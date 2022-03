"Elden ring" y "Grid: Legends" destacan entre las novedades en videojuegos de esta semana - gameLover

«Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream» y «Deedlit in wonder labyrinth: Record of Lodoss war» acompañan a estos dos grandes títulos en la recta final de Febrero.

Elden ring

«Demon’s souls», la trilogía «Dark souls», «Bloodborne» o «Sekiro: Shadows die twice» ya son viejos conocidos dentro del género soulslike que finalmente ha acabado calando hondo también en occidente. Porque no podemos olvidar que los que fueron videojuegos de nicho en sus orígenes han tenido que realizar una larga travesía para que títulos como el recién llegado «Elden ring» llamen tanto la atención desde el primer momento. FromSoftware ha perfeccionado su género fetiche a lo largo de los últimos trece años y la que nos llega hoy es la culminación de una obra maestra, dirigida una vez más por Hidetaka Miyazaki, que en esta ocasión cuenta con la colaboración del célebre escritor George R.R. Martin.

«Elden ring» es grande en todos los sentidos y probablemente cualquiera que se haya enfrentado a los títulos anteriormente citados no pueda hacerse a la idea de lo colosal e inabarcable que es esta nueva aventura del estudio japonés. Gran parte de este mérito es el mundo abierto que implementa y que lo aleja de la estructura que suelen presentar este tipo de de juegos. Algo que ha permitido introducir una verdadera sensación de exploración al género, ya que no te marca un camino predefinido. Cada paso que das aquí es un descubrimiento, ya sea a través de un nuevo objeto, personaje, localización, trampa, enemigo o jefe.

Eso sí, no todo es un mundo abierto, porque también conteremos con algunas mazmorras llenas de enemigos y trampas que sabrán recompensarte generosamente después de derrotar a su jefe final. Las primeras son más pequeñas y con un diseño relativamente sencillo, pero a medida que vas avanzando en el juego verás como se vuelven cada vez más complejas. Y es que el diseño de las distintas ubicaciones que plantea el juego son dignos de mención, siempre lo han sido tratándose de este estudio de desarrollo, pero aquí han exprimido su talento al máximo, también en las fortalezas -de gran tamaño y estilo clásico- que nos iremos encontrando mientras exploramos su basto mundo.

El juego incluye algunas novedades respecto a anteriores títulos del estudio, como la habilidad de salto, que tiene sentido gracias a la verticalidad que se ha implementeado en gran parte de las ubicaciones que visitaremos. Esto te permitirá, entre muchas otras cosas, buscar nuevos caminos que explorar. En «Elden ring» siempre hay algo que hacer y no hay nada de relleno. Aunque completar el juego probablemente lleve más de un centenar de horas, no vas a encontrarte con contenido de relleno que se haya incluído para alargar artificialmente su duración, porque siempre te vas a topar con tramas y personajes interesantes o nuevos lugares por descubrir.

Tener la sensación de estar recorriendo un mundo en el que siempre va a haber algo nuevo que descubrir es lo más gratificante de este videojuego, y a la vez lo más abrumador. Por no hablar de su dificultad, tan característica en este tipo de títulos. Es, sin duda, un juego desafiante en el que tendremos que poner los cinco sentidos. Sobre todo en esas batallas finales, épicas hasta decir basta y con las que tu corazón acabará latiendo a mil por hora. Tendrás que enfrentarte a una gran variedad de enemigos y bastantes veces con la gran mayoróa de ellos, pero derrotarlos va a suponer un chute de adrenalina en cada ocasión que te va pedir que sigas adelante explorando todo lo que aún te queda por descubrir. Esa es la única forma de fortalecer a tu personaje para que se vaya preparando para lo que pueda esperarle al final del juego.

Su sistema de combate ha recogido las mejores ideas de anteriores experiencias del estudio y las ha pulido hasta dar con uno que equilibra las armas, armaduras, habilidades, hechizos y la gestión de la energía a la perfección. Puedes cambiar de arma en cualquier momento y crear una gran variedad de recetas que pueden ayudarte a sobrevivir en ciertos momentos clave del juego. El menú de acceso rápido a los objetos del juego es muy útil y con él siempre tendrás a mano todo lo que necesites para poder enfrentarte al peor de tus enemigos.

La influencia de George R.R. Martin en la narrativa de «Elden ring» es innegable y encaja a la perfección con la historia que presenta este formato de mundo abierto. En lo técnico contamos con los ya habituales modos gráficos que nos ofrece la nueva generación de consolas: Uno que prioriza la velocidad de fotogramas por segundo y otro que le da más importancia a la calidad visual. Como siempre, tu elección dependerá de tu percepción de esa fluidez en el personaje y el entorno, que se recomienda aquí encarecidamente dada la dificultad global del juego.

