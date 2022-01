"God of war" luce como nunca en su salto de PlayStation a PC - gameLover

Kratos llega acompañado de otros lanzamientos, como son «Monopoly: Madness» y «Disney magical world 2: Enchanted edition», que completan la oferta de las últimas semanas.

God of war

El 20 de abril de 2018 recibíamos uno de los lanzamientos exclusivos más potentes del catálogo de PS4 , «God of war». Este videojuego, desarrollado por el estudio Santa Monica Studio dentro del conglomerado PlayStation Studios, es la octava entrega de la franquicia y hoy pierde esa exclusividad en consolas para llegar también a PC, como han hecho «Horizon: Zero dawn» o «Days gone» antes. Es momento de comprobar cómo rinde el dios de la guerra en su incursión a la mitología nórdica fuera de una máquina PlayStation.

Si bien es cierto que esos dos primeros ports para PC necesitaron del lanzamiento de varios parches después de su lanzamiento para optimizar los juegos, no es el caso de «God of war», que ha contado con toda la atención de Jetpack Interactive y la supervisión de Santa Monica Studio, para hacerlo brillar como nunca y a la primera. Como podrás imaginar, la historia y las mecánicas de esta entrega son exactamente las mismas que las de la versión PS4, convirtiéndose cronológicamente en el sucesor de «God of war III» (PS3, 2010) y cambiando para su historia la antigua Grecia por Midgard, donde se introduce a su hijo Atreus como novedad mientras ambos emprenden un viaje para cumplir el último deseo de la esposa de Kratos, que ha fallecido.

Se trata de un viaje intenso que servirá para explorar y profundizar en la relación entre el padre y el hijo mientras se nos presenta un nuevo sistema de combate y nos sumergimos de lleno en la mitología nórdica, enfrentándonos a dioses y a monstruos, nos empapamos de relatos extraídos directamente de sus mitos, hacemos aliados y recorremos algunos de nueve reinos que narran sus leyendas. Toda una experiencia que sigue en sintonía con sus anteriores entregas, pero planteando una profuda renovación que introduce un robusto sistema para crear armaduras y accesorios, otorgándole un toque RPG que no hace más que mejorar su planteamiento.

Finalizar su historia puede llevarte unas veinte horas aproximadamente, pero si lo que estás buscando es completarlo al 100% tendrás que invertir medio centenar de horas, o incluso más… Como siempre, es algo que dependerá de tu habilidad. Lo que está claro es que esta entrega ofrece una generosa cantidad de tareas secundarias, además de un buen número de contenido extra que te servirá para completar la aventura una vez lo hayas finalizado. Es probable que al acabarlo aún te quede un 50% de todo lo que aún puedes hacer, teniendo que superar aún muchos más desafíos. Y si eso no es suficiente para ti, también cuentas con el modo «Nuevo juego+», al que podrás ajustarle su dificultad al máximo nivel, eso sí, contando con todas las armaduras y habilidades que tuvieras al terminar tu primera partida.

«God of war» fue una obra maestra del catálogo de PS4 y lo sigue siendo en este port para PC donde, si dispones de un ordenador potente, podrás disfrutar de la mejor versión del juego, alcanzando una resolución nativa en 4K y los 120 fotogramas por segundo. El juego cuenta con numerosas opciones para ajustar su calidad gráfica teniendo en cuenta las limitaciones técnicas del equipo en el que lo estemos ejecutando, permitiéndonos ajustar la calidad de las texturas, el modelado, el filtrado anisotrópico, así como las sombras, reflejos, ambiente y oclusión ambiental.

Puedes ajustar estos niveles desde «Bajo» u «Original» (manteniendo la configuración de su versión en consola) para equipos más modestos, a «Alto», «Ultra» e incluso «Ultra+», que logrará que el juego brille como nunca si tu equipo te lo permite. En cuento a las opciones de visualización, puedes modificar la resolución, el modo de la pantalla -en el que podrás pobar la nueva opción ultra panorámica-, la tasa de refresco, el DLSS o detalles como el Vsync y la posibilidad de aumentar o reducir el grano de película. Además, cuentas con una configuración avanzada para explotar al máximo las opciones de Nvidia Reflex, logrando que esta versión para PC se sienta más suave y más suelta.

