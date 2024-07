Esta semana viajamos hasta Japón con "The legend of heroes: Trails through daybreak" y "Spy X Anya: Operation memories" - gameLover

La versión PlayStation del indie interplanetario «Exo one» también se cuela entre las novedades en videojuegos de esta semana.

The legend of heroes: Trails through daybreak

¡Hola, gameLover! Después de recibir en este 2024 las recientes versiones para PS5 de «Trails of cold steel III» y «Trails of cold steel IV», la franquicia «The legend of heroes» sigue demostrando estar en plena forma con este nuevo título que recibimos esta semana destacando entre las más recientes novedades: «Trails through daybreak» -que hoy mismo ha anunciado su secuela para 2025- nos presenta al spriggan conocido como Van Arkride, un profesional clandestino que acepta trabajos de cualquier cliente y actúa como detective, negociador o cazarrecompensas, sin demostrar lealtad a nadie.

Pero todo esto cambia para siempre en cuanto nuestro protagonista acepta un extraño caso que amenaza a la república de Calvard, cambiando el destino de toda la nación y el suyo propio. Tras una breve guerra, este territorio disfruta de una prosperidad económica sin precedentes, albergando también la proliferación de reformas políticas que son cuestionables y que plantean una rica historia narrativa llena de acción e intriga que le da un giro más que necesario a esta existosa saga.

En «The legend of heroes: Trails through daybreak» tenemos la oportunidad de explorar los confines de la república mientras nos abrimos camino a través de intensos combates que cobran vida, creando una experiencia personal en la que se introducen interesantes elementos del género como el modo de alta velocidad y un nuevo sistema de alineación.

La nueva fórmula que plantea abandona la región de Erebonia para dejar atrás ese agotamiento que sufría y presentarnos un nuevo arco que nos obliga a mirar hacia adelante para seguir brillando como nunca y, por supuesto, evolucionando para presentarnos una serie de nuevos protagonistas con historias personales que aún están por desarrollar, a través de nuevas localizaciones por descubrir y explorar y unos más que necesarios ajustes en su sistema de batalla que ya clamaba una actualización global que por fin se ha ejecutado en esta nueva propuesta.

Al iniciar esta nueva trama conoceremos a Agnès Claudel, una mujer que nos solicita ayuda para encontrar los prototipos de unos artefactos potencialmente peligrosos a los que las grandes fuerzas de la región también les han echado el ojo debido a su poder oculto. Uno de estos interesados grupos es Almata, ya que desean poner en jaque al resto de potencias de la region, una tan completa y variada como cosmopolita

Vamos a comprobar cómo su carismático grupo de personajes va evolucionando poco a poco mientras el videojuego nos hace partícipes de un sistema de toma de decisiones que nos presenta una brújula moral de tres vértices -ley, gris y caos- que afecta a las posibles alianzas que podamos llevar a cabo y que tiene una serie de implicaciones que se plantean muy interesantes a la hora de ejecutar la trama global del videojuego. En lo jugable, este «Trails through daybreak» se aleja bastante de sus predecesores adaptando los elementos favoritos de los jugadores con una reformulación que lo hacen más interesante, eliminando cualquier tipo de minijuego para centrarse en las misiones principales y, sobre todo, en el combate, que es lo que más ha cambiado en la franquicia para ofrecernos una lucha más directa sin entrar en batallas por turnos, logrando que se acelere el proceso y la dinámica general de la aventura.

Todas estas actualizaciones que plantea respecto a anteriores entregas, hacen que este «The legend of heroes: Trails through daybreak» se sienta muy fresco, como si estuviéramos ante un RPG completamente distinto en la saga. Son tantas las novedades que se introducen que te costará dominarlo, tanto en estructura como en dificultad. Aunque no es excesivamente difícil, su curva sí que ha aumentado en lo que respecta a las experiencias previas, dejándonos un título capaz de ofrecermos decenas y decenas de horas de diversión y entrerenimiento.

