"Marvel's Spider-man: Remasterizado" lleva la experiencia completa de PS5 a PC - gameLover

Analizamos el tercer videojuego de PlayStation Studios que sale del ecosistema PlayStation después de «Horizon: Zero dawn» y «God of war».

¡Hola gameLover! Han pasado cinco años desde el lanzamiento original de «Marvel’s Spider-man», que llegaba en septiembre de 2017 como uno de los videojuegos exclusivos del catálogo de PS4. En COPE tuvimos la oportunidad de charlar con Brian Inthiar, director creativo de Insomniac Games, que nos explicaba todo el cariño que el estudio le puso a esta historia para convertirla en el gran videojuego que es hoy. Hace dos años recibimos la edición remasterizada del juego para acompañar el lanzamiento global de PS5 y en 48 horas serán los jugadores de PC los que podrán disfrutar de esta aventura, por primera vez fuera de una consola PlayStation.

https://youtu.be/ph3z5eCDJdU

En gameLover hemos tenido la oportunidad de jugar de nuevo a esta gran aventura para poder contaros nuestras sensaciones desde un PC gamer con la siguiente configuración: Un procesador Ryzen 9 5950X, una tarjeta gráfica Nvidia RTX 3090 y 32 GB de RAM. En el vídeo que puedes ver sobre estas líneas tienes un completo análisis del juego, que mostraba algunas carencias antes del parche que le hemos aplicado tres días antes de su lanzamiento y con el que subsanan prácticamente todos los errores que habíamos detectado, por lo acompañamos el vídeo con este texto en el que detallamos estas mejoras de última hora.

También vas a poder comparar entre las distintas versiones que hemos ido disfrurando a lo largo del último lustro con el «Marvel’s Spider-man: Remasterizado» que recibimos este viernes, de tal forma que vas a poder comprobar de qué manera ha ido evolucionado desde su lanzamiento en PS4, pasando por la remasterización de PS5 y hasta llegar a PC, donde le hemos aplicado la máxima configuración, con una resolución 4K Ultra HD, 60 fotogramas por segundo y el sistema de ray tracing activado. Como dato curioso tienes que saber que el Peter Parker que recibimos en esta versión para PC es el mismo que ya pudimos ver en la consola de nueva generación de Sony y que sustituía al original.

Para empezar, he de decir que este port para PC me ha recordado muchísimo a la versión PS5 del juego, ya que salvando algunos detalles técnicos, gráficamente van de la mano. Además, llega con una ventaja de la que pocos juegos pueden presumir y es la de tener una compatibilidad completa con el DualSense de PS5, aprovechando las sus características hápticas también en el ordenador, donde el efecto se replica tremendamente bien. De esta manera Sony premia a los jugadores de PC con la experiencia completa, tal y como si estuvieran jugando al juego en su consola.

Ese, sin duda, es un punto a favor, pero la novedad principal es la implementación de la compatibilidad con monitores ultrawide, es decir con la pantalla más ancha de lo que proporciona el formato 16:9. De hecho, yo que tengo uno, echando mucho de menos que las consolas de nueva generación no hayan incorporado la compatibilidad con este tipo de resoluciones. Eso sí, aquí «Marvel’s Spider-man: Remasterizado» lo subsana aprovechando al máximo toda la superficie de mi monitor, logrando que la experiencia sea aún más inmersiva. Pero seguro que te estás preguntando qué tal se ve y se siente este port con las características de mi configuración… Pues no voy a andarme con rodeos: Muy bien.

Que un videojuego de PlayStation Studios salga del ecosistema PlayStation para ser lanzado en PC ya no es una novedad, ya que a los tres primeros títulos –«Horizon: Zero dawn», «God of war» y este «Marvel’s Spider-man»– se le sumará pronto «Uncharted: Colección Legado de los ladrones», por lo que tiene que haber algo que les haga diferenciarse de sus lanzamientos en consola. Pero lo cierto es que Sony se conforma con que disfrutemos de una experiencia similar a la que ya tienen los usuarios de su plataforma. Aquí me esperaba un pequeño salto gráfico con respecto a la versión más reciente, la de PS5, pero lo cierto es que el juego es prácticamente idéntico a esta última versión, salvo por el punto fuerte, que es trazado de rayos.

Aquí la única pega es que disfrutar de la experiencia al completo te exige un PC de altas prestaciones si lo que buscamos es disfrutar del juego de la mejor manera posible sin tener que tirar DLSS de Nvidia, logrando la máxima configuración gráfica que puede ofrecer, alcanzando tasas de frames superiores a los 60 FPS, donde podríaas exprimir todo su potencial aunque no tengas una gráfica tope de gama para jugar. Aun así, con una Nvidia RTX 3090, a 4K, con toda la configuración en ultra y con el RTX activado, de vez en cuando he sufrido algunas caídas de frames que se han solucionado al completo con el último parche, por lo que tú no tendrás ese problema en el lanzamiento del juego.

En lo que respecta al resto de apartados del juego (jugabilidad, música, sonido, doblaje…) nos vamos a encontrar una experiencia muy parecida a lo que ya nos encontramos en PS5. Aún así, todos los fans de Spider-man estamos de enhorabuena, ya hubieras jugado antes a «Marvel’s Spiderman» en PS4/PS5 o no ya que vamos a poder disfrutar de la experiencia completa que ofrece el juego con todos sus DLCs, que aquí también vienen incluídos. Además, pronto también podremos tener la opotunidad de poder jugar a la excelente entrega protagonizada por Miles Morales, que sirve de puente entre esta y la próxima aventura de ambos héroes, que protagonizarán «Marvel’s Spider-man 2» más adelante, ya que está inicialmente previsto para el próximo año. ¡Qué ganas!

«Marvel’s Spider-man: Remasterizado»

Insomniac Games y Nixxes / PlayStation Studios · Sony Interactive Entertainment

12 de agosto · PC

