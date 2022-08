El reinicio de "Saints row" reina entre las novedades en videojuegos junto a las nuevas aventuras de Shin chan y Kirby - gameLover

El soulslike «Thymesia» y la original propuesta «Cult of the lamb» les acompañan.

Saints row

¡Hola, gameLover! Un año después de ser anunciado, llega el reinicio de una de las sagas de acción más icónicas del mundo de los videojuegos: «Saints row». Esta franqucia que nació en 2006 nos ha dejado cinco entregas –«Saints row» (2006), «Saints row 2» (2008), «Saints row: The third» (2011), «Saints row IV» (2013) y «Saints row: Gat out of hell» (2015)- que ahora comprueban cómo su enorme legado se reinventa para las nuevas generaciones sin dejar de lado a quienes la descubrieron hace ya más de quince años.

Ambientado en la ficticia ciudad de Santo Ileso, situada en el corazón del suroeste estadounidense, «Saints row» se presenta como el reinicio completo de esta saga que contiene todos los ingredientes para pasar horas y horas de diversión combinando toda la acción, el crimen y el humor que cabría esperar de una nueva entrega. En un mundo plagado de delincuencia en el que facciones sin ley luchan por el poder, unos jóvenes emprenden su propio negocio delictivo hacia la cima del éxito. Disfruta del mayor y mejor patio de juegos jamás creado en Saints Row; el extenso y particular entorno de Santo Ileso es el telón de fondo para un sandbox salvaje y enorme de emocionantes chanchullos, negocios delictivos y misiones espectaculares; el camino a la cima está sembrado de tiroteos, conducción temeraria y vuelos en traje aéreo.

En este nuevo «Saints row» empiezas creando a tu personaje desde cero con un completo editor al que no le falta detalle. Modelando a ese futuro jefe que, con la ayuda de Neenah, Kevin, y Eli, formarás Los santos enfrentándote a bandas rivales como Los panteros o Los ídolos. Aquí se trata de construir tu propio imperio por las calles de Santo Ileso mientras luchas por conseguir el control de la ciudad usando el crimen como eje central em este emergente negocio. Para lograr tus objetivos contarás con el mejor y más grande campo de juego, un extenso mundo que convierte esta propuesta en un sandbox enorme en el que podrás llevar apasionantes negocios secundarios, empresas criminales y ejecutar misiones de gran éxito, mientras disparas, conduces y te abres camino hacia la cima.

Logra convertirte en quien quieras ser en este mundo plagado de delincuencia, en el que facciones rivales por el poder. Exprésate y da rienda suelta al santo que llevas dentro gracias a un conjunto de herramientas que no solo te permitirán personalizar tu apariencia, sinó también tu coche y a tu propio equipo, siendo fieles a tu estilo. Si hay algo que vas a disfrutar como nunca es de los épicos tiroteos y las persecuciones a gran velocidad a las que te enfrentarás, siendo testigo de los escandalosos y únicos momentos que vivirás junto a Los santos en esta nueva historia original que relata su extraordinario ascenso en la ciudad.

Puedes enfrentarte solo a este enorme reto urbano, pero también puedes disfrutarlo con la libertad de jugar la campaña completa con un segundo jugador a través de un juego cooperativo sin ataduras a lo largo y ancho de los nueve distritos de la ciudad, de la que podrás apoderarte edificio a edificio mientras refuerzas tu control sobre las calles con ingeniosas empresas criminales. Las armas son tus mejores aliadas y por eso cuentas con un arsenal de lo más exótico que te permitirá usar la más adecuada para afrontar todo tipo de situaciones, ya que también son personalizables. Y si no son suficientes, siempre podrás rematar a los enmigos cuerpo a cuerpo mediante derribos que te permitirán deshacerte de ellos hasta en la situación más comprometida.

