No soy yo - Excelencia Literaria

Inés Arasa

Ganadora de la XV edición

Querido tú:

Últimamente los recuerdos vienen y van sin permiso. Tu sonrisa aparece de improviso, las palabras me asaltan y no puedo reprimirlo.

Me entra el familiar cosquilleo en los dedos que anuncia el principio de una historia y la llave de mi imaginación abre la puerta de la poesía sin quererlo.

Y escribo, y no paro. Y la tinta graba las pocas letras que me quedan por decirte. Los puntos me indican el camino. Las comas me brindan las infinitas posibilidades de expresarte las ganas que tengo de verte.

Pero no lo pienso, y dejo que las palabras tomen forma sobre el papel. No soy yo la que quiere escribirte, son ellas las que tienen ganas de salir. Y como una madre con sus hijos, no les niego su capricho.

Si quieren decirte lo mucho que pienso en ti, no las voy a contener. Si quieren hablar de la forma en la que me miras, se la voy a explicar. Si quieren decir tu nombre, se lo voy a dictar. Si quieren gritar «¡Te espero!», las voy a ayudar.

No soy yo, es la poesía que llevo dentro. Son las ganas de explicar, de contar, de escribir, de crear. Es un impulso que no se puede contener; todos los poetas pueden confirmártelo. Por eso, dejo que se escapen y se plasmen en este papel. Por eso, dejo que este escrito vuele para que quien quiera, lo conozca.

No soy yo; es el arte que quiere tomar su lugar en forma de recuerdos.

