"Tales of Kenzera: Zau", el plataformas de acción enmascarado de metroidvania indie que te encantará - gameLover

«Eiyuden chronicle: Hundred heroes» y «TopSpin 2K24″ también forman parte de los lanzamientos destacados entre los videojuegos publicados esta semana.

Tales of Kenzera: Zau

¡Hola, gameLover! Después de algunas semanas escasa de grandes lanzamientos, abril recobra todas sus fuerzas para terminar el mes por todo lo alto. Esta semana con algunas propuestas interesantes como este «Tales of Kenzera: Zau» que analizamos hoy y que me ha dejado muy buen sabor de boca. Lo cierto es que, antes de entrar en harina con él he de decir que esn este inicio de 2024 lo gocé muchísimo con el lanzamiento de «Prince of Persia: The lost crown», con el que este título comparte algunas similitudes interesante, empezando por su género.

Para empezar, tenemos que saber que este es el primer trabajo de Surgent Studios, el estudio de desarrollo cuyo fundador, el actor Abubakar Salim, nos trae un homenaje a la memoria de su propio padre a través de un videojuego que nos presenta el místico reino de Kenzera y que relata una sentida historia sobre la búsqueda del valor propio tras una pérdida. Se trata de un conmovedor juego de plataformas de acción y aventura de estilo metroidvania para un solo jugador que aporta la propia visión de su creador, que tuvo que lidiar con la pérdida de su padre y su profundo vínculo mútuo con los videojuegos, mostrando cómo la grandeza nace de la resistencia.

Ponte en la piel de Zau, un joven nganga que negocia con el dios de la muerte para rescatar a su amado padre de sus garras. Guiado por el propio Kalunga, nuestro protagonista se abre camino a través de las bellas aunque traicioneras tierras de Kenzeralos en un entorno en 2,5D que aprovecha los poderes cósmicos de este guerrero chamán. Se trata de un un viaje de sanación espiritual que se inspira en los cuentos bantúes, llenos de relatos sobre el caos y el orden, recuerdos de antiguos chamanes, espíritus sagrados y criaturas fascinantes. Puedes blandir y expandir los poderes cósmicos de las máscaras para derrotar a los espíritus en combate: Manipula el tiempo y cristalizar a los enemigos usando la máscara de la Luna o dispara lanzas ardientes con la máscara del Sol.

La búsqueda de Zau para convertirse en un digno sanador espiritual se desarrolla en varios entornos, únicos y vibrantes, dentro de la ficticia región de Kenzera, antaño rebosante de vida y que está ahora plagada de espíritus ancestrales que intentarán evitar el propósito de nuestr0 protagonista. Tras ellos acechan tres poderosos seres, temibles en su fuerza pero extrañamente familiares, que deberán ser derrotados para que abordemos la historia que nos presenta este videojuego, que está dividida en cuatro actos.

Como apuntábamos, nos apoyaremos en los poderes de las máscaras del Sol y la Luna para derrotar a nuestros enemigos, desde guerreros corrientes hasta los poderosos impundulu o gagorib. Domina el salto, el deslizamiento, el pulso y mucho más poderes mientras haces uso de las máscaras -que podrás ir alternando mediante el botón L1- a lo largo de un viaje que nos presenta un mapa de estilo metroidvania, eso sí, muy adaptado al propio estilo de juego, por lo que no se trata de un metroidvania al uso. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para que los amantes del género no se lleven decepciones posteriores, porque su sistema de juego no es peor, pero sí diferente a lo que probablemente estén acostumbrados.

Zau cuenta con su propio árbol de habilidades para cada máscara, por lo que a medida que avancemos a través de los entornos únicos de Kenzera -como las tierras altas de Ikakaramban, los bosques de Kivulian o las tierras muertas de Itshokan- tendremos nuevas oportunidades de sortear zonas antes inalcanzables y que iremos pudiendo desbloquear a medida que acumulemos nuevas habilidades. Por cierto, en «Tales of Kenzera: Zau» puedes disfrutar de sus diálogos en inglés y tambén en swahili a través de la propia voz del creador del videojuego, que se ha prestado para otorgarle ese toque tan personal a la aventura.

«Tales of Kenzera: Zau» es una propuesta muy interesante con una gran cantidad de aspectos a destacar: Su planteamiento narrativo sobre el duelo, las emociones tras la pérdida de un ser querido y el uso de la cultura y la mitología africana para encontrar su propia ambientación. Se trata de una aventura que crece a medida que avanzamos a cada paso, evolucionado a través del género de las plataformas con enfrentamientos de iniciación muy simple a combates cada vez más exigentes a medida que adoptamos nuevos poderes par que el diseño de niveles también acoja parte de esa complejidad adaptativa.

Nada mal para haberse convertido en el debut de Surgent Studios, que ha demostrado la valía suficiente para seguir apostando por futuros proyectos. De momento nos quedamos con este, que nos deja un apartado audiovisual deslumbrante y una banda sonora que acompaña a la perfección cada uno de los biomas que visitamos. El resultado final es un extenso mapa de estilo metroidvania donde explorar el trasfondo narrativo que destaca por una historia y ambientación atractiva y muy particular, definiendo su propio estilo de juego. Lo más interesante aún está por llegar: Su precio, muy asequible, tan solo 20 €.

