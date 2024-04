"South park: Snow day!": Acción con tus amigos en su regreso al mundo de los videojuegos - gameLover

También jugamos al béisbol con «MLB: The show 24» y disfrutamos de la llegada de las versiones PlayStation de uno de los mejores videojuegos indies de 2023: «Dave the diver».

South Park: Snow day!

¡Hola, gameLover! Esta primera mitad del mes de abril ha estado un tanto huérfana en lo que respecta a lanzamientos destacados pero, por suerte, tuvimos un mes de marzo bien cargado de grandes videojuegos que nos han permitido estar muy entretenidos durante estas últimas semanas. Hoy es un día para rescatar un par de propuestas que teníamos pendientes de revisión, empezando por este este «South park: Snow day!» que nos trae de vuelta a Cartman, Stan, Kyle y Kenny en una nueva aventura en la que tendremos que salvar el pueblo de los efectos de una exagerada nevada.

Esta nuevo videojuego basado en la popular franquicia «South Park» llega con la fuerza del género de acción cooperativa, permitiéndote jugar en solitario o con la ayuda de otros tres amigos, sumando un total de cuatro jugadores online simultáneos. Se trata de una nueva aventura con una historia inédita que te permite equiparte con una gran variedad de armas y usar devastadoras habilidades con el objetivo de disfrutar a tope de un glorioso día de nieve y, por qué no, también salvar el mundo.

Para empezar, debes crear a tu propio personaje basado en la peculiar y mítica estética de «South Park», contando con una amplia gama de icónicos cosméticos para personalizalo con infinitas combinaciones, tal y como si fueras un miembro más de la pandilla. De hecho, lo eres, así que únete a Cartman, Stan, Kyle y Kenny en el día más mágico que un niño pueda soñar a través de un acertadísimo entorno en 3D que te hará sentir como si realmente estuvieras recorriendo las calles de esta localidad. Todo está cubierto de nieve y aquí de lo que se trata es de salvar el día mientras experimentas su sistema cooperativo online por primera vez en la franquicia, desatando poderosos ataques coordinados contra tus enemigos y equipando devastadoras armas cuerpo a cuerpo y a distancia mientras las mejoras. Haz uso de tus habilidades y poderes especiales para hacer frente a épicos jefes finales que no te lo pondrán nada fácil.

También cuentas con el modo de juego «To danse with ravenous shadows», que añade más tiempo de juego, más variedad y más desafíos entre los actos de la historia principal. En él sumaremos a Henrietta, que está aburrida porque las clases han sido cancelados, así que únete a ella para enfrentarte a hordas de de enemigos mientras mejoras tus armas y dominas más poderes oscuros para ganar sus nuevas cartas. Este contenido está disponible de forma gratuita como DLC desde el día del lanzamiento del videojuego.

«South Park: Snow day!» también cuenta con un pase de temporada que incluye 6 DLCs que sumarán nuevos contenido al videojuego en forma de un nuevo modo de juego, armas y paquetes cosméticos. Para empezar y gracias a este nuevo modo de juego, tendrás que regirte por nuevas reglas infernales y desafíos especiales que harán que los pactos infernales de Nichole parezcan el patio de un colegio.

Respecto al nuevo arsenal que promete, contaremos con nuevas armas a distancia, como la bola de nieve, que es perfecta para todos aquellos que ya dominan el resto de opciones distancia. Podrás seguir desatando nuevos y devastadores ataques contra los enemigos mientras otorgas poderosos efectos de apoyo a tus aliados. Pero eso no es todo, porque también contaremos con nuevas armas y una nueva variación de arma para las dagas, que se trata de una revisión devastadora que sustituye a algunas de las cartas de mejora de arma con nuevos poderes que abren estilos de juego y tácticas completamente nuevos. El pase de temporada se incluye con las ediciones digital deluxe y la collectors, incluyendo también varios paquetes cosméticos.

Después de «La vara de la verdad» (2014) y «Retaguardia en peligro» (2017), «South Park» sigue expandiendo su universo a través del mundo de los videojuegos con este «Snow day!» que cuenta con una sólida base jugable a la que, siendo sinceros, le falta algo de chispa narrativa para cautivar a los fieles seguidores de la serie. Es un videojuego divertido, de eso no hay duda, y cuenta con los suficientes elementos para permitirle enganchar a sus jugadores durante horas, pero su éxito a medio plazo va a depender de la inversión en nuevo contenido que se lleve acabo en él.

Su planteamiento como videojuego de acción arcade en está muy bien ejecutado, pero sus dos anteriores propuestas dejaron el listón muy alto, por lo que confiamos en todo lo que pueda aportar a partir de esta idea inicial. Engancha y entretiene como ningún otro, ofreciéndonos una base roguelike que sirve para otorgarle cierta variedad en cada partida, pero se echa en falta algo más de contenido. Es un buen inicio para esta nueva etapa de «South Park», donde se suma a la moda de los videojuegos como servicio, por eso esperamos que tenga planificado un buen plan poslanzamiento que sirva para -aparte de centrarse en la acción del modo online– aportar alguna opción algo más gamberra para las acciones entre los miembros del equipo y así estar a la altura del humor de su serie de televisión.

«South Park: Snow day!