En términos generales, esta versión para PC está por encima que la de consola -a pesar de no incluir añadidos gráficos como el ray tracing, por ejemplo-, ya que sus 4K nativos y la mejora en la calidad de las texturas y efectos nos regalan un espectáculo superior en pantalla, ya sea a pequeña o a gran escala. Todo suma en esta adaptación que es más estable y fluida que, aunque no ofrezca un salto abisbal respecto a PS4/PS5, sí que muestra una evidente mejoría gráfica, ofreciendo si cabe un resultado más espectacular.

«God of war» se puede jugar en PC con ratón y teclado, pero siempre es recomendable experimentarlo tal y como fue concebido, con un mando. Y lo bueno, es que vengas de la plataforma que vengas, podrás utilizar el tuyo, porque es compatible con el nuevo DualSense de PlayStation o, por ejemplo, con el mando oficial de Xbox. De hecho, resulta llamativo comprobar cómo la interfaz del juego se ajustará para mostrarnos los botones de la consola de Microsoft en lugar de los clásicos iconos de la de Sony. Un detallito que no pasa desapercibido.

Cómo decía, este «God of war», luce en PC mejor que en consola, habiendo aprendido de la experiencia de los dos anteriores videojuegos que Sony ha llevado a esta plataforma anteriormente, con una versión sólida y muy pulida que garantiza una muy buena experiencia de juego y que marca así el camino de sus próximos exclusivos en PC. Si eres de los que te quejabas por no poder jugar con Kratos fuera de una plataforma PlayStation, se acabaron las excusas. Es el momento de coger tu coger tu hacha Leviathan y acabar con todo lo que se interponga en tu camino.

God of war

Jetpack Interactive y Santa Monica Studio · Sony Interactive Entertainment

14 de Enero · PC: Epic Games Store y Steam

Monopoly: Madness

Todos lo hemos experimentado en primera persona y es que los juegos de mesa han experimentado un renacimiento, especialmente durante el periodo de confinamiento en 2020. Pero su éxito ya se venía ampliando durante los últimos años, pasando de pertenecer al colectivo infantil para extenderse al mundo de los adultos. Por lo tanto no ha sido extraño comprobar como ese universo se ha ido expandiendo al mundo de los videojuegos, donde se buscan nuevbas formas de jugar a franquicias como Monopoly, que es el juego que nos trae hoy hasta aquí.

Este clásico juego de mesa ya ha contado con distintas adaptaciones digitales a lo largo de los últimos años y ahora es el turno de «Monopoly: Madness», que quiere volver a intentarlo reinventándose a sí mismo. Él objetivo del juego se mantiene, ya que los jugadores seguirán compitendo mientras compran y mejoran las propiedades del tablero, representado por una ciudad más viva que nunca que se ha creado para la ocasión. Mr. Monopoly está disfrutando de unas merecidas vacaciones, por lo que el caos absoluto reinta en la ciudad.

Aquí tendrás que enfrentarte con hasta otros cinco competidores en rondas cortas que en realidad consisten en ejecutar una serie de frenéticas carreras en tiempo real que se disputan en las calles de la ciudad Monopoly, ahora sin los límites que impone del tablero. Como en el juego original, tendrás que acumular dinero, además de otros recursos que irás encontrando por todo el mapa, para comprar y mejorar tus propiedades. Ya lo sabes, cuantas más propiedades consigas más puntos ganarás, acercándose así a la meta de convertirte en el más rico de la ciudad.

Tienes a tu disposición múltiples potenciadores que irás encontrando por todo el tablero en forma de cajas de comunidad, que incluyen excavadoras, martillos neumáticos y otros objetos que podrás usar contra tus oponentes para sacar un beneficio en forma de ventaja para poder ganar. Eso sí, tendrás que tener en cuenta los eventos aleatorios que se producen a lo largo de la partida, ya que en cualquier momento tu viaje hacia la riqueza puede convertirse en un desafío aún más caótico.