Los vehículos también son imprescindibles a la hora de tomar las calles… e incluso el coielo. Atraviesa los entornos urbanos de Santo Ileso, así como los parajes desérticos de las afueras de la ciudad con cualquiera de los coches, motos, aviones, helicópteros, aeroplanos, hoverbikes, hoverboards o karts y domina la ciudad a tu manera. Está claro que la diversión es la máxima de este reinicio que está a la altura, sin embargo no acaba de aprovechar las bondades gráficasd de las consolas de nueva generación, donde podría haber brillado aún más. Eso sí, los entornos de la ciudad son más que contundentes y detallados, algo que proporciona solvencia durante la partida, donde valorarás más el hecho de pasártelo bien más que estar pendiente de si las caras de los personajes están o no están bien definidas.

Los jugadores habituales de la franquicia se van a encontrar en este reinicio de «Saints row» unas buenas decenas de hora por delante en las que la máxima es divertirse mientras haces el loco por toda la ciudad. Completar todas las misiones y conseguir todos los coleccionables es cosa de invertir un buen número de horas en este reinicio que es más modesto de lo que esperábamos. Eso sí, el caos y la destrucción son siempre la excusa perfecta para diseñar una estrategia a lo loco que nos haga olvidar sus carencias.

Siendo un «Saints row» lo hemos encontrado demasiado conservador, sin innovar en una fórmula que ya de por sí funciona genial, por lo que te vas a encontrar con lo que estabas buscando desde el minuto uno en el que entras en contacto con él. Simplemente ofrece todo aquello que recuerdas con cariño de tu saga favorita, que evoluciona, pero no revoluciona, cumpliendo con el claro objetivo de entretener a lo grande, devolviéndonos una de las experiencias más divertidas que hemos podido disfrutar en estas dos últimas décadas.

«Saints row»

Volition · Deep Silver y Playon

23 de agosto · PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Shin chan: Mi verano con el profesor / La semana infinita

Seguro que recuerdas cómo reaccionó el público occidental cuando nos enteramos en febrero del pasado año que el evento Nintendo Direct de Japón había anunciado un título del que no íbamos a poder disfrutar en nuestro territorio. Se trataba del nuevo videojuego de Shin chan, que inicialmente solo iba a lanzarse en tierras niponas a pesar de habernos cautivado con tan solo unos pocos segundos de gameplay. Sin embargo, año y medio después y tras una campaña que se ha ejecutado con fuerza por parte de los fans en las redes sociales, finalmente recibimos esta original propuesta con la que nos invita a vivir unas vacaciones tranquilas junto a Shinnosuke en un entorno rural sin igual.

Aunque recibimos este lanzamiento un año más tarde, la ventaja es que ahora podremos disfrutarlo en diferentes plataformas, no solo en Nintendo Switch, que recibió el juego hace unos días. Esta misma semana llegará también la versión de PS4 y a finales de mes la de PC, estando disponible en Steam y en la tienda de Epic Games. «Shin chan: Mi verano con el profesor / La semana infinita» es una aventura tranquila, de ritmo pausado y que te invita a disfrutar del juego con una fórmula inspirada en el género de los simuladores de vida. Eso sí, en esta aventura las converscaciones tiene una alta importancia, ya que nos propone algunas historias y retos en forma de misterio que nuestro protagonista tendrá que ir resolviendo durante sus vacaciones familiares.

Para ello nos trasladaremos a Asso, un pequeño pueblo que forma parte de la infancia de Misae, la madre de Shin chan. Allí es donde iremos descubriendo la historia que nos plantea el juego, que al igual que el anime, es tan absurda como divertida. Iremos avanzando a través de ella mediante secuencias conversacionales que consumiremos a modo de una novela visual que se estructura por días. Cada uno de ellos muestra una estructura similar a modo de rutina, planteando durante el desayuno familiar la trama que deberemos abordar. A partir de ahí Shinnosuke tiene total libertad para disfrutar del día a su manera, pudiendo realizar tareas como hablar con los vecinos del pueblo para averiguar más sobre ellos, hacer recados, cuidar del huerto, pescar, cazar insecto e incluso participar en peleas de dinosaurios.

