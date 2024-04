"Stellar blade", el nuevo triple A de ciencia ficción y acción frenética que llega en exclusiva a PS5 - gameLover

A la aventura de Eve para la consola de PlayStation le acompaña esta semana «Sand land», la adaptación a videojuego del manga de Akira Toriyama, y «Guardianes de la noche: ¡A por todas!», que recrea un juego de mesa y que de momento solo llega a Nintendo Switch.

Stellar blade

¡Hola, gameLover! Mañana llega el nuevo videojuego exclusivo de PS5: «Stellar blade». Después del lanzamiento en este 2024 de «The last of us: Parte II / Remastered», «Helldivers II», «Final fantasy VII: Rebirth» y «Rise of the rōnin», la consola de Sony sigue recibiendo nuevos títulos que amplían su catálogo de exclusivos como este que ha sido que ha sido desarrollado por el estudio surcoreano Shift Up y que supone su debut en el mundo de los videojuegos.

Se tratra de una de aventura de aventura de acción y RPG de ciencia ficción repleta de combates épicos en un mundo postapocalíptico que nos relata la historia de Eve, una guerrera descentiente de una colonia humana que huyó del planeta y brillante soldado del séptimo escuadrón aéreo que llega a la Tierra desde el espacio para aterrizar en los inhóspitos restos de la ciudad de Xion, la última ciudad de la humanidad, con la misión de salvar nuestra especie y recuperar nuestro antiguo hogar. En su hazaña irá encontrando un variado elenco de enemigos, los naytiba, enemigos de la humanidad cuyo origen es un misterio.

A lo largo de nuestra aventura, Eve cuenta con la ayuda de algunos personajaes no jugables que le dan contexto a la historia de «Stellar blade», empezando por Tachy, una soldado condecorada y reconocida por su brillantez táctica que cuenta con una espectacular habilidad para el combate. Ella es la primera persona a la que Eve se encuentra nada más aterrizar en la Tierra, pero también conoceremos a Adam, Adam, uno apuesto chatarrero cuya misión en el videojuego es guiarnos y darnos asistencia mediante un dron que pilota con control remoto. Él nos proporcionará pistas y consejos sobre cómo atravesar Xion y derrotar a los enemigos. Por último, contamos con Lily, una ingeniera miembro del antiguo quinto escuadrón aéreo que fue enviada a la Tierra en una expedición anterior. Ella es una técnica leal y muy habilidosa que se compromete en ayudar a nuestra protagonosta para destruir a los naytiba para siempre, poniendo su talento a buen uso para mejorar el equipamiento de nuestro personaje.

En nuestra misión de recuperar la Tierra para la humanidad, Eve se va enfrentando a los naytiba que se cruzan en su camino, uno a uno, algunos muy poderosos y de un tamaño colosal que pondrán a prueba tu inteligencia y tu fuerza física a partes iguales. Mientras avanzas en la trama, irás desentrañando los misterios del pasado entre las ruinas de la civilización humana de Xion, convirtiéndose en toda una experiencia visual para el jugador, que debe afrontar un detallado mundo postapocalíptico que combina belleza y horror con un efecto de acción trepidante. Esto te permite participar en combates vertiginosos mientras te abres paso a través de los restos de la ciudad, que esconden una gran cantidad de secretos por descrubrir.

Se trata de una aventura profunda que cuenta con una historia narrativa repleta de temas maduros, misterio y revelación. y que cuenta con un sistema de combate que ofrece un ritmo implacable, de esos que no te permiten ni pensar entre los momentos en los que se deben tomar decisiones críticas que cambian la historia. Además, para todos aquellos jugadores que deseen exprimirlo al máximo, el videojuego cuenta con el modo de nueva partida+ desde el primer día para que podamos afrontar un reto aún mayor una vez hayamos finalizado su historia por primera vez. Como puedes comprobar, aquí no hay tiempo para el descanso.

«Stellar blade» está a la altura de lo prometido, de eso no hay duda. Lo hemos ido comprobando a medida que descubríamos sus nuevos vídeos o con la propia demo que está disponible para los jugadores desde hace algunas semanas. Es un videojuego que nos ofrece un gameplay muy variado y entretenido, con un diseño de sus escenarios que nos invita a explorarlo todo y a no dejar nada por hacer, con un explosivo tramo final que nos dejará con la boca abierta y con una banda sonora genial que incluye temas que se adaptan al momento de la acción para ofrecer una mayor inmersividad.

Pero «Stellar blade» también es un videojuego que intenta abarcar mucho más de lo que debería y eso le acaba pasando factura, obteniendo un resultado global irregular. Cuando se centra en el combates y la acción no tiene rival, ya que enfrentarse a los más poderosos enemigos de Xion resulta ser todo un espectáculo, ofreciéndonos unas secuencias de los más explosivas y una experiencia difícil de comparar con otros títulos. Sin embargo, tiene un problema a la hora de desarrollar su propia historia -donde denota una importante falta de personalidad- o durante la exploración de las zonas abiertas y las misiones secundarias, dejando muchas ideas y mecánicas que no acaba de desarrollar por completo.

Se trata de un triple A que merece mucho la pena, marcando desde ya el destino de su equipo de desarrollo, que probablemente ya esté pensando en una merecida secuela. Ésta es una aventura muy divertida y entretenida, que encantará a los fans de «Bayonetta» o «NieR: Automata» y que te hará disfrutar de lo lindo de sus impresionantes combates. Posee una buena base y muy buenas intenciones y eso es lo que cuenta, es lo que logra que en la balanza pesen más sus factores positivos que los negativios, dejándonos un título a tener en cuenta en este segundo trimestre del año. Otro más que se suma a la ristra de exclusivos PlayStation que demuestran que aún le queda mucho por decir a la consola de Sony.

«Stellar blade»

Shift Up · Sony Interactive Entertainment

26 de abril · PS5

