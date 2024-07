"Kunitsu-gami: Path of the goddess" y "Flintlock: The siege of dawn" encabezan las grandes novedades día 1 del catálogo de Xbox Game Pass - gameLover

Nintendo, por su parte, nos lleva de regreso a los 90 para superar nuestros propios récords con «Nintendo world championships: NES edition».

Kunitsu-gami: Path of the goddess

¡Hola, gameLover! Si la semana pasada recibíamos al videojuego «Nobody wants to die» como una de las gratas sorpresas de este verano, prepárate para disfrutar del último lanzamiento de Capcom. Uno que llega sin hacer demasiado ruido y, sinceramete, no entiendo por qué, ya que tiene todas los números para convertirse en uno de los grandes títulos a tener en cuenta antes del inicio de la nueva temporada, cerrando un año vertiginoso de grandes lanzamientos en el que parece que hay uno que aún tiene algo que decir: La batalla contra seres de otro mundo comienza con la llegada de «Kunitsu-gami: Path of the goddess».

Se trata de una historia de lucha contra la corrupción, la inseguridad y el miedo inspirada en el folclore japonés que nos introduce en la exuberante tierra del monte Kafuku, una hermosa montaña -hogar de pacíficos aldeanos y animales- que una vez estuvo llena de vida, naturaleza y vibrante belleza y que ahora se ha visto invadida por el siniestro Seethe, una ominosa profanación que amenaza la vida de este entorno único.

Aquí, tú asumes el papel de Soh, que debe rescatar a los aldeanos y restaurar la paz junto a Yoshiro, la doncella de la montaña, mientras purgáis juntos esta peligrosa profanación que está infectando estas tierras. Durante el día pondrás a prueba tus habilidades estratégicas mientras planeas tu próxima jugada, rescatando aldeanos y asignándoles roles mientras arreglas sus artilugios defensivos de cara a prepararse para la batalla. Al caer la noche llegará el momento de luchar contra Seethe, que emergen de las puertas Torii para atacar a Yoshiro mientras trabajas junto a los aldeanos para que te protejan de las hordas de enemigos, que están repartidos por todo el monte.

Debes aprovechar las habilidades combativas mientras defiendes a la doncella, te adaptan a las siempre cambiantes condiciones de la batalla, luchas junto a los aldeanos y utilizas el poder de las técnicas de tu espada para disfruta de una fusión de estrategia en tiempo real y la trepidante acción que te ofrece este título repitiendo el ciclo de día y noche para acabar con la amenaza y restaurar la paz en todos los territorios que deberás explorar.

«Kunitsu-gami: Path of the goddess» combina acción defensa de torres y estrategia en un título único para un jugador en el que poder abordar nuestro cometido de distintas maneras, ya que todo depende de cómo te plantees cada nivel mientras piensas en cómo sacarle el máximo partido. Deberás aprender las diferentes características de cada rol de aldeano -como leñadores, ascetas, arqueros y mucho más- para prepararles para el combate o para obtener más apoyo y darles órdenes mientras luchas junto a ellos. Nuestro protagonista puede deslizarse, realizar elegantes movimientos de espada y crear estrategias para llegar a las puertas Torii mientras protege a la doncella de la montaña, que está bendecida con poderes sagrados que purgan la profanación mediante majestuosas danzas ceremoniales kagura.

Se trata de una nueva visión del género de la acción táctica, rica en impactantes diseños visuales e inspirada en algunas de las más diversas tradiciones culturales japonesas

Los arreptos emergen de los portales Torii que conectan con otros mundos al ponerse el sol. Estos enemigos, que cuentan con diferentes habilidades, atacan de noche valiéndose de la oscuridad para intentar llegar hasta la doncella. Las ideas y atención al detalle del director se manifiestan en el diseño del escenario en el que se desarrolla el juego.

Espectacular acción de danza de espadas

Soh, el protagonista, protege a la doncella de la montaña, Yoshiro, con una espada mientras esta se enfrenta a los arreptos. ¡No te dejes intimidar por los variados ataques de los enemigos y acaba con ellos con mandobles que parecen sacados de una danza!