Cuenta con una dirección artística brillante, una epicidad abrumadora y una sensación de grandiosidad constante. Por no hablar de su banda sonora, que completa una experiencia ya espectacular de por sí. Sus melodías acompañan a la perfección a cada uno de los enfrentamientos contra jefes mientras también nos regala dinámicas y suaves melodías mientras exploramos el territorio. Una conjunción que logra complementar este videojuego que ha arrasado en su semana de lanzamiento, consiguiendo algunas de las notas más altas de los medios especializados de todo el mundo, que lo han tildado como el soulslike definitivo.

La fórmula de FromSoftware alcanza su mayor esplendor en «Elden ring», que nos permite disfrutar de un mundo abierto excepcional que te va a dar para meses y meses de juego. Piérdete en él, explora y disfruta de cada nuevo paso que des, de cada sorpresa que se haya preparado para el jugador. Muy pocas veces nos hemos enfrentado a un videojuego de tal calibre, tal vez nunca, y eso lo sabrá agradecer el jugador que ame este género, que a pesar de ser un experto puede encontrarse ante una se las experiencias más gratificantes a las que le haya plantado cara. ¿Será posible superar esto algún día?

«Elden ring»

FromSoftware · Bandai Namco Entertainment

25 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Grid: Legends

Los amantes de las carreras estábamos esperando la nueva entrega de la franquicia «Grid» con muchas ganas y ya está aquí, en un abarrotado mes de Febrero en el que hemos recibido algunos de los videojuegos más esperados de todo 2022. «Grid: Legends» es el resultado de la experiencia de un estudio como es Codemasters, que en este nuevo episodio ya opera bajo los mandos de Electronic Arts, convirtiéndose en un juego más completo en cuanto a contenido se refiere y que cede parte del protagonismo a los pilotos de carreras que protagonizan este título.

De esta manera, «Grid: Legends» llega con cierta influencia de títulos marca de la casa como «Need for speed», a los que ya se les estaba dotando de un toque cinematográfico en sus más recientes entregas, algo que aquí se replica en su modo estrella, el modo historia, con un enfoque iintersante que pone el foco de atención en todos los elementos importantes del juego: Los pilotos, los coches y las propias escuderías. Los vehículos han ganado en todo los sentidos respecto a su anterior entrega –«Grid», 2019-, ya que su manejo y físicas ahora son más estables, eso sí, teniendo en cuenta que cada tipo está dotado de sus propias características, a las que nos tendremos que acostumbrar con la práctica.

Este arcade se vuelve adictivo viendo como se premia todo tipo de conducción, incluso la más agresiva, ya que se trata de alcanzar ciertos objetivos aunque para ello tengas que arrasar con todos durante tu recorrido. El título de su campaña te lo dice todo, «Hasta la gloria», que aborda los problemas y las rivalidades entre pilotos dentro de esta competición. Como jugadores, le daremos vida al piloto 22, un joven aspirante del que iremos descubriendo más a medida que vayamos avanzando en la historia, que nos presentará piezas expuestas a modo documental con entrevistas a otros pilotos, escenas desde el paddock y más, ofreciéndonos una visión de este mundo que no está al alcance del público de la competición.

En la pista nos enfrentaremos al resto de pilotos, que están dotados con su propia personalidad, convirtiéndose en rivales si mostramos un comportamiento agresivo hacia ellos, algo que la IA nos intentará devolver de alguna forma u otra durante el resto del recorrido. Este modo puede ser una gran oportunidad para alguien que se enfrenta a la franquicia por primera vez, ya que ofrece una experiencia entretenida y variada en cuanto a las pruebas se refiere, que te marcan distintos objetivos, cada vez más exigentes, a medida que avanzas en su cinematográfica experiencia.

Hay carreras de todo tipo, desde las más típicas en las que debes alcanzar cierta posición durante varias vueltas a un circuito cerrado, hasta las que realizas un recorrido punta a punta medido por un porcentaje, pasando por pruebas eliminación en las que se pensaliza con descalificación a los últimos coches de la pista cada poco tiempo. La variedad es la clave mientras vamos acumulando moneda virtual del juego y vamos practicando con algunos de los más representativos vehículos que presenta el catálogo del juego, que cuenta con más de cien ejemplares de todo tipo.