En «Monopoly: Madness» tienes disponibles veinte nuevos personajes jugables y contarás con cuatro escenarios únicos, cada uno con su propia ambientación y arquitectura, incluyendo la icónica ciudad que todos conocemos, uno ambientado en su vida nocturna, la playa y el acogedor otoño. Todos están repletos de desafíos con distintos niveles y diseños, combinándose para alcanzar veinte arenas jugables distintas, ampliando la diversión mediante distintas posibilidades.

Olvídate del típico sistema de juego basado en lentos turnos, porque aquí te vas a encontrar con un frenético juego de mesa para que puedas montarte la fiesta en casa. Todos se mueven con libertad en el tablero en este party game que pretende reinventar el clásico juego de mesa otorgándole un toque de locura para conseguir unas partidas aún más divertidas. Dispones de muchas posibilidades a la hora de ponerles trabas en el camino a tus oponentes, desde darles un simple guantazo con el ataque para hacerles retroceder hasta utilizar tu creatividad para construir obstáculos en medio del camino. Hay que estar a mil cosas durante la partida y su éxito radica precisamente en eso, ya que no es fácil estar pendientes de todo el tablero, ya que a veces puede resultar increíblemente caótico.

Cuentas con un modo campaña y cada vez que juegues con el te ofecerá un nuevo nivel con originales retos y objetivos que alcanzar, pero también tienes a tu disposición la posibilidad de combatir en una batalla campal en la que todos los jugadores se enfrentan todos contra todos. Eso sí, ya sabes que la mejor forma de jugar a un juego como es Monopoly es en compañía, por eso se agradece que se haya incluido un multijugador al que puedes enfrentarte contra jugadores de todo el mundo o junto a tus amigos y familiares en casa, como a la antigua usanza.

Esta última es la más divertida y gratificante forma de jugar a «Monopoly: Madness», ya que no hay nada comparable a la experiencia de jugar a un juego de mesa sentados todos en el mismo sofá mientras os atacáis y os lanzáis puyitas durante la partida. Eso sí, juego sucio pero educado, que aquí no queremos enfados. Algo que será complicado de evitar debido a las numerosas (y a veces liosas) reglas del juego, algo que, por otra parte, garantiza que cada partida sea única y divertida a más no poder.

Los jugadores clásicos de Monopoly tal vez anden un tanto perdidos con esta nueva versión del juego, pero los nuevos jugadores -especialmente los más jóvenes- disfrutarán del caos que reina sobre el tablero, del colorido bombardeo de efectos visuales y de la diversión asegurada que te ofrece pasar un buen rato sin más, con la única premisa de matar el tiempo y pasar un buen rato junto a familiares y amigos. Y tú, ¿te apuntas a la partida?

Monopoly madness

Ubisoft

9 de Diciembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y Luna

Disney magical world 2: Enchanted edition

Han pasado cinco años desde de su lanzamiento en Nintendo 3DS y ahora es Nintendo Switch la que recoge el testigo para traernos de vuelta la versión remasterizada del videojuego «Disney magical world 2» , esta vez como «Enhaced edition». Se trata de una aventura que nos permitirá estar rodeado de los más populares personajes de la factoría Disney para visitar sus mundos y, sobre todo, cumplir con la premisa de ejecutar las decenas de tareas que nos tendrán preparadas..

Se trata de un envolvente simulador de vida para los más peques de la casa, con su eje central puesto en Villacastillo, el mundo del juego en el que podrás crear tu propio avatar mediante varias opciones de personalización iniciales que más adelante podrás ampliar consiguiendo ropa, accesorios y pegatinas inspirados en nuestros personajes favoritos. Al principio del juego conocerás a Mickey Mouse y sus amigos, de quienes recibirás ayuda para instalarte en tu nuevo hogar y donde conocerás a tus vecinos, que te permitirán ir desbloqueando el acceso a distintas zonas del parque que te servirán para descubrir más mundos y más personajes Disney.

En «Disney magical world 2: Enhaced edition» podrás redescubris seis mágicos mundos unidos por la magia del universo Disney. Cada uno de ellos contiene un gran número de actividades y minijuegos de distintas temáticas dirigidas al público más joven. De hecho, las dos primeras horas del juego te servirán para aprender cómo funcionan este mundo de fantasía a través de un completo tutorial que te irá guiando minuciosamente a través de los entornos mientras te invita a conocer las mecánicas del juego.