Question · THQ Nordiq

26 de marzo · PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

MLB: The show 24

Una de las joyas deportivas que llega siempre por estas fechas es «MLB: The show», el videojuego oficial de la liga norteamericana de béisbol. Ya tenemos aquí su edición 2024 llega, abanderada por el jugador Vladimir Guerrero Jr. -primera base de los Toronto Blue Jays-, que protagoniza la portada de este año para animarnos a emprender el camino hacia la grandeza del deporte rey en Estados Unidos, que vuelve a reunir en esta propuesta las características favoritas de los jugadores y añade algunas interesantes ideas para darle continuidad a la franquicia.

Su modo estrella es, sin duda, «Road to the show», que regresa como el modo de carrera profesional más detallado hasta la fecha. En él, tu objetivo es empezar desde abajo, trabajando desde el nivel «Double-A» hasta llegar al máximo, «The show», definiendo tu propio legado mientras recorres una postemporada de ensueño en la liga MLB. Y, ojo, porque para la ocasión y por primera vez en el videojuego, podrás crear también tu propia jugadora personalizada para hacer historia en este singular modo de juego, que te permite ponerte en el foco de este improbable camino a las major leagues mientras buscas la inmortalidad junto con tus compañera de equipo de la infancia en una historia original con animaciones que han sido rediseñadas especialmente para la ocasón, añadiendo audiocomentarios y mucho más características que llegan para quedarse.

Este año, cuando juegues en modo defensa, tendrás algunas oportunidades muy específicas en función de tu posición gracias a las jugadas de impacto, que te permiten hacer que cada jugada en defensa sea importante dentro del contexto del juego. Cuando juegues con esta opción activada, tendrás más oportunidades de sacar a los corredores que recorran una base extra, con más pelotas fuera de los límites del campo para poder ejecutar tus lanzamientos de relevo. Cada posición cuenta con nuevos quick time events, siendo la primera oportunidad para recoger las pelotas que te lleguen en corto y la segunda para aplicar toda tu agilidad y ser el más rápido y obtener más beneficios.

También contamos con la experiencia «MLB draft combine», que ha sido totalmente rediseñada para poner a prueba tus habilidades durante el fin de semana «Draft combine» y así poder deslumbrar a los cazatalentos que determinarán tu papel en el listado, Y es que, antes de escalar al próximo nivel, primero debes demostrar que sabes desempeñarte bien bajo presión, algo para lo que te irá muy bien también «Storylines», el singular modo de campaña para un solo jugador que combina el emocionante juego con una gran cantidad de contenido y toda la autenticidad histórica de este deporte a través de los recursos cinematográficos.

Su narrativas se encarga de celebrar la inclusión racial a través de las diez nuevas historias de las «The negro leagues», sino también de añadir al jugador Derek Jeter a su muro de la fama y permitirte conocer a algunas de las más distinguidas estas leyendas mientras desbloqueas parte de la historia, ya que él es el encargado de hacernos recordar a toda una generación de jugadores mientras tenemos la opción de reproducir sus temporadas, desde 1995 hasta 2000, repletas de momentos destacados con los New York Yankees. También está muy presente en este modo la jugadora Toni Stone, la primera mujer que jugó en un equipo de béisbol profesional a tiempo completo.

Pero en «MLB: The show 24» hay mucho por hacer, por eso también te permite dirigir un equipo desde el modo «Franquicia», con el que podrás hacer uso de la nueva entrada de juego personalizado y así dictar los momentos clave mientras tomas las decisiones fuera del campo para abrirte camino hacia la gloria de las MLB world series. También regresa el modo «Diamond dynasty», que te permite abrir paquetes de cartas para coleccionarlas y construir tu propio equipo de ensueño y donde podrás jugar partidas individuales o multijugador y ganar aún más leyendas y superestrellas modernas para formar tu alineación inicial.

«MLB: The show 24» es un juego muy de nicho, eso lo sabemos, pero cuenta con una sólida base de jugadores -especialmente en Estados Unidos- que va extendiendo su popularidad poco a poco, año a año, hacia el viejo continente. Es un videojuego líder en su género y puede presumir, un año más, de encontrarse en la élite de los simuladores deportivos. Lo cierto es que no tiene rival si tenemos en cuenta su gameplay y la gran cantidad de contenido que ofrece, que es mucho y de muy buena calidad, destacando la inclusión de las mujeres en varios de sus modos.

Eso sí, ya acusa el desgaste de ser una propuesta intergeneracional, algo que no le permite evolucionar como debiera en el apartado técnico que necesita ser urgente para poder seguir estando a la altura de otros grandes simuladores deportivos. Por lo que es probable que una de sus mayores virtudes -estar disponible en otras consolas, fuera del ecosistema PlayStation– sea también uno de sus mayores defectos, al no permitirse centrase en una versión next gen como se merece. Eso sí, seguimos disfrutando de aspectos tan destacables como el modo «Storylines», siempre impecable y que representan la fidelidad histórica de la saga, sirviéndonos como el perfecto hilo conductor también en esta nueva entrega que se convierte en una propuesta notable, muy cuidada y, por supuesto, recomendable para todos los fans del béisbol. Por cierto, como el año pasado, esta edición 2024 es disfrutable gratis desde el primer día para los suscriptores del servicio Xbox Game Pass Ultimate: Una oferta que no puedes rechazar.

«MLB: The show 24»

San Diego Studio / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

19 de marzo · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