Pero no solo del modo historia vive «Grid: Legends», ya que cuenta con un completo creador de carreras que nos permite ajustar la competición a nuestro gusto para crear nuestra propia carrera mediante parámetros predefinidos como son el tipo de disciplina, las condiciones climáticas, el número de vehículos, el tipo de daños, la posibilidad de activar o no el tan característico flashback de la saga para retroceder unos segundos durante la carrera para enmendar errores de precisión al volante, además de otros ajustes para después poder jugar en modo local o publicarlo en línea.

Una vez hayas acabado con el modo historia, que no necesita rejugabilidad, podrás enfrentarte a un desafío mayúsculo como es la «Carrera profesional», que presenta una serie de eventos que se irán desbloqueando a través de distintas categorías de dificultad y que servirán para trazar la evolución de nuestra escudería. Para lograr nuestros objetivos tendremos la posibilidad de comprar nuevos vehículos en la tienda con el dinero que hayamos ido acumulando durante los eventos que hayamos completado y que también podremos invertir en nuestro mecánico y compañero de escudería, a los que iremos dotando de ciertos habilidades que nos ayudarán a la hora de mejorar nuestra eficiencia y estrategia durante las carreras. Tambiémn contamos con la posibilidad de personalizar nuestros coches y cumplir los objetivos que nos marquen nuestros patrocinadores.

Respecto al juego online, en el que contamos con juego cruzado, tenemos la posibilidad de competir en partidas rápidas, buscar o crear sesiones de juego o enfrentarnos a eventos semanales y mensuales, algo que sirve para que su comunidad, que busca no parar de competir, esté enganchada durante los meses posteriores al lanzamiento del título. Y es que contamos también con un amplio catálogo de pistas reales, además de otras inspiradas en trazados callejeros de varias ciudades de nuestro planeta, como son Barcelona, Chicago, Dubái. Londres, Moscú, París o San Francisco, entre otras. Las localizaciones urbanas son muy interesantes, ya que te permiten experimentar tramos estrechos o giros pronunciados que no se dan en un circuito convencional.

Este «Grid: Legends» se presenta como el más grande de la franquicia en cuanto a su contenido y, efectivamente, así es, convirtiéndose en un juego de carreras arcade muy entretenido, mejorando la experiencia de anteriores entregas mediante su modo historia, el buen manejo de sus vehículos o el juego cruzado. Los fans de las carreras arcade podemos estar contentos porque celebramos una ligera renovación de la licencia, que llega con más personalidad y está encontrando su propio camino de cara a futuras entregas.

«Grid: Legends»

Codemasters · Electronic Arts

25 de Febrero · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream

Qué alegría volver a reencontrarnos con nuestra querida alquimista Sophie Neuenmuller. Fue en 2016 y a través del videojuego «Atelier Sophie: The alchemist of the mysterious book» cuando conocimos a este personaje que hoy regresa con su secuela, «Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream», en la que se embarca en una nueva aventura para encontrar a su amiga Plachta, que ha desaparecido, y desvelar el misterio que se esconde tras el mundo onírico de Erde Wiege, en el tiene que enfrentarse a una gran cantidad de monstruos que habitan esta tierra.

Por primera vez en la saga, podemos acceder al sistema de combate de forma instantánea, sin tiempos de carga ni complejas pantallas, lo que permite que el juego fluya sin problemas entre la exploración y el combate. En este nuevo sistema puedes unir tus fuerzas en grupo con hasta seis componentes para conseguir batallas por turnos multienlazada. Una de las habilidades que incorpora este nuevo sistema son los combates de acción doble, que ofrecen la posibilidad de infligir más daño a los enemigos dirante la batalla. Además, cuentas con la guardia de apoyo que permite que uno de los personajes de la fila trasera del grupo proteja a uno miembro de la delantera cuando esté siendo atacado.

Esta nueva entrega relata la continuación de la historia de Sophie y Plachta que planteaba su antecesor. Tras abandonar Kirchen Bell, el pueblo natal de Sophie, la pareja descubre un enorme árbol que las arrastra al vórtice interior. Sophie se despierte sola en un curioso mundo nuevo llamado Erde Wiege. Nuestra protagonista no tarda en enterarse de que existe un alquimista llamado Plachta que vive en las afueras de la ciudad y al ir a su encuentro descubre a una joven aficionada a la que comparte el mismo nombre que su amiga. Sin embargo esta no reconoce a Sophie. A medida que avanza en su aventura, conoce tamnbién a un aspirante a alquimista llamado Ramizel Erlenmeyer que accede grado a ayudarla.

