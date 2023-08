Trío de ases veraniegos con "Pikmin 4", "Disney: Illusion island" y "Koa and the five pirates of Mara" - gameLover

El excelente «Remnant II» completa las novedades en videojuegos de esta semana.

Pikmin 4

¡Hola, ganeLover! La llegada sorpresa hace unas semanas de «Pikmin 1 + 2» nos ha servido como aperitivo para recuperar el espíritu de las dos primeras aventuras de esta franquicia que sigue causando furor tras más de dos décadas desde su lanzamiento original. Eso no nos impedía tener en el horizonte a su cuarta entrega, que por fin aterriza en exclusiva en Nintendo Switch.

«Pikmin 4» nos plantea una historia en la que varios viajeros espaciales se quedan varados en un lejano planeta de lo más peculiar. Están esperando a ser rescatados y aquí es donde entrsa en juego tú como un destacado miembro de la brigada de rescate, ya que deberás detectar las señales de SOS de estos viajeros y explorar un mundo desconocido habitado por unos seres muy extraños.

A los Pikmin ya los conocemos de sobra: Son unos voluntariosos ayudantes que, a pesar de su reducido tamaño, hacen gala de una fuerza impresionante cuando suman sus capacidades en gran número. Explora amplias zonas junto a ellos, busca tesoros, lucha contra seres salvajes, resuelve puzles y rescata a los desaparecidos mientras reúnes a nuestros amigos y les guías ara que se encarguen de todo tipo de tareas, por difíciles que parezcan.

Existen Pikmin de distintos tamaños, formas y colores que sirven para tareas muy diferentes: Por ejemplo, los Pikmin rojos resisten el fuego y atacan con más fuerza que algunos de sus congéneres, los nuevos Pikmin gélidos pueden reducir el ardor de la batalla al congelar enemigos y masas de agua, y los nuevos y peculiares Pikmin de tipo luminoso se mueven con gran soltura por la oscuridad y pueden emitir una luz intensa capaz de aturdir a los enemigos.

Para la ocasión también contamos con Ochin, un perro de rescate que se encarga de echar una pata durante toda la aventura. Este fiel compañero de viaje es capaz de hacer trizas los obstáculos, transportar objetos pesados y cargar contigo y con los Pikmin sobre su lomo. Pero tienes que entrenarlo para que también aprenda a saltar, nadar, arremeter rápidamente contra los enemigos y muchas más acciones que te servirán para afrontar cualquier obstáculo que se te resista.

Respecto a est enuevo terreno inexplorado, tienes que saber que su superficie está repleta de desafiantes puzles, seres extraordinarios y jefes duros de pelar, pero también hay retos y secretos en las simas cavernosas repartidas por todo el planeta. El tiempo fluye de manera distinta en estas sombrías profundidades, en las que imperan el frío y la humedad, pero aquí los jugadores pueden explorar a su propio ritmo. Al caer la noche, los exploradores sobradamente experimentados podrán poner a prueba su valor en las expediciones nocturnas, repletas de peligros y seres más agresivos de lo habitual. En ellas, la misión consiste en defender ciertas estructuras que contienen néctar luminoso, una preciada sustancia a la que las bestias enemigas desean echarle la zarpa.

Por otro lado, están las batallas dandori, que te servirán para sacar a relucir tu eficiencia y capacidad de organización en este desafío que puedes afrontar en solitario o contra otra persona en la misma consola. En estas batallasse trata de recolectar más objetos que el oponente dentro del tiempo límite establecido, teniendo en cuenta los objetos con bonificación para conseguir puntos adicionales, cápsulas sorpresa y mucho más.

La evolución de «Pikmin 4» es innegable, convirtiéndose así ben la entrega más completa y accesible de la saga. Se trata de un videojuego muy disfrutable y que reúne lo mejor de la serie en una sola aventura , introduciendo una serie de características que le sirven para darle la bienvenida a los nuevos . Eso, sumado a sus interesantes novedades y a ese nuevo ritmo que impone, convierten en adictiva su jugabilidad, dejándonos una de las propuestas más interesantes de ese verano.

«Pikmin 4»

Nintendo

21 de julio · Nintendo Switch

Disney: Illusion island

¡Pero qué grata sorpresa la de «Disney: Illusion island»! Ya tenía ganas de echarle el guante, porque quién puede resistirse a un nuevo videojuego por Mickey Mouse y sus amigos. Ha llegado el momento de explorar la isla Monoth en busca de los tres libros místicos que han desaparecido.

