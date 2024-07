Los unboxings de gameLover: Limited edition de "The legend of heroes: Trails through daybreak" - gameLover

Esta exclusiva edición limitada del videojuego de NIS está llena de una gran cantidad de extras que descubrimos foto a foto.

¡Hola, gameLover! Nos encanta descubrir las ediciones físicas de nuestros videojuegos favoritos y por eso hoy vamos a revisar a fondo todo el contenido que contiene de la edición limitada de «The legend of heroes: Trails through daybreak», que contiene un montón de contenido que te van a encantar. Esta que revisamos es la versión de PS4, pero tienes que saber que también está disponible en los formatos PS5 y Nintendo Switch (lo siento, los jugadores de PC se quedan sin la suya).

Empezamos echándole un vistazo a su packaging, una caja contenedora para coleccionistas de tan solo 18 x 14 x 8,5 centímentros, un tamaño muy accesible que va a encajar perfectamente en tu estantería junto al resto de tu colección. Antes de abrirla debemos retirar la funda plástica exterior con transparencias que hace referencia a los artefactos Oct-Geneses a la vez que su diseño nos permite ver disfrutar de las ilustraciones de la propia caja.

Una vez hemos dejado al descubierto la caja contenedora, podemos observar en ella un precioso diseño azul que alberga una serie de impresionantes ilustraciones del videojuego, donde destaca un arte grupal con los principales personajes en la parte delantera y un diseño de Agnès Claudel de espaldas en la trasera.. En la parte superior tenemos la solapa nos encontramos con el logo del videojuego y, al abrirla, todo el contenido perfectamente empaquetado y concentrado, pero que no te engañe su aspecto, porque hay una gran cantidad de elementos que vamos a descubrir a continuación.

Empezamos con la edición física del propio videojuego, que llega en su versión deluxe edition, que está compuesta por la edición sencilla de «The legend of heroes: Trails through daybreak» y dos elementos que hacen que se convierta en algo más: Por un lado un mini libro de arte de 20 páginas con un pequeño extracto de algo más grande que descubriremos más adelante y por el otro un código que podremos canjear por las 8 pistas en formato digital de la banda sonora del videojuego. Además, la carátula es reversible y nos permite elegir entre la carátula estándar y la de la edición deluxe. ¿Tú cuál prefieres?

Pero esto solo es el principio, porque ahora llega el momento de descubrir uno de los elementos que más me gustan en cualquier edición especial de un videojuego: La preciada caja metálica o SteelBook. Esta, en azul, a juago con el resto de la la edición, incluye el key art de la portada del videojuego en la parte frontal, mientras que en la trasea nos encontramos con el logotipo de este título, sobre un fondo más oscuro.

En su interior y abarcando todo el ancho de la caja, destaca una brillante ilustración que reúne a todo el elenco de personajes de esta obra, con un espacio para poder colocar el disco del videojuego. Sin duda es una pieza digna de ser lucida en la estantería junto al resto de tus videojuegos o junto a tu colección de cajas SteelBook. ¡Es preciosa!

Hablando de discos, en esta edición limitada de «The legend of heroes: Trails through daybreak» también nos encontramos con su banda sonora original en formato físico. Se trata de un CD que llega en una elegante caja contenedora plateada en formato Digipak, con una solapa que se abre verticalemente para mostrarnos los títulos de las 8 piezas orquestrales. Como puedes comprobar, tú eliges cómo escuchar sus pistas, en formato digital o en físico.

Si de algo puede presumir cualquier entrega de la franquicia «The legend of heroes» es de su dirección artística, pero es que en esta última aventura, su diseño es sublime y eso se aprecia aún mejor con otri de los elementos más preciados de esta edición fisica limitada. Te estoy hablando de de «Trails: Uncovered», su segundo libro de arte, de gran tamaño (244 páginas) y con todo tipo de arte de absolutamente todos los personajes, ilustraciones a toda página y materiales gráficos que forman parte de esta nueva aventura.

Aquí puedes verlo con detenimiento, con encuadernación en tapa dura ¡Son impresionantes!

Seguimos buceando entre los elementos de esta edición para encontrarnos con otro de esos que encantará a los fans: un estuche metálico para tarjetas de visita -que bien te puede servir para cualquier otra cosa- de Arkride Solutions Office, el negocio de nuestro querido spriggan en la ciudad de Edith. La verdad es que le pega todo llevar uno de estos encima a nuestro querido Van Arkride. Se trata de una pieza única de X x X centímetros en la que vemos grabado el logo del negocio por un lado y XXX por el otro, dando lugar a un objeto de lo más interesante y exclusivo.

Por último, aunque no menos importante, nos encontramos con una original colección de seis de tarjetas postales de X x X centíemtros que contienen los diseños de los carteles del cine Calvardian Cinema que nos encontramos en el videojuego. Son seis diseños muy elegntes y variados que nos muestran las obras ficticias que allí se proyectan y que nos sirven para darnos cuenta de lo detallistas que son los elementos que incluye esta edición tan especial.

Y tú… ¿qué opinas como fan? La verdad es que a mí personalmente me encantan estas ediciones coleccionista tan compactas que incluyen tantos extras en un espacio tan reducido. Los de esta reflejan a la perfección el contenido de «Trails through daybreak» y no puedo esperar a comprobar qué nos depara su próxima entrega, que ya está prevista para el próximo año y, sí, también contará con una edición física tan potente y completa como esta que ya puedes reservar.

«The legend of heroes: Trails through daybreak» / Limited edition

Nihon Falcom y NIS · BANDAI NAMCO

5 de julio · PS5, Ps4 y Nintendo Switch · 99,99 €