El juego ha sabido plantear muy bien la manera en la que se va ampliando su contenido a medida que pasan los días, de tal forma que podamos ir aprendiendo todas sus posibilidades sin que nos llegue a abrumar desde el primer momemto. Al principio conoceremos al profesor Akino -que forma parte del hilo conductor de la trama principal- y que nos regalará una misteriosa cámara para nuestro inventario con la que poder capturar los mejores momentos de nuestras vacaciones. El orden del pueblo se verá a alterado por culpa de sus inventos, que le darán a la aventura ese toque fantástico y excéntrico que necesita para lograr llamar nuestra atención.

Pero no contaremos con la libertad de caminar por Asso desde el principio del juego, ya que para poder acceder a todas las zonas primero hay que ir superando los objetivos de nos plantea el hilo narrativo diario. A medida que cumplas con cada actividad, se irá desbloqueando una nueva zona por la que antes no se nos permitía pasar, algo que te ayudará a descubrir nuevos escenarios, así como especies de animales y plantas. Eso da pie a que cada nuevo día nos veamos obligados a gestionar mejor el tiempo del que disponemos, porque a mayor superficie por recorrer, más actividades deberemos afrontar. También contamos con las historias secundarias, que pueden desarrollarse durante varios días del juego y que nos proponen distintos retos relacionados con los habitantes del pueblo.

El paso del tiempo se plantea mediante la transición entre escenarios, contando tambiém con una barra que representa la energía de Shinnosuke, que debe ir alimentándose para no morirse de hambre y que tenga que venir su madre a rescatarlo. Así que podrás alimentarle con sus galletas de chocolate favoritas y otros aperitivos que deberemos ir comprando para evitar que desfallezca. También contaremos con un buen catálogo de actividades, como son la recolección de insectos y peces o la plantación de verduras y hortalizas en el huerto, entre muchas otras.

El videojuego conseguirá cautivarte a través de su diseño, muy fiel al estilo de la serie de animación -muy colorido y detallista-, con un planteamiento sencillo que lo único que pretende es entretener. Se trata de una experiencia casi contemplativa que requerirá de tu tiempo para ir completando cadsa una de las actividades que plantea. No esperes más porque no te lo va a ofrecer y esto es algo que casa totalmente con ese corte oriental con el que está desarrollado, presentando una aventura efectiva, agradable y satisfactoria que está creada para quienes sepan a lo que vienen aquí.

Te entrará por los ojos gracias a sus escenarios y la representación de la naturaleza, que también tiene su papel a través del sonido, que refleja de una forma tímida lo que está sucediendo en pantalla. Dentro de lo pausado que es el juego no contaremos con molestas pantallas de carga, por lo que podremos movernos libremente sin esperas mientras disfrutamos de sus paisajes y del movimiento de los personajes. El juego está doblado en japonés -contando con las voces originales de la serie de televisión- y localizado a nuestro idioma, algo que lo hace ideal para que lo disfruten los más pequeños de la casa, que estarán encantados con la dinámica que presenta, como los más adultos, que disfrutaremos de su componente nostálgico al evocarnos a aquellos veranos de nuestra infancia. Por cierto, «Shin chan: Mi verano con el profesor / La semana infinita» contará también con una versión física para PS4 y Nintendo Switch que llegará de mano de Limited Run en dos ediciones, normal y coleccionista.

«Shin chan: Mi verano con el profesor / La semana infinita»

Millennium Kitchen · Neos

11 de agosto: Nintendo Switch · 25 de agosto: PS4 · 31 de agosto: PC

Kirby’s dream buffet

Otra de las grandes sorpresas de este verano llega de la mano de HAL Laboratory, que después de hacernos recorrer la tierra olvidada nos devuelve a nuestro querido Kirby, que llega dispuesto a comer hasta reventar para recuperar fuerzas. «Kirby’s dream buffet» es una propuesta de lo más sencilla que hará las delicias de los jugadores que adoran al mítico personaje de Nintendo, que estrena este divertidísimo y adictivo videojuego en el que los piques con tus amigos están más que asegurados.