Fusión de acción y estrategia.

Soh no luchará solo, sino que contará con la ayuda de aldeanos que tendrán su propio rol. ¿Qué posiciones y roles serán más eficaces? ¿Dónde lucharán los aldeanos? ¿Y en qué enemigos se concentrará Soh? La batalla estará llena de alternancias constantes que pondrán a prueba tus tácticas y estrategia.

Purifica de corrupción los portales Torii.

Si logras sobrevivir a los ataques de los arreptos hasta el amanecer y conducir a Yoshiro hasta un portal Torii mientras aún luzca el sol, podrás purificarlo con la danza Kagura de esta. ¡Devuelve la paz a las aldeas de las montañas!

«Kunitsu-gami: Path of the goddess» llega en el momento perfecto para demostrarnos que aún hay hueco para la imaginación en el mundo de los videojuegos. En un sector en el que ya apenas se arriesga, parece que aún hay luz al final del túnel entre tanta secuelas, precuelas, remasterizaciones y remakes gracias a esta grata propuesta que se sale fuera de lo establecido para explorar nuevos formatos, concretamente uno que parece haber encontrar su propio camino entre los géneros del hack and slash y el tower defense sin quedarse anclado en ninguno de los dos. Esta explosiva combinación nos ofrece una experiencia realmente satisfactoria a la vez que desafiante y sabe llamar nuestra atención desde el primer momento gracias a su original planteamiento.

Se trata de un videojuego muy creativo que ha sido magistralmente ejecutado gracias a ese combo formado por una acción frenética y la profundidad que aporta ese golpe de estrategia compuesto por distintas capas de profundidad. A lo que hay que añadir una excelente dirección artística y una jugabilidad ágil y variada que logran que este reto se convierta en una delicia por lo evocador que resulta el precioso mundo que presenta, inspirado por la mitología japonesa. Una aplauso para Capcom por seguir apostando por la originalidad -con el riesgo que conlleva-, a lo que, como jugadores, hay que corresponderle jugando desde el primer día. Además, lo tiene más fácil que nunca porque este es uno de los videojuegos que forman parte del catálogo de Xbox Game Pass desde el día de su lanzamiento. ¡A por él!

«Kunitsu-gami: Path of the goddess»

Capcom · PLAION

19 de julio · PS5, PS4 Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Flintlock: The siege of dawn

Otra de esas nuevas IP que llega para sorprendernos es «Flintlock: The siege of dawn», un nuevo y atrevido RPG de acción que tiene lugar en un peligroso mundo donde la magia y la pólvora se enfrentan la una junto a la otra. Aquí, como jugador, controlas a Nor Vanek, que viaja por el bello escenario que nos presenta este videojuego junto a su místico compañero Enki para, juntos, vivir una batalla sin cuartel contra los dioses y su amenazador ejército de inmortales, que se abren paso hacia nuestro mundo a través del portal al gran abismo.

Las tierras de Kian se encuentran bajo el asedio y Dawn city está al límite intentando contener el ataque. Entre las filas del ejército de la coalición destaca nuestra guerrera, cuya sed de venganza le otorga las fuerzas necesarias para intentar derrocar a los dioses, cerrar la entrada y restaurar la paz en el mundo. Ella y su fiel compañero primero deben perfeccionar sus habilidades de combate utilizando todos los recursos a su disposición, por eso deben hacer uso de las explosivas habilidades de Nor con los poderes de Enki, descubriendo los poderes resultantes de la combinación de sus habilidades de combate.

Para lograr tal hazaña, Nor debe ser algo más que una soldado distinguida del ejército de la coalición, así que debe evolucionar si quiere lograr salvar a la humanidad. Enfréntate a grandes enemigos, desde Uru -el gran guardián alado de la puerta al gran abismo- hasta la multiarmada Rammuha -que teme el poder explosivo de la pólvora- mientras combinas la destreza con tu hacha y armas de fuego con los poderes de Enki, que te iluminará con su saber y logrará llevar tus habilidades a un nuevo nivel de combate gracias a su magia, algo que, sin duda, os convertirá en un equipo arrollador a cada paso del viaje.