Esta nueva historia se desarrolla elegantemente a través de un nuevo y encantador estilo visual que combina el arte de la subsaga «Mysterious» y animaciones de alta calidad que ya pudimos ver el año pasado en «Atelier Ryza 2: Lost legends and the secret fairy». Como decíamos, su sistema de batalla es más fluido y ahora permite grupos de batalla de seis miembros, tres en el frente y tres en la retaguardia, para conformar dos equipos que cooperan combate ampliando la gama de emocionantes estrategias que puedes utilizar para acabar con sus enemigos.

Como en toda la franquicia, la alquimia desempeña un papel fundamental también en «Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream», ya que el juego se basa en el sistema de síntesis de paneles de la subsaga «Mysterious», en el que los materiales se colocan en las ranuras para crear nuevos objetos. Esto permite sintetizar objetos de la manera que le resulte más cómoda al jugador gracias a dos tipos de paneles diferentes: Los normales, que facilitan la creación de objetos, y los restringidos, que resultan más complejos de dominar pero permiten sintetizar objetos con efectos más potentes.

Para ello también contamos con nuevos objetos basados en los componentes alquímicos de los materiales colocados en el panel, que se asocian a un elemento (color) de fuego, hielo, rayo, viento o luz. Al seleccionar un material compuesto por un elemento (componente alquímico) que coincida con el tipo de objeto que se desea sintetizar, se pueden conseguir diversos efectos. En el caso de los componentes alquímicos, los paneles que se iluminan se conocen como componentes de enlace. Cuando los paneles de enlace del mismo elemento son adyacentes, forman un enlace y cuanto mayor sea el número de enlaces, mejores efectos se pueden adquirir. Como puedes comprobar, para poder crear objetos poderosos solo tienes que ser cuidadoso y conocer los vínculos para que puedas colocar los componentes alquímicos estratégicamente.

Cada zona de Erde Wiege cuenta con su propio sistema climatológico, aunque puede modificarse gracias a las piedras Dreamscape repartidas por el mapa, algo que ayudará también a modificar el terreno y descubrir nuevas zonas. Los puntos de recolección también son importantes, ya que si te equipas con la herramienta adecuada al llegar a uno de estos puntos, podrás iniciar un minijuego con el que lograrás modificar la calidad y el número de los materiales recogidos. También podrás hacer uno de los catalizadores, que te permitirán obtener efectos especiales como el aumento del tamaño del panel de síntesis. Además, cuentas con la habilidad de asistencia, para que puedas desbloquear la síntesis de Plachta y así permitir que te ayude en la síntesis.

Como puedes comprobar, no son pocas las novedades que introduce la serie, que también cuenta con nuevos personajes, misiones que atender desde el pabellón de la chispa de cristal, y un modo foto integrado que te servirá para capturar tus momentos favoritos dentro del juego, incluyendo los hermosos entornos, los miembros de tu equipo, los habitantes del pueblo de Roytale y las especies de monstruos que vagan por la tierra de Erde Wiege. Además, cuentas con una amplia variedad de funciones de edición que te servirán para crear imágenes memorables de tu aventura y así recordar las hazañas de Sophie y sus amigos.

«Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream» es un juego de nicho para un público muy concreto que sabe perfectamente lo que se va a encontrar en esta entrega, ya que arriesga lo justo para que podamos seguir disfrutando de la estela que dejó su predecesor. Aún le quedan unos cuantos aspectos por pulir, como por ejemplo la localización de textos a nuestro idioma -ya que podremos leerlos en inglés y escucharlo en japonés-, sin embargo se trata de un juego que se puede disfrutar relajadamente porque es muy accesible -el sistema de síntesis de alquimia, por ejemplo, es fácil de entender, aunque algo más complicado de dominar-. Cuenta con un diseño artístico muy destacable y su banda sonora acompaña a la perfección a esta aventura épica que te encantará si disfrutaste de la anterior.

«Atelier Sophie 2: The alchemist of the mysterious dream»

Gust · Koei Tecmo y Koch Media

25 de Febrero · PS4, Nintendo Switch y PC

Deedlit in wonder labyrinth: Record of Lodoss war

No hace ni un año que pudimos disfrutar del lanzamiento de «Deedlit in wonder labyrinth», el videojuego inspirado en el universo de «Record of Lodoss war» creado por del autor Ryō Mizuno a finales de los 80, primero a través de una de novelas y, ya en los 90, mediante sus adaptación a manga y a anime. Hoy llega el día de recibir la versión física de ese juego de estilo metroidvania que llega de la mano de Selecta Play y que cuenta con un gran giro narrativo, empezando su historia a desarrollarse por el final.