Tu objetivo principar será el de ir acumulanndo pegatinas que te servirán para ir desbloqueando zonas que al principio son inaccesibles. Solo tendrás que ir completando tareas para que, al finalizarlas con éxito, seas recompensado por cada uno de los personajes que te las propoonen. En este juego siempre hay algo que hacer y tus retos pueden presentarse en forma de actividades o minijuegos mientras atraviesas portales que te llevarán a distintos mundos mágicos en los que te encontrarás con múltiples personajes Disney: Elsa y Anna, Lilo y Stich, Ariel, Blancanieves… Los más importantes iconos de la casa del ratón, ya sean clásicos o modernos te están esperando para darte la bienvenida y algunas recompensas que te ayudarán durante tu aventura.

Cada vez que visites uno de los nuevos mundos por primera vez aprenderás nuevas mecánicas hasta completar el control total del juego, algo que logrará que siempre se tenga la sensación de estar innovando constantemenet a lo largo de su historia, sin que sea un gran reto para el público objetivo del juego. En su conjunto, «Disney magical world 2: Enhaced edition» es un videojuego sencillo pero dotado con los ajustes necesarios para que llegue a enganchar al jugador, que siempre tendrá alguna misión que completar.

Esta mecánica sirve de excusa para que los niños puedan jugar solos y sin agobios, ya que no profundiza demasiado en las misiones que se les encomienda. Es algo que para otros, un público más adulto, podría tratarse de aspecto negativo. Por suerte, el juego no está destinado para los hardcore gamers. Así que tras finalizar su extenso tutorial, el jugador nos permitirá campar a nuestras anchas por Villcastillo, siempre pendiente para ofrecernos alguna pauta o pistas sobre el próximo paso a dar.

Esta remasterización presenta algunas ventajas, como la mejoría gráfica, con recreaciones de los personajes muchísimo más detallados. Sin embargo ha heredado su sistema de cámaras prefijadas, sin posibilidad de que podamos manejar la perspectiva. Esto es algo que se debe a la falta del segundo stick de Nintendo 3DS y que no se ha tenido en cuenta a la hora de actualizar las características de movimiento para esta versión de Nintendo Switch. No es incómodo, pero no hubiera estado mal contar con esa opción, aunque es más que probable que sea incluso bueno para los peques, al no tener que estar pendientes de otro botón más.

También extraña la forma en la que se toman las fotografías del juego, con la combinación de los botones L y R, teniendo en cuenta que la consola cuenta con un botón dedicado a esta función. Por último, hubiera estado genial que el juego estuviera doblado al español con las voces que todos conocemos, sobre todo por el público al que va dirigido, que hubiera agradecido esta característica sin dudarlo. Hay mucho texto y la tarea de estar pendiente a los diálogos sería más liviana para los pequeños jugadores.

Aún así, nos encontramos ante una propuesta muy divertida, entretenida y con una gran cantidad de contenido que sabrá mantener enganchados a los pequeños fans del universo Disney que estén buscando una experiencia sencilla y disfrutable. Lo mejor es poder encontrarte a una gran cantidad de personajes de las sagas más destacadas de la compañía del ratón, es como estar dentro de «Kingdom hearts» pero sin grandes retos que les estropee la partida a los jugadores más pequeños.

Disney magical world 2: Enchanted edition

Bandai Namco Entertainment

3 de Diciembre · Nintendo Switch

Nuestro gameLover Xtra de esta semana llega cargado de

Life is strange: Cuerdas

Vamos a uno por año, pero no es mal ritmo. Este invierno volvemos a recibir una nueva entrega del cómic oficial de «Life is strange», que se publica en nuestro idioma gracias a Héroes de Papel, la editorial que se ha encargado de traernos también las dos primeras entregas, «Polvo» y «Olas», de la aclamada franquicia de videojuegos de Square Enix.