Una aventura que comienza en Three Peaks, que nos servirá de tutorial para aprenden a utilizar nuestro arsenal y dominar nuestros movimientos a través de un sistema de combate que resulta rápido y fluido y que te permitirá realizar ataques encadenarás en forma de combos. El poder de Enki añade otra dimensión, ya que su magia desbloquea nuevas habilidades. así que por cada golpe asestado nuestro nivel de magia también aumentará, lo que nos brindará nuevas oportunidades durante el combate, otorgándonos ataques críticos contra los enemigos.

En cada enfrentamiento iremos sumando puntos de reputación que utilizaremos para elevar el nivel de nuestras armas y armaduras, así como para desbloquear nuevas habilidades pertenecientes a cada una de las tres ramificaciones que nos ofrece el árbol de habilidades -pólvora, magia y acero-. Domina un sistema de combate complejo pero efectivo que combina el manejo de estos tres elementos para obtener poderosas combinaciones y dar rienda suelta a nuestra creatividad en cada combate haciendo uso de la verticalidad de los escenarios para utilizar el entorno a tu favor.

Por cierto, el videojuego también llega a nuestro país en una potente deluxe edition de la mano de Meridiem que incluye la copia física en Blu-ray con una portada reversible muy especial, un contenido DLC que incluye nuevos atuendos de campeones, nobles y vanguardistas y un paquete estético de pistola y hacha de campeones, su evocadora banda sonora en formato digital y un libro de ilustraciones -también digital- sobre el proceso de creación del videojuego.

«Flintlock: The siege of dawn» ha llegado para buscar su hueco en un saturado sector de los videojuegos como un doble A que ha elegido el género del action RPG para dejar su propia huella. Se han tomado algunas decisiones acertadas que, en su conjunto, logran que en la balanza pese más por lo bueno que por algunos apartados que desmerecen la experiencia global: Por ejemplo, cuenta con un diseño artístico que ha sabido hacer malabares para poder compensar algunas carencias gráficas o también podemos destacar un buen trabajo en su doblaje -en inglés- que contrarresta una banda sonora que no acaba de destacar.

También hay que tener en cuenta que esta es la primera incursión de la franquicia y que su presentación debe servirnos para sentar las bases de este estilo de juego en el que se mueve, entre el hack and slash y el souls lite. Su gameplay no disimula haberse inspirado en propuestas como «God of war», ofreciéndonos un combate que resulta ser ágil a la vez que frenético y que nos propone una historia interesante con un buen resultado. Desde luego es una interesante opción a tener en cuenta este verano si te llama la temática de su propuesta y más teniendo en cuenta que es otro de esos videojuegos day one del catálogo de Xbox Game Pass. ¡Será por opciones!

«Flintlock: The siege of dawn»

A44 Games · Kepler Interactive, Maximum Games y Meridiem

18 de julio · PS5, Xbox Series X|S y PC

Nintendo world championships: NES edition

Para entender la esencia de la última de las novedades que te recomendamos esta semana es necesario regresar a la década de los 90, que es donde se originó el primero de los tres campeonatos mundiales que Nintendo ha llevado a cabo a lo largo de su existencia como empresa de videojuegos. Aunque los otros dos se celebraron más recientemente -en 2015 y 2017-, fue el de 1990 el primer «Nintendo world championships» que buscaba fomentar el espíritu de competitividad entre su comunidad de jugadores.

Ahora, y para que todo el mundo pueda formar parte de él, este evento se transforma en un videojuego que recibe el nombre de «Nintendo world championships: NES edition», que como bien indica su nombre se basa en el legado que han dejado algunos de los más clásicos videojuegos de la mítica consola de Nintendo. Estos trece títulos sagrados son «Balloon fight», «Donkey Kong», «Excitebike», «Ice climber», «Kid Icarus», «Kirby’s adventure», «Metroid», «Super Mario bros.», «Super Mario bros. 2», «Super Mario bros. 3», «Super Mario bros.: The lost levels», «The legend of Zelda» y «Zelda II: The adventure of Link».