«Tales of Kenzera: Zau»

Surgent Studios · Electronic Arts Electronic Arts / EA Originals

23 de abril · PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Eiyuden chronicle: Hundred heroes

La segunda propuesta de esta semana es «Eiyuden chronicle: Hundred heroes», el esperado JRPG de Yoshitaka Murayama y Junko Kawanol -los legendarios desarrolladores de algunas de las más legendarias entregas de la clásica serie «Suikoden» de Konami– que ahora llevan la experiencia de juego de este género al siguiente nivel. Este videojuego incorpora un sistema de batalla de seis personajes que ha sido diseñado al detalle mediante sprites 2D y fondos 3D meticulosamente creados para presentar una fascinante historia y un atractivo sistema de juego que brindar una versión moderna de los clásicos JRPG de los 90.

Es más que probable que esta que esta franquicia que nació como proyecto en Kickstarter en 2020 te suene de algo, ya que hace dos añois pudimos disfrutar de «Eiyuden chronicle: Rising», una entrega que sirvió como aperitivo y precuela del prometido videojuego que recibimos hoy. Su trama nos presenta el continente de Allraan, un tapiz de naciones con distintas culturas y valores que ha sido asolado por una guerra en la que las lentes rúnicas -unos objetos mágicos con poderes excepcionales- juegan un papel decisivo, Esta tierra ha sido moldeada por las alianzas y agresiones de humanos, hombres bestia, elfos y habitantes del desierto a lo largo de los años, donde el imperio Galdeo se impone como bando aventajado al haber superado a otras naciones y descubierto una tecnología que amplifica la magia de las lentes rúnicas.

Ese es el motivo por el que este imperio ha enviado a su ejército a recorrer el continente en busca del tan ansiado artefacto, sin embargo, en una de esas expediciones un joven y talentoso oficial imperial llamado Seign Kesling conoce a Nowa, un chico de una remota aldea con el que estrecha lazos junto a la intrépida Marisa para formar un gran equipo que, sin saberlo, deberá enfrentarse a uno de los mayores desafíos a los jamás hayan tenido que hacer frente, ya que un giro del destino pronto los arrastrará a los fuegos de la guerra y les obligará replantearse todo en lo que creían.

«Eiyuden chronicle: Hundred heroes» te permite reclutar a más de 100 aliados a medida que avanzas a través de su trama, gestionanado a tu equipo ideal para plantarle cara al ambicioso imperio de Galdea. Podrás ir ampliando las habilidades de todos los personajes a través de un sistema de batalla único que te permite luchar en emocionantes e inmersivas combates por turnos que tienen en cuenta su entorno y la posión de los combatientes para determinar el nivel de dificultad respecto al enemigo.

o Derriba a poderosos jefes derrumbando el techo o destruyéndolos con armas devastadoras. con armas devastadoras.

o Forma tu grupo a partir de una serie de luchadores con diversas habilidades personales.o Despliega tus músculos estratégicos en Batallas de Guerra que enfrentan a comandante contra comandante contra comandante.

o Enfréntate a tus enemigos en dramáticos duelos uno contra uno que se entretejen perfectamente en la historia. en la historia.

o Personaliza a los miembros del grupo con lentes rúnicas. Las runas que coloques en las Las runas que coloques en las lentes conferirán magia, habilidades personales, potenciadores de estadísticas, habilidades automáticas y otros efectos útiles.

» SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES

» Amplía tu base de operaciones y crea una próspera comunidad para tus héroes.

Envía a tus más de cien soldados a recoger recursos, comerciar y

construir nuevas instalaciones que aumentarán el tamaño, las capacidades y la

población. Los héroes que opten por no combatir seguirán contribuyendo a la ciudad y a la guerra de forma valiosa.

a la ciudad y a la guerra.

«Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes» no es solo una reimaginación de los videojuegos clásicos JRPG de los 90, por lo menos no de los que pasan sin pena y sin gloria. Este es el perfecto ejemplo de cómo debe de ser todo un homenaje al género que ya reinaba hace más de tres décadas. Esta propuesta entiende tan bien el concepto que juega un papel muy natural como secuela espiritual de «Suikoden» gracias a sus creadores, que saber sorprender a los jugadores más veteranos gracias al factor nostálgico y también a las nuevas generaciones, que seguro saben apreciar su propuesta narrativa, sistema de combate y ese planteamiento de aventura sencilla que forma parte de algo más grande y épico.

Estoy seguro de que todos los que aportaron su granito de arena a esta proyecto que fue financiado hace cuatro años en Kickstarter van a obtener su recompensa de vuelta con cada céntimo invertido, ya que probablemente contenga todo lo que se les había prometido y más. Es un videojuego que derrocha carisma, con un apartado artístico que destaca, con una gran cantidad de contenido, un buen nivel de personalización y, cómo no, unas batallas estratégicas la mar de entretenidas. Es todo un homenaje al género JRPG hecho desde el respeto y el cariño, por eso se convierte en un clásico moderno desde el mismo momento en el que se pone a la venta. Por cierto, atentos a los suscriptores de Xbox Game Pass, que lo tienen disponible sin coste adicional desde hoy mismo en su catálogo. ¡Buena jugada!

«Eiyuden chronicle: Hundred heroes»

Rabbit & Bear Studios · 505 Games

23 de abril · PS5, PS4, Xbox X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

