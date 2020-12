La espera ha llegado a su fin: "Cyberpunk 2077" ya está aquí - gameLover

Esta semana llega el esperadísimo videojuego de los creadores de «The witcher» junto a títulos como «Puyo Puyo Tetris 2» y las propuestas españolas «Call of the sea» y «Summer in Mara», que dan forma a los últimos lanzamientos de 2020. ¿Con cuál te quedas?

Los videojuegos de la semana del 7 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2020

Arrancamos nuestra semana de novedades con uno de los juegos que más se ha hecho de rogar en los últimos años: «Cyberpunk 2077». Después de múltiples retrasos y 7 años de desarrollo, por fin recibimos este juego de rol de acción y aventura en primera persona que se desarolla en un enorme mundo abierto .

Es la hora de asumir el papel del prometedor mercenario V en la megalópolis futurista de Night City, una ciudad gobernada por corporaciones que están obsesionadas con la tecnología y la modificación corporal. Mientras persigues un prototipo de implante que contiene la clave de la inmortalidad, te encontrarás con un increíble elenco de personajes, incluido el rockero rebelde Johnny Silverhand -interpretado por el actor Keanu Reeves-. Podrás personalizar todo tipo de mejoras cibernéticas, habilidades y estilo de juego de tu personaje para dar forma a un mundo y a una historia que dependerá de tus propias decisiones.

Conviértete en un cyberpunk al margen de la ley, un mercenario urbano equipado con mejoras cibernéticas y crea tu leyenda en las calles de la ciudad mientars usas una gran variedad de armas que se pueden subir de nivel, con habilidades de hackeo e implantes corporales. Acaba con todos, desde agentes de policía y seguridad corporativa a bandas y otros mercenarios, y consigue la reputación necesaria para que acceder a trabajos mejores.

Es una gozada comprobar como el sistema de progresión del juego te permite descubrir y mejorar nuevas armas y habilidades para enfrentarte a tus oponentes. Invierte el dinero que consigas en armas y ciberware o diviértete comprando coches, motos y ropa extravagante. Night City es todo un mundo de posibilidades y descubrir cada uno de sus rincones no será tarea fácil, pero sí que te sorprenderá a cada paso que des por sus calles. La ciudad del futuro te permite sumergirte en su basto mundo abierto, una ciudad que establece una nueva referencia en calidad visual, complejidad y profundidad.

Recorre sus territorios, explora zonas de guerra atestadas de bandas, comercia en el bullicioso centro y asalta refugios corporativos, haz tratos con fixers ruines, famosos desesperados e inteligencias artificiales rebeldes. Todos tienen algo en común: Luchar con uñas y dientes por triunfar en la gran Night City. Lo más interesante de todo es que con las decisiones que tomes durante tu viaje, la historia irá cambiando y adaptándose a los nuevos condicionantes en base a tus acciones.

Pero, ¿en qué consiste el implante que te concede la vida eterna? Todos lo quieres y nadie va a querer renunciar a él, así que aceptando el trabajo más peligroso de tu vida tendrás que ir en busca de este prototipo que te hará vivir para siempre. Esfuérzate al máximo para conseguirlo efrentándote a líderes corporativos, estafadores de los bajos fondos y a los más temidos habitantes de Night City, que harán todo lo posible para acabar con quienes se interpongan en su camino, así que decide cómo manejar este gran poder y en quién quieres convertirte.

Lo cierto es que ya ha sido calificado como uno de los mejores RPGs de la generación por los grandes medios especializados -aunque aún está pendiente su llegada a las nuevas consolas-, alcanzando notas casi perfectas. Y, aunque aún tiene que corregir algunos pequeños bugs que se han detectado en su lanzamiento, se trata sin duda de uno de los lanzamientos más potentes de 2020, ideal para cerrar este año que ha dejado un listón altísimo en cuanto a videojuegos se refiere.

Tanto sus apartados técnicos como la ambientación son excelentes, cuenta con un buen desarrollo de personajes y una gran variedad de misiones. Por no hablar de su mapa y de la calidad global del juego. Se trata de una obra maestra que nos ha hecho esperar más de la cuenta, pero que ahora que ya está aquí, nos regala cientos de horas de buen entretenimiento. Sin exagerar.