Este tercer tomo, editado en tapa dura, cosido con hilo, con brillo selectivo en la cubierta y guardas ilustradas, agrupa en un único volumen los capítulos 9 a 12 de esta historia que retoma uno de los posibles finales del juego del videojuego. Max Caulfield -que se ha convertido en una viajera en el tiempo gracias a sus extraordinarios poderes- les ha estado ocultando un secreto a Chloe y Rachel. Y es que Max no pertenece a su misma realidad y cree haber encontrado una forma de volver a casa. Así que es ha llegado la hora de revelar la verdad. ¿Cómo reaccionarán sus mejores amigas?

«Cuerdas» es el nombre de este tercer volumen de 112 páginas que está basado en el universo de este aclamado videojuego ganador de un premio BAFTA y retoma su historia a partir de uno de los finales de la primera entrega, en la que el jugardor tenía que decidir entre salvar Arcadia Bay o a su mejor amiga Chloe Price. Esta serie de cómics se basa en una línea temporal alternativa en la que Rachel nunca murió y en la que conocemos a un nuevo personaje destacado, un joven dotado con el poder de desaparecer y que podría ser clave a la hora de devolver a Max a volver a su línea temporal original.

Eso sí, ármate de paciencia porque una vez lo termines, al igual que ha sucedido con anteriores entregas, tendrás ganas de más y no te quedará otra que esperar a que llegue el cuarto tomo, que previsiblemente -y siguiendo la estela de los tres primeros que hemos recibido- regará a finales de año. Este cómic es una manera genial de imaginar la continuación de la vida de los personajes que nos presentaron en su primer videojuego, desde luego, los más especiales y emblemáticos de cuantas entregas hemos podido disfrutar. ¡Una lectura obligada para todo fan de la franquicia!

Life is strange: Cuerdas

Emma Vieceli, Claudia Leonardi y Andrea Izzo · Héroes de Papel

11 de Diciembre

Transformers Una historia visual

En 1983 y Hasbro, la popular compañía de juguetes, estaba buscando un nuevo éxito comercial tras el triunfo de las líneas de juguetes G.I. Joe y My little pony. Fue entonces cuando entró en juego la compañía Takara, el tercer mayor fabricante de juguetes de Japón, con quien se asoció para trabajar sobre el molde de dos colecciones de juguetes que ya existían. Así es cómo crearon una nueva creación de alcance mundial llamada Transformers, un robot destinado a los niños de los 80 capaz de transformarse en coche de carreras y viceversa. Lo cierto es que la franquicia no ha dejado de crecer desde su lanzamiento y su visibilidad se ha multiplicado exponencialmente: En 1984 la línea arrancó con 28 figuras, 16 capítulos de animación para televisión y 4 cómics, que fueron los que realmente lograron alcanzar a su público para amplificar el éxito de los juguetes). Más adelante, y durante los siguentes treinta años, hemos recibido más y más capítulos de la distintas series de animación, decenas de cómics y novelas, videojuegos y, por supuesto, más figuras en forma de juguete, además de una serie de impactantes películas de éxito en taquilla. Ahora es el momento de conocer esta historia en profundidad con «Transformers Una historia visual», un colosal libro de 408 páginas con el que podrás adentrarte como nunca en el mundo de Transformers a través de los ojos del coleccionista Jim Sorenson, que firma este alucinante y exhaustivo repaso a toda la trayectoria de estos populares juguetes. Son cientos de páginas repletas de fichas, fotografías, diseños conceptuales y toda clase de curiosidades sobre el universo de los Autobots y los Decepticons, esas dos razas enfrentadas que reproducen -según los dictados de su código binario- la eterna lucha entre el bien y el mal. Tanto si eres fan de Transformers como si tan solo buscas saber más sobre ellos, vas a disfrutar con este viaje visual por toda su historia a través del arte de los robots transformables más populares del mundo. Contempla la espectacularidad de ilustraciones creadas para el packaging de las figuras que se vendían y aún se venden en las tiendas, repasa los cómics, series y películas -tanto las de animación como las de acción real- y sus videojuegos. En él podrás encontrar centenares de ilustraciones con comentarios de los artistas que las crearon, convirtiéndose en la obra que todo seguidor de Transformers querrá poseer.

Transformers Una historia visual

Jim Sorenson · Norma Editorial

26 de Noviembre