Ya te voy avisando de que es un juego que no te va a llevar completarlo más de seis horas y, sin embargo, probablemente te resultará uno de los metroidvanias clásicos que más habrás disfrutado en los últimos años. Aquí se va al grano con su hostoria, que pasa de los rellenos del género para ofrecer unos niveles rápidos que no te van hacen perder el tiempo durante la partida. Por supuesto que cuentas con caminos secundarios que te llevarán a descubrir armas y habilidades que te ayudarán en tu trayecto, pero todo sucedo con un ritmo mayor que te resultará satisfactorio.

Deedlit se despierta repentinamente en un lugar misterioso y desconocido, y es que ha quedado atrapada en una especie de laberinto onírico del que solo podrá escapar mediante su fuerza de voluntad y, evidentemente, de su resolución. Este título esta personalmente supervisado por el propio autor y y conecta con la novela «Diadema de la alianza», con una historia ciertamente anecdótica que no está a la altura de la serie en la que se basa, y que sin embargo consigue atraparnos gracias a una acertada ejecución de sus elementos.

A destacar su impecable pixel art, tanto en diseño y en ejecución, que mejoran aún más en los jefes finales, de esos que ocupan toda la pantalla, contando con unas animaciones y ataques exageradamente brutales. También llegarán a hacerte desesperar, por eso aquí tiene tanto sentido el sistema de curación que se ha implementado, conviertiéndose en uno de los grandes aciertos de este título. La idea de contar con dos espíritus que nos acompañan en nuestra travesía -el de aire, Sylph, y el de fuego, Salamander-, consiguen que su uso, combinado con la magia y una gran variedad de armas, te pongan las cosas más fáciles a la hora de abrirte paso por este enorme laberinto.

La experiencia, comparada con otros juegos del género que pueden tener el triple de duración, es muy buena, ya que se evita mucho la repetición y trayectos innecesarios, comprimiendo todo en una aventura ligera con un ritmo que muy pocos metroidvania logran. A mí, que siempre estoy quejándome de la excesiva duración de ciertos títulos, me ha parecido que la de este es perfecta, siendo único en su especie, manteniendo lo mejor que puede ofrecer y desechando todas aquellas ideas que lo hubieran alargado innecesareamente.

«Deedlit in wonder labyrinth: Record of Lodoss war» es un videojuego es rápido y más complejo de lo que pueda parecer a simple vista, está lleno de encanto y menos centrado en la exploración que otros, pero todo se equilibra gracias a más de una una idea ingeniosa y esos espectaculares combates finales con los que disfrutarás de principio a fin. Así que ya lo sabes, si estás buscando una experiencia agradable, exigente, rápida y retro ahora estás a tiempo de hacerte con este título para que puedas ampliar tu colección de versiones físicas.

«Deedlit in wonder labyrinth: Record of Lodoss war»

Ladybug · Red Art Games y SelectaPlay

28 de Febrero · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Record of Lodoss war

Aprovechando la llegada de este videojuego inspirado en su universo, me parece interesante recordar el reciente lanzamiento de la edición remasterizada por el 30 aniversario del anime de «Record of Lodoss war», que se produjo hace poco más de tres meses. La encargada de traernos esta edición tan interesante que reúne los trece OVAs es SelectaVisión, que ha reunido en un solo pack. Se trata de la adaptación de la serie de novelas del mismo nombre que sentó las bases del género de fantasía y que ahora resurge en su versión de máxima calidad.

Esta edición llega con un estuche Amaray de doble paginado que contiene los dos discos, uno con con los episodios 1 a 7 y otro con los episodios 8 a 13, que también incluye dos vídeos promocionales conmo extras. Su carátula muestra una preciosa ilustración con sus protagonistas y algunos de los personajes secundarios más destacados, mientras que el interior llega acompañado con una guía de episodios que contiene una breve sinopsis de cada uno de ellos. Los discos están serigrafiados con ese característico diseño con colores rotos y la espada como símbolo por bandera.

Esta edición coleccionista viene protegida por una funda de cartón de color negro en la que se detallan todas sus características de imagen y sonido. El aspect ratio de la imagen respeta el formato 4:3 de la versión original y llega con las pistas de doblaje en español y catalán (DTS HD 2.0). Por cierto, cabe destacar las versiones del doblaje en castellano, ya que incluye el original y el redoblaje que se realizó a finales de los 90. También incluye el audio en versión original (japonés, DTS HD 2.0). Por cierto, si tienes pensado hacerte con el videojuego y esta edición en Blu-ray, que sepas que cuentas con un pack de precio especial en la tienda de SelectaVisión.

«Record of Lodoss war»

SelectaVisión

26 de Noviembre de 2021 · Blu-ray y DVD