Hay que recalcar que este título llega en exclusiva para Nintendo Switch y cuenta con un sistema multijugador local cooperativo de hasta cuatro jugadores que deberán embarcarse en este fantástico viaje protagonizado por Mickey, Minnie, el pato Donald y Goofy.

Durante la exploraación de los tres biomas de Monoth conocerás a curiosos aliados y peligrosos enemigos mientras aúnas fuerzas para correr, saltar, nadar y columpiarte, pero primero deberás ganarte todos y cada una de las acciones que pueden llegar a hacer nuestros protagonistas. Por eso, a medida que vayas avanzando con tus misiones, te toparás con grandes amigos que lograrán dotart a tu personaje de nuevas habildades que te ayudarán a alcanzar zonas antes inaccesibles.

Explora el hermoso y misterioso mundo que te ofrece «Disney: Illusion island» a través de una historia original, animaciones dibujadas a mano y una banda sonora orquestal magistral capaz de zambullirte de lleno en esta aventura sin igual que marca el regreso de Mickey Mouse al mundo de los videojuegos.

El videojuego cuenta con la participación de los actores de voz originales de Mickey, Minnie, Donald y Goofy, aunque a nuestro país llega con doblaje en español latino. No es ningún drama, pero se hace algo raro escuchar a nuestras queridas voces -porque son prácticamente idénticas- con otro acento.

El extensísimo mapa de la isla Monoth también cuenta con zonas secretas que deberás descubrir para alcanzar todos los onbjetivos que marque cada nueva misión que se te asigne, por lo que deberás estar muy atento a las paredes marcadas con una muesca, ya que albergan secretos y coleccionables que añadir a la inmenso catálogo disponible.

Este plataformas en 2D también te ofrece la oportunidad de resuelver divertidos puzles y participas en épicos combates contra jefes mientras recorres esta preciosa y enigmática isla dotada de cautivadores entornos, dejándonos unos gráficos preciosos y respectando el look & feel de las últimas aventuras animadas del emblemático ratón de Disney.

«Disney; Illusion island» resulta muy entretenido y está dotado de unos muy buenos controles, lo que facilitará el acceso a los más peques de la casa, con los que jugar en cooperativo se convierte en una auténtica delicia. Es una propuesta desenfadado, sencilla y -puede que este sea uno de sus puntos débiles- no demasiado extensa. Aún así, estamos ante una aventura ideal para jugar en compañía que también ameniza estas semanas de calor intenso.

«Disney: Illusion island»

Dlala Studio · Disney Games y Nintendo

28 de julio · Nintendo Switch

Koa and the five pirates of Mara

No nos alejamos demasiado del tono de la anterior propuesta para profundizar en esta nueva inspirada en el universo que ya nos presentó el equipo valenciano de Chibig Studio con «Summer of Mara». Regresamos al precioso territorio de Mara para explorar sus islas, esta vez con un plataformas que encantará a los amantes del género.

En pleno apogeo del verano, no hay nada mejor que tomarse unas agradables y relajantes vacaciones tropicales gracias a «Koa and the five pirates of Mara», un videojuego que se baña directamente en las aguas de este universo para presentarnis un divertido y colorido spin-off que homenajea a los clásicos juegos de plataformas en 3D que ha reunido el esfuerzo de tres equipos de desarrollo: Talpa Games, Undercoders y Chibig Studios.

Tras el éxito de su primera aventura, Koa y Napopo vuelven a navegar en esta aventura a través de nuevas islas donde podremos encontrar infinidad de tesoros y volveremos a encontrarnos con algunas caras conocidas. En nuestro viaje reuniremos a un grupo de valientes amigos con el objetivo de perseguir a un grupo de traviesos piratas que han trastornado la ciudad de Qälis.

Por lo que deberás reconstruir la ciudad y limpiar las aguas de Mara para cuidar de su fauna y habitantes, convirtiéndose en una entretenida propuesta con la que ocupar los días y noches de tus vacaciones de verano. Burla las trampas, desenvuélvete en entornos peligrosos y explora los deslumbrantes paisajes del juego en tu búsqueda para recuperar el botín pirata robado.

Tú manejas a Koa y debes superar todo tipo de obstáculos para poder vencer a los piratas malandrines. Tienes todo un archipiélago por descubrir: Desde soleadas playas a peligrosos volcanes, donde debes profundizar para encontrar decenas de secretos y coleccionables. Además, «Koa and the five pirates» cuenta con una vertiente contrarreloj ideal para los speedrunners de todas las edades.