Se trata de un reto que está diseñado para que todo el mundo pueda jugar sin importar su nivel de habilidad, ya que aquí solo existe una única premisa: Gana el que coma más y más rápido. Hasta cuatro jugadores pueden reunirse en esta carrera de fondo en la que el objetivo es arrasar mientras te atiborras a fresas durante un recorrido en el que se premia a quien antes llegue a la meta. Podéis competir dos amigos en modo multijugador local o hasta cuatro jugadores em su competitivo online, aunque si prefieres pasar el rato solo también puedes enfrentarte a la consola, que te otorgará tres oponentes controlados por la IA.

Sus controles no pueden ser más sencillos, ya que solo necesitarás dos botones para manejar a tu Kirby mientras avanzas hacia la meta: El botón A para saltar -y así poder esquivar obstáculos- y el botón R -que te servirá para atacar a tus contrincantes con los distintos poderes que podrás ir adquiriendo mientras engulles todo a tu paso por el camino. Adultos y niños pueden competir juntos en este juego que se hace ideal para jugar en familia o con amigos y que también te permite ajustar eligiendo entre cuatro niveles distintos con los que podrás adaptar la partida en función de tu habilidad.

Todos los niveles de «Kirby’s dream buffet» están inspirados en deliciosos alimentos para crear un mundo de postres que deberás zamparte para poder llegar victorioso a la meta. Mientras más comas más grande te harás, y mientras más grande seas mayor fuerza tendrás para derrotar a tus oponentes. Eso sí, también menos ágiles. Aún así tendrás la opción de medirte a otros Kirby en cuatro rondas de caótica diversión multijugador que están compuestas por carreras y minijuegos.

Cada ronda te irá otorgando puntos en función de tu logros globales en cada ronda y esos puntos lograrán que vayas subiendo de nivel. Con cada nivel que adquieras se te otorgarán una serie de coleccionables y cosméticos que te permitirán tunear a tu Kirby a tu manera, no solamente cambiándole de color, sinó también con todo tipo de accesorios y objetos del universo del personaje de Nintendo que te servirá para distinguirte del resto durante tus carreras. Eso sí, sin ningún tipo de efecto o ventaja sobre él. Hay decenas de colores, objetos y coleccionables que acumular, así deberás acumular el máximo de puntos durante tus partidas para hacerte con todos ellos de la manera más rápida.

No hay una fórmula mágica que sirva para proclamarte vencedor, porque hay una gran variedad de factores que intentarán que te retrases todo lo posible durante el recorrido: Los propios obstáculos, los estrechos senderos, que tus rivales te empujen utilicen las distintas habilidades de copia para fastidiarte e incluso que te lancen al vacío. Si caes por el precipicio tendrás la oportunidad de mantenerte volando en el aire durante unos segundo, pero cuanto más peses menos ágil serás, por lo que te costará más de la cuenta regresar al escenario.

Además, «Kirby’s dream buffet» llega como una propuesta veraniega de lo más económica, a tan solo 15 euros en la eShop de Nintendo, por lo que no tendrás excusa para montarte unas exquisitas carreras en casa o donde quieras gracias a su modo portátil, que también te permitirá competir con otros amigos que dispongan de la consola y su propia copia del juego. Es muy disfrutable, con un planteamiento que ya conocemos por otros títulos pero que no le restan diversión, así que, sin pretender ser un título demasiado ambicioso, cumple con su objetivo de entretener mientras te echas unas risas entre colegas.

Te gustará si estás buscando divertirte un rato con tus amigos a través de retos rápidos

«Kirby’s dream buffet»

HAL Laboratory · Nintendo

17 de agosto · Nintendo Switch

Share and Enjoy !