«Cyberpunk 2077»

CD Projekt Red · Bandai Namco Entertainment / 10 de Diciembre

PlayStation 4, Xbox One, Stadia y PC

La guía oficial completa de «Cyberpunk 2077», la llave de Night City

No hace falta que recalquemos que «Cyberpunk 2077» es uno de los videojuegos del año y como buen triple A llega acompañado de su propia guía oficial, perfectemente adaptada y traducida a nuestro idioma. «La guía oficial completa de Cyberpunk 2077» es un extenso libro que abarca todos los aspectos del juego, incluyendo los detalles de todos los desafíos y características, ofreciendo instrucciones paso a paso para progresar por toda la aventura y explicando los sistemas principales al dedillo.

La guía llega en dos ediciones, la estándar, de 336 páginas (19,99 €), y la edición coleccionista (29,99 €), con una robusta tapa dura e impresa en papel satinado de calidad superior, además de incluir material adicional, de ahí a que cuente con 32 páginas extra. ¿Quieres conocer todas sus características? ¡Vamos allá!

La guía está 100% acreditada por CD Projekt Red, por lo que incluye absolutamente todas las ramificaciones del juego al completo, incluídas las misiones secundarias, las recompensas y los todos los finales, así como desafíos opcionales, minijuegos, objetos desbloqueables, secretos y mucho más. Vamos, que no falta nada. Si estás dispuesto a invertir las cerca de 200 horas que te llevará completar el juego al 100%, esta guía es tu aliada perfecta.

Podrás encontrarte con todos los mapas de Night City en alta resolución y en ellos la ubicación de todos los coleccionables y los puntos de interés, además de guías visuales con el apoyo de capturas de pantalla que muestran anotaciones y los pasos a superar en cada una de las misiones. Todo explicado de una forma muy sencilla y accesible, para que cualquiera pueda entender la información sin problemas.

Los principales sistemas del juego tienen su apartado especial en un capítulo de referencia y análisis, donde se relata el desarrollo del personaje, sus habilidades, las ventajas que posee, el sistema de reputación y, por supuesto, la obtención de logros y trofeos. También podrás consultar las estrategias de combate de experto, con tácticas prácticas y de ejecución fácil para enfrentarte a todos los enemigos y jefes que se interpongan en tu camino, junto a una evaluación de los objetos y las armas, así como sus características y las condiciones de desbloqueo.

Si lo que temes es que la guía te fastidie la experiencia de juego durante la historia, no te preocupes, porque está planteada sin spoilers, para que puedas disfrutar del juego sin que te destripen tu próximo paso en la aventura. Y para facilitarte las cosas, dispones de las búsquedas instantáneas. con un sistema de búsqueda basado en un completo índice que te permiten acceder de inmediato a la información que necesitas en cada momento. Los extras llegan de la mano de los diseños conceptuales que se incluyen en el libro, creados directamente por el equipo de desarrollo y cuidadosamente maquetados para que disfrutes del videojuego de la mejor forma. ¡Feliz viaje por Night City!

«Cyberpunk 2077: La guía oficial completa»

Piggyback · Koch Media / 10 de Diciembre

«Tetris» goza de un gran reconocimiento a escala mundial desde que cada Game Boy de la época viniera acompañada por una copia del popular videojuego de puzzles. Más desconocido es el formato «Puyo Puyo», muy popular en oriente y cada vez más en occidente, donde esta fórmula ha conseguido llevarlo a las manos de más jugadores. La mezcla de ambos formatos de puzzle da com resultado esta segunda entrega, «Puyo Puyo Tetris 2», que llega a las consolas actuales y las de nueva generación.

La secuela del afamado cruce de estas dos icónicas series de puzles incorpora ahora nuevas estrategias para apilar y hacer estallar puyos en una colorida aventura que ofrece una experiencia de juego única para los fans de cualquier edad y de distintos niveles de habilidad. Algunas de las novedades que incluye, por ejemplo, es el modo «Batalla de dotes» -inspirado en el género RPG- o una nueva historia y personajes, que llegan mediante el modo «Aventura», así como un montón de características online y mucho más, continuando el exitoso legado de su predecesor al mismo tiempo que añade una nueva visión del reencuentro de estas dos leyendas de los puzles en el mundo de los videojuegos.

En esta nueva entrega tienes un sinfín de formas de jugar, tanto si la descubres por primera vez como si eres un veterano. Muestra tus habilidades con hasta 4 jugadores online u offline y navega por un nuevo mapa del mundo del modo «Aventura» continuando la historia mientras los personajes atraviesan los mundos fusionados para rescatar a sus amigos de una oscura corrupción. Dispones de varios niveles de habilidad y podrás repetirlos tantas veces como sea necesario para lograr más recompensas, experimentar con diferentes niveles de dificultad, poner a prueba tu estilo de juego favorito o desbloquear nuevos personajes, fondos, niveles de bonificación y mucho más.

