experiecia de este colosal videojuego, que ha acabado convirtiéndose en un esencial de esta nueva generación. Gracias a ella nos encontramos con nuevas formas de jugar, con un enfoque mucho más estratégico que aporta aún más variedad al juego. También contamos con la incorporación del combate de vehículos – que permite el uso de armas y trucos rápidos mientras se controla un vehículo- y de un nuevo sistema policial -que ahora cuenta con una IA mejorada y opera bajo un nuevo sistema de escalada de amenazas-. Todas estas mejoras llegan acompañadas de una inteligencia artificial enemiga actualizada, un rediseño del hub y cambios en las recompensas, elementos y artesanías, además de la adición de tres nuevas emisoras de radio al juego base.

Ahora sí. Si probaste «Cyberpunk 2077» en diciembre de 2020, no te dejó un buen sabor de boca y no has tenido la oportunidad de regresar a Night City, este es el momento perfecto para retomar tu actividad en el videojuego de CD PROJEKT RED, que no ha parado de trabajar incansablemente en él para ofrecernos la propuesta que siempre habían tenido en mente. No han dejado de mejorarlo a lo largo de estos casi tres años y con la actualización 2.0 y el la expansión «Phantom liberty» ponen el broche de oro a esta aventura que finaliza aquí para centrarse en su próximo proyecto.

El título está ahora en mejor forma que nunca y, aunque sigue teniendo algunas carencias -como el hecho de que nuestras estadísticas tengan poca importancia fuera del combate-, muchos de los problemas que se plantearon inicialmente se han ido solucionado a lo largo de todo este tiempo mediante actualizaciones menores o con esta 2.0 que lo cambia prácticamente todo, ofreciéndonos una experiencia más completa y estable. Aquí nos encontramos mucho contenido y, lo más importante, de calidad, prometiéndonos auténticos y espectaculares momentazos que nos invitan a comenzar el juego desde cero para que podamos evaluar a conciencia cómo ha evolucionado. ¡Lánzate a por Night City!

«Cyberpunk 2077: Phantom liberty»

CD PROJEKT RED

26 de septiembre · PS5, Xbox Series X|S y PC