Lo cierto es que resulta un plataformas muy divertido y con la calidad que avala a los títulos más recientes de los equipos de desarrollo que lo han creado, Tal vez nos recuerde a algunos títulos clásicos del género, pero yo lo veo como algo positivo, ya que ha dado en el clavo con estos ocho mundos que nos propone mientras presenta on gran variedad de mecánicas de juego, una gran cantidad de secretos por descubrir y ese toque gráfico impresionante, muy acorde con la temática del videojuego.

«Koa and the five pirates of Mara» nos devuelve al mundo de Chibig Studio con un plataformas para toda la familia que es entretenido y dotado con acertado sistema de control. Te encantará por su dirección arttística sus carismáticos personajes y la variedad de sus niveles, muy rejugables gracias a la cantidad de secretos que esconden.

Por cierto, ahora puedes hacerte con él en formato digital, pero si eres de los que prefueren el formato físico y tienes un poco de paciencia, puedes esperar a las versiones que nos están preparando nuestros amigos de Tesura Games, que el 29 de septiembre lanzarán una edición sencilla y también una coleccionista que incluye el juego completo (PS5, PS4 o Nintendo Switch), una caja coleccionista, un libro de arte, su banda sonora en CD, un llavero de Koa, un set de postales y un pin. ¡Cuesta resistirse!

«Koa and the five pirates of Mara»

Talpa Games y Undercoders y Chibig Studios · Tesura Games

27 de julio · PS5, PS4, Nintendo Switch y PC

Remnant II

Llega nuestra cuarta y última recomendación de esta semana y no por ello es la menos importante. Nos ha pillado en medio del verano, pero ha resultado ser una grata sorpresa para todos los jugadores: Te estamos hablando de «Remnant II», la secuela de todo un clásico de culto, «Remnant: From the Ashes».

Descubre un mundos inimaginable en la continuación de este shooter de acción y supervivencia en tercera persona que enfrenta a los últimos supervivientes de la humanidad contra las desgarradoras fuerzas del mal. Únete a la batalla para salvar nuestra especie en un mundo que se genera de forma dinámica, lleno de posibilidades que lograrán que ninguna partida sea igual.

Este factor aumenta su rejugabilidad, ya sea en solitario o en partidas cooperativa de tres jugadores, así que define tu propio estilo de juego gracias a su sistema de clases y una amplia variedad de armas, armaduras y mejoras especiales que irás descubriendo a medida que avances en su trama, que es todo un desafíos.

«Remnant II» te sumerge en un mundo devastado que requiere de una metódica y frenética combinación de combate cuerpo a cuerpo y a distancia contra astutos enemigos y batallas brutales contra jefes castigadores. Su sistema de arquetipos te facilita la forma en la que sincronizas las habilidades únicas y los asombrosos poderes de tu grupo, logrando así equipo soñado.

Aquí la clave es lograr una configuración con la que te sientas cómodo jugando y, a la vez, tengas éxito en tus misiones, por eso es importante explorar cada escenario al máximo y lograr encontrar los mejores botines. Los jefes finales también juegan un papel fundamental, ya que su dificultad entraña mejores recompensas.

Contamos con una variada cantidad de biomas, distintos cada vez que iniciamos una partida, que nos pondrán por delante diferentes tipos de criaturas, armas y elementos, ofreciéndonos distintas ramificaciones de la trama para que cada incursión se presenta desafiante, variada y gratificante, algo que también fomenta la exploración y su rejugabilidad.

«Remnant: From the ashes» hizo un buen trabajo con su llegada al mercado hace ya casi cuatro años, logrando una comunidad de seguidores a pesar de tratarse de un desarrollo más modesto. Sin embargo, se trataba de un título muy interesante que ha desembocado en una nueva entrega que ha pulido sus defectos iniciales para lograr una secuela que es fiel a su antecesor y que consigue superarlo en todos y cada uno de sus apartados.

Los amantes del género sabrán apreciar cómo ha evolucionado, ya que se trata de una propuesta que está bien cuidada a todos los niveles. No alcanza la perfección, pero cuenta con una historia que encaja muy bien con el título, que mezcla géneros de forma positiva, cuenta con una ambientación fantástica y nos regala unas batallas contra sus jefes finales que conquistará a sus jugadores. ¡La sorpresa del verano, sin duda!

«Remnant II»

Gunfire Games · Gearbox Publishing y THQ Nordic

25 de julio · PS5, Xbox Series X|S y PC