Dispones de 28 personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y estadísticas, así que selecciona personajes tu favorito para enfrentarte al modo «Batalla de dotes» para crear el equipo más poderoso posible y ver cómo se enfrentan a tus oponentes, o pon a prueba tus habilidades con las nuevas funciones en línea, incluyendo las desafiantes «Ligas de puzles» o personalizado tu partida con el «Juego libre», para una experiencia más casual. Eso sí, si quieres jugar de forma clásica con los interminables «Tetris» y «Puyo Puyo», tienes los modos de «Desafío», que añaden aún más variedad al juego en solitario y online.

«Puyo Puyo Tetris 2»

SEGA · Koch Media / 8 de Diciembre

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch

Estamos de enhorabuena, porque esta semana recibimos dos videojuegos creados en nuestro país: El primero de ellos es «Call of the sea», el primer título desarrollado por el estudio madrileño Out of the Blue Games, y que llega en exclusiva al ecosistema Xbox. Esta aventura es un juego de aventuras y puzles en primera persona que narra la historia de Norah, una mujer que sigue el rastro de la expedición de su marido desaparecido. La búsqueda transcurre en el Pacífico Sur, en una extraña y hermosa isla llena de secretos que tendrás que desentrañar.

Controla a Norah mientras te adentras en esta historia sobrenatural de misterio, aventura y autodescubrimiento. Nuestra protagonista, de carácter fuerte, tendrá que investigar por toda la isla mientras descubre su belleza y recorre un mundo con entornos increíbles, viviendo una historia de amor inteligente con puzles complejos y entretenidos, mientras tú disfrutas del sistema de exploración, con un planteamiento sin violencia.

La historia está ambientado en los años 30, por lo que disfrutarás de numerosas referencias de la época en esta obra de arte, un videojuego muy cuidado y desarrollado con amor, con mucha personalidad. Se trata de una experiencia fantástica para los amantes de los puzles, que en su gran mayoría resultan muy originales y bien diseñados, y que se apoya en su narrativa, con un plantemiento en el que descubrirás detalles impactantes sobre su protagonista y sobre su historia.

Además, los poseeedores del Xbox Game Pass pueden disfrutarlo desde ya con su suscripción, con la opción smart delivery y optimizado para Xbox Series X|S, aprovechando las capacidades únicas de ambas consolas, así como la reducción de los tiempos de carga. ¡Feliz aventura!

«Call of the sea»

Out of the Blue Games · Raw Fury / 8 de Diciembre

Xbox Series X|S · Xbox One y PC

El segundo de los videojuegos españoles que descubrimos hoy en «Summer in Mara», que llega hoy a PlayStation 4. El estudio encargado de llevarlo a cabo es el valenciano Chibig, al que ya conocemmos por «Deiland» (2018), ambientado en el mismo universo. Esta nueva aventura también ha sido desarrollada con el apoyo del programa PlayStation Talents: Alianzas, el área de apoyo a proyectos nacionales de estudios ya consolidados que ven la luz tanto dentro como fuera de España, por lo que tiene toda nuestra atención.

Esta nueva y colorida aventura está llena de valores como el cuidado del medio ambiente, la gestión de recursos y la amistad. Presenta la historia de Koa, una niña cuya misión es proteger su isla, mientras explora un gran océano lleno de secretos. Cuenta con un cuidado y alegre apartado gráfico en el que las mecánicas de farming, crafting y exploración serán las protagonistas y tú, como la pequeña aventurera Koa, debes ayudarla a cultivar los campos, cuidar de su granja, crear nuevas herramientas y edificios y navegar con su barco para descubrir otras islas de Mara donde encontrarás nuevos personajes que te guiarán pro la aventura.

La historia del océano Mara se ubica en el planeta Qü, y se encarga de traer la vida a las islas y sus habitantes, pero está en peligro. Los Elit, una corporación malvada de otro planeta quiere conquistar y explotar los recursos de este océano tan especial y nuestra aventurera deberá hacerles frente mientras aprende valores como el respeto a la naturaleza y el valor de la amistad gira en un entorno de crecimiento y la empatía.

Si lo que buscas es un juego relajado y lleno de cariño, aquí tienes este, lleno de valores y apto para toda la familia, con una acertada dirección artística, y con unos personajes entrañables. Ideal para unas horas de juego tranquilas durante las Navidades.

«Summer in Mara»

Chibig / 9 de Diciembre

PlayStation 4

Como cada semana en nuestro apartado gameLover Xtra, te traemos artículos que te puedan y esta semana Se trata del primer libro en español que aborda una temática tan relevante: «Réquiem para el jefe final: Antología de la música en los videojuegos».