En lo visual representa un más que evidente salto y en lo sonoro estamoa ante una gran variedad de piezas, tanto icónicas como nuevas. Sobre el idioma, bueno, no es ninguna novedad comentar que lo podemos escuchar doblado en japonés e inglés pero, una vez más, nos tendremos que conformar con leer sus textos en inglés, por lo que echamos de menos una localización a nuestro idioma, sobre todo teniendo en cuenta la gran catidad de líneas de diálogo que maneja, Eso sí, globalmente estamos ante una clara evolución en la saga, dejándonos un RPG mucho más equilibrado, variado y con una trama realmente interesante que, como desvelábamos al inicio del artículo, tendrá continuidad el próximo año a través de una secuela que ya ansiamos con ganas y que esperamos que sea tan interesante como esta, que ya se ha convertido en la mejor de la serie.

«The legend of heroes: Trails through daybreak»

Falcom · NIS y BANDAI NAMCO

5 de julio · PS5, PS4, Nintendo Switch y PC

Spy X Anya: Operation memories

Nos quedamos en Japón para disfrutar del primer videojuego de la franquicia manganime «Spy X family» que, al igual que «Guardianes de la noche» con su más reciente lanzamiento, ha optado por dejar de lado su temática adulta para transformarse en una propuesta slice of life para toda la familia. Para lograr esta nada fácil hazaña ha puesto el foco principal en su personaje infantil, la pequeña Anya Forger, uno de sus personajes más entrañables y queridos de la serie que sirve como hilo conductor en su puesta en escena.

Acompaña a Anya en su nueva tarea del cole, que no es otra que la de crear un diario fotográfico para inmortalizar sus recuerdos. Entre semana debrás ir a clase por la mañana y disfrutar con la familia por la tarde, mientras que los fines de semana podrás visitar todo tipo de lugares, como la playa o el museo, en busca de cosas que valga la pena fotografiar. Así es «Spy X Anya: Operation memories», con el que buscar la inspiración en todo tipo de localizaciones que ya conocemos y en algunas inéditas que se han creado exclusivamente para este videojuego.

La obra de Tatsuya Endō sirve de base para llevar los personajes de su historia a un género que busca atrapar al fan más absoluto e introducir a un público muy diferente que descubrirá la esecia de su elenco, pero no la temática adulta del producto original, ya que se centra en el día a día de Anya para convertir esta propuesta en un videojuego para todos.

En él, y mientras cumplimos con nuestro cometido principal de tomar fotografias para nuestro proyecto escolar, tenemos la oportunidad de enfrentarnos a más de 15 minijuegos inspirados por la serie de anime y los creados originalmente para la ocasión: Lucha para seguir el entrenamiento especial de Yor, monta en Bond cuando juegues a los espías y usa los poderes telepáticos de Anya para leerles las cartas a los adversarios en las partidas de Magnate.

Además, esta primera incursión de «Spy X family» en el mundo de los videojuegos te permite darle rienda suelta a tu sentido de la moda con la abundante personalización que puedes aplicarle a tus personajes favoritos. Diviértete vistiendo a Anya, Loid, Yor y Bond con un vestuario compuesto por más de 80 piezas exclusivas que incluyen accesorios y también peinados. Compra tus atuendos en la tienda del videjuego con los puntos que hayas ido ganando en los minijuegos para desbloquear toda clase de ropa para llevar en tus trayectos a través de todos los escenarios.

Eso sí, recuerda que tienes una misión principal que debes cumplir, así que debes de estar bien atento a los elementos que le llamen la atención a Anya, ya que deberás hacerles una foto para generar un nuevo recuerdo para tu diario. Existen un total de 10 paseos a cada destino para generar nuevos recuerdos y, cada vez que realices una foto debes tener en cuenta el encuadre, el mejor momento de una escena de varios segundos y el desenfoque. Si cumples correctamente con estos tres requisitos obtendrás la foto perfecta que después podrás añadir a tu álbum.

«Spy X Anya: Operation memories» es puro fan service que ha sabido tratar la licencia a la perfección, llevándola de las páginas de su manga y los episodios de su anime al mundo del videojuego. En su cometido ha logrando transformar su temática adulta a un género que es de lo más parecido a un simulador de vida en el que debemos cumplir una serie de misiones y minijuegos para toda la familia y en los que están implicados los personajes principales de la franquicia e incluso algunos secundarios como Damian y Becky -compañeros del cole-, Yuri -hermano de Yor– o Nightfall– agente de WISE-.