Este nuevo videojuego llega en exclusiva a Nintendo Switch y buesca rendir homenaje a este inolvidable campeonato mundial mientras reta a toda una nueva generación de jugadores y, por supuesto, a los más veteranos del lugar para competir a través de una serie de pequeños desafíos que han sido extraídos de estos trece videojuegos clásicos. En total nos encontramos ante un total de más de 15o retos que te invitan, por ejemplo, a recolectar todas las monedas de un nivel de «Super Mario bros.», a conseguir la espada al principio de «The Legend of Zelda» o a engullir todos los enemigos de una sección de «Kirby’s adventure» en el menor tiempo posible. Ya no solo se trata de intentar conseguir el mejor tiempo entre tus amigos, sino también entre los jugadores de todo el mundo. ¿Lo conseguirás?

Esta experiencia competitiva en 8 bits te permite jugar en solitario y comparte tus mejores tiempos en las tablas de clasificación online, pero también te invita a reunir a tus amigos y familiares para disfrutar del modo mulijugador local con hasta ocho jugadores alrededor de una única consola. En «Nintendo world championships: NES edition» cuentas con diferentes maneras de jugar para asegurar la diversión, con los modos «Speedrun», «Campeonato mundial» y «Campeonato de supervivencia» para un solo jugador o mediante una serie de desafíos aleatorios que van aumentando la dificultad o que puedes seleccionar de manera individual en el modo fiesta.

Calienta los motores creando y batiendo tus propios récords en el modo «Speedrun» mientras desbloqueas nuevos desafíos y pines exclusivos a medida que avanzas. Gracias a tu suscripción de Nintendo Switch Online también puedes participar en el «Campeonato mundial», donde puedes formar parte de los cinco retos que rotan semanalmente y que te invitan a formar parte de los más rápidos de la clasificación mundial. Por último, cuentas con el «Campeonato de supervivencia», en el que puedes competir contra los fantasmas de otros jugadores a lo largo de tres rondas y en donde, en cada una de ellas, solo solo la mitad de los jugadores se clasifican para la siguiente, así que asegúrate de estar entre los más rápidos para lograr la victoria.

Además, cuentas con un perfil pixel perfect que puedes personalizar con iconos, insignias y lemas para que todos puedan identificarte rápidamente. Consigue las monedas que necesites a través de los diferentes modos de juego para desbloquear nievos elementos para tu perfil y demuestra tu pasión por lo retro con mucho estilo. Estas monedas son las que también te servirán para ir desbloqueando todos los desafíos del videojuego a medida que los vayas completando y, si te quedas estancado, no te preocupes porque también cuentas con una guía de estrategia que incluye consejos y trucos muy útiles para tu partida.

«Nintendo world championships: NES Edition» cumple con su cometido a la perfección ofreciéndonos una propuesta sencilla en su ejecución pero que resulta muy divertida (y adictiva) en su conjunto. Se trata de una nueva manera de redescubrir todos y cada uno de los trece videojuegos clásicos que nos ofrece la consola de 8 bits de Nintendo, que ahora nos invita a superar los más de un centenar y medio de retos que incluye.

El resultado es tan prometedor como desafiante, obligándonos a superar nuestros propios récords con el objetivo de batir las puntuaciones que hayamos creado antes, algo que requiere dominar al máximo cada reto de cada título. Nada fácil, desde luego. Eso sí, se echa en falta un multijugador online en tiempo real para el modo «Campeonato de supervivencia» con el que se podría haber redondeado la propuesta para sacarle el máximo partido. Aún sí, nos queda una propuesta la mar divertida, muy diferente a lo que solemos jugar habitualmente y que supone un soplo de aire fresco a nuestras partidas veraniegas. Si sientes verdadero amor por lo retro y tu espíritu competitivo está más despierto que nunca… ¡este es tu próximo videojuego! Eso sí, te recomiendo el mejor de tus mando para afrontar este reto mayúsculo, porque aquí toda ayuda es poca.

«Nintendo world championships: NES edition»

Nintendo

18 de julio · Nintendo Switch