Este nuevo libro plantea un recorrido a lo largo de los 40 años de expresión musical en los videojuegos, un arte total que sigue teniendo una relevancia total a día de hoy. En él podrás descubrir los más importantes departamentos, compositores, álbumes y materiales relacionados con las bandas sonoras que han marcado el sector, con contenidos cuyas obras han deslumbrado por su apartado sonoro y narrado mediante una visión académica, que a su vez trata de analizar y desgranar esta disciplina.

Su enfoque pretende ser ameno, sencillo y divulgativo, dándole visibilidad a los creadores musicales que se encuentran detrás de un videojuego. Y es que la música es un ingrediente fundamental de la experiencia de juego, que a su vez convive fuera del plano audiovisual para el que nace. Su influjo se desata desde el prólogo hasta la apoteosis en la que -de manera habitual- el héroe se enfrenta al archienemigo acompañado de una pieza, un réquiem que hace de clímax antes de la composición de los créditos.

Además de los extras de la reserva, el libro cuenta con su propia playlist de Spotify, para que puedas disfrutar de su lectura con las bandas sonoras más emblemáticas que aparecen en él. Un hilo musical perfecto para que conozcas mejor y más a fondo los enclaves de las composiciones y del apartado musical dentro del mundo de los videojuegos.

«Réquiem para el jefe final: Antología de la música en los videojuegos»

Edgar S. Fuentes / Héroes de Papel

3 de Diciembre / Tapa dura · 15×21 centímetros · 294 páginas

Nuestro gameLover Xtra de hoy se completa con dos relanzamientos en vídeo doméstico. Y es que con la reciente fiebre por Spider-man y su multiverso no dejan de llegarnos productos para aprovechar el momento dorado por el que está pasando la franquicia. El videojuego «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales» es un ejemplo más reciente, pero también sus películas «Spider-Man: Un nuevo universo» y «Venom», que regresan con dos nuevas ediciones para coleccionistas en formato caja metálica.

La primera de ellas, «Spider-Man: Un nuevo universo» (2018) ha cosechado un gran éxito desde su estreno, con críticas más que positivas, gracias a su estilo artistico único y acaparando varios premios a la mejor película de animación -incluído un Oscar, un BAFTA o un Globo de oro, entgre otros- durante 2019.

La película ya contó con una edición Steelbook en su lanzamiento doméstico en Blu-ray y ahora llega con este nuevo diseño del recién llegado Miles Morales admirando la ciudad de Nueva York desde lo alto de un edificio. Eso sí, en esta ocasión no cuenta con disco de extras, tan solo el de la película, que igualmente incluye escenas alternativas, elementos de la trama, personajes y varios documentos sobre diseños, además de los comentarios del director, como ya sucedía en la edición original.

Por cierto, estamos deseando que llegue su segunda parte, que ya tiene marcada su fecha de estreno: 7 de octubre de 2022… un tanto lejana aún. Así que nos conformaremos con volver a ver esta una y otra vez.

La segunda de ellas es «Venom» (también de 2018), uno de los personajes clave del universo de Spider-Man, que obtuvo su propia película en la que no se le relacionaba inicialmente con el hombre araña. Al igual que la edición que acabamos de analizar, también se lanza en formato Steelbook, eso sí, con una definición 4K Ultra HD y 3 discos: El de la película en formato Blu-ray, otro en 4K UHD y un tercer disco de extras. Realmente es la edición más completa hasta la fecha, con un estuche elegante, de color negro y con una ilustración espectacular.

Entre los extras nos encontramos nuevas escenas poscréditos, escenas eliminadas, más de una hora de contenido adicional con varios documentales. En cuanto al apartado técnico, la película 4K disfruta del sistema HDR para televisores compatibles y pistas de audio en formato Dolby Atmos. La verdad es que se convierte así en una delicia para los coleccionistas y amantes del universo Spider-man.

«Venom» es el ejemplo del esfuerzo por parte de Sony Pictures Home Entertainment -que distribuye títulos de de Sony Pictures, Universal Pictures, Paramount Pictures y eOne en nuestro país- por llevar la máxima experiencia del cine a nuestras casas, celebrando que lleva 4 años apostando por el formato 4K Ultra HD, habiendo editado ya más de 250 películas en este formato solo en España. Según un reciente estudio, el 18% de los coleccionistas ya prefiere las ediciones físicas en 4K UHD frente al Blu-ray o el DVD tradicional.