Se trata de un videojuego de lo más relajante -de esos ahora denominados cozy-, tan agradable y pausado que realmente no necesitarás mucho más de él. Te gustará si eres fan de «Spy X family» porque ha sabido trasladar muy bien su esencia al videojuego -especialmemte esos momentos en los que la familia Forger se relaciona- y sabe ser un buen punto de partida, pero esperamos que su próxima incursión sea más completa y acorde a su espíritu. Aún así, con los textos localizados a nuestro idioma -aunque con las voces en japonés-, nos sirve como un buen entretenimiento veraniego antas de la llegada de la tercera temporada de su anime. ¿Te animas a completar el álbum fotográfico de Anya?

«Spy X Anya: Operation memories»

BANDAI NAMCO

28 de junio · PS5, PS4 y Nintendo Switch

Exo one

Terminamos con una propuesta ya conocida por los jugadores de Xbox y PC, «Exo one» que llega tres años después a las plataformas PlayStation para ofrecernos su singular propuesta basada en un viaje interplanetario que desafía a la gravedad a través del tiempo y el espacio.

En esta original propuesta deberás aprender a dominar el control de una nave realmente singular, ya que se trata de un sistema de desplazamiento alienígena con el que tendrás que moverte a través de enigmáticos y desolados paisajes como nunca antes habías hecho.

Aprende a utilizar la gravedad y el impulso únicos que te ofrece la característica atmósfera de cada planeta para alcanzar velocidades colosales y alturas estimulantes gracias a las corrientes térmicas ascendentes que te harán llegar a lo más alto mientras surcas nubes en ebullición o te lanzs desde las cimas de las montañas deslizándote a la deriva hacia el brillante rayo azul del horizontem qye es tu objetivo en cada misión,

En tu viaje comprobarás cómo los efectos visuales atmosféricos se combinan con efectos de sonido de otro mundo y una hipnótica banda sonora que te transporarán a través de un enigmático viaje, el primero de la humanidad fuera de nuestro sistema solar.

«Exo one» nos relata una historia ficticia en la que, concidiendo con el aniversario del desastre de Júpiter, una señal alienígena transmite los planos de construcción de una nave extraterrestre que la humanidad se encarga de construir para llevar la exploración interplanetaria maś allá de nuestros propios límites.

En esta nueva versión para las consolas de Sony, PS5 es la gran beneficiada, aprovechando las características únicas del mando DualSense para exprimir sus posiblidades immersivas al máximo. Para que la experiencia sea más envolvente que nunca, los jugadores de PS5 van a sentir como nunca el movimiento de la nave Exo one gracias a las funciones de retroalimentación háptica mientras desafìan la fuerza de la gravedad. El videojuego se muestra a 120 fotogramas por segundo, de manera que si dispones de una tele o monitor de alta frecuencia de refresco puedes disfrutar de imágenes fluidas e impresionantes, además de una jugabilidad con gran capacidad de respuesta.

Los gatillos adaptativos también juegan un papel importante en esta nueva versión ofreciendo resistencia al subir pendientes y haciendo vibrar el mando al alcanzar la velocidad de la luz, mientras que el altavoz se encarga de reproducir sonidos especiales al alcanzar altas velocidades al entrar en un portal, mientras que los colores cielo se reflejarán en la iluminación del mando en determinadas escenas clave.

«Exo one» es una experiencia sensorial que merece la pena probar en esta nueva versión para acabar de completar la propuesta que ya proponía en su planteamiento original, en 2021. Sigue siendo la misma propuesta -sencilla en el gameplay y muy disfrutable visualmente- que nos ofrece una aventura de ciencia ficción interesante a través de la nave, que actúa como personaje principal: una simple esfera que corre, salta, planea para surcar kis confines dek Universo.

«Exo one»

Exbleative · All in! Games y Future Friends Games

27 de junio · PS5 y PS4

