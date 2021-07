"Neo: The world ends with you" y "Samurai warriors 5", las novedades en videojuegos de esta semana - gameLover

También llega la versión para consola de «Microsoft flight simulator», la recopilación «The great Ace Attorney chronicles», «Observer: System redux» -ahora también en formato físico- y, además, tenemos sesión de cine en casa con «Monster hunter» y profundizamos en el universo de «Apex legends» a través de su libro de arte oficial.

Neo: The world ends with you

La primera vez que pudimos disfrutar de la experiencia de «The world ends with you» fue en 2008 con su llegada al catálogo europeo de la portátil Nintendo 3DS. En 2018 pudimos volver a jugar a la entrega original con su remasterización para Nintendo Switch, y ahora llega este nuevo videojuego, «Neo: The world ends with you», que no solamente hace su aparición en la híbrida de Nintendo, sino que también van a poder experimentarla los jugadores de PlayStation 4, además de los de PC.

La esperada continuación de este RPG de culto está protagonizada por Rindo, que debe explorar el corazón de Tokio para desentrañar los secretos del siniestro juego de los segadores, una batalla a vida o muerte por la supervivencia en la que se ha visto obligado a participar.

Esta secuela sigue combinando un vistoso estilo de animación que refleja las calles de Shibuya con unas mecánicas de juego trepidantes, una banda sonora pegadiza compuesta por Takeharu Ishimoto y una historia intrigante. Los ingredientes perfectos para crear una experiencia de juego inolvidable.

Adéntrate con todos tus sentidos en la cultura de esta frenética ciudad mientras derrotas a monstruos gracias a la ayuda de tus aliados, experimentando impactantes combates y completando intrigantes misiones mientras descubres más sobre el juego de los segadores.

Únete a Rindo y pon a prueba sus poderes psíquicos después de que caiga en sus manos un misterioso pin que provoca verse envuelto en el conocido juego de los segadores, que hará que se adentre en una Shibuya como nunca antes ha visto, plagada de monstruos.

Puedes coleccionar y utiliza cientos de psicopoderes para emplearlos a fondo en combates contra unas amenazas surrealistas mientras intentas sobrevivir a este dantesco reto en el que contarás con un nuevo plantel de personajes, un vistoso sistema de equipo y un sistema de combate de acción que ha sido estilizados para esta nueva entrega.

«Neo: The world ends with you» aún tiene todo lo que te gustaba de la entrega original, por lo que estamos ante un videojuego único y cargado de estilo que ha sabido reinventarse sin dejar de lado la profundidad y el contenido que forman parte de su género. Esta segunda entrega le hace justicia a su predecesor, tanto por su desarrollo, su jugabilidad, la historia o la ambientación, con un arrebatador estilo y mucho contenido para disfrutar.

«Neo: The world ends with you»

Square Enix · Koch Media

27 de Julio · PlayStation 4 y Nintendo Switch

Samurai warriors 5

A Koei Tecmo no le va nada mal y vuelve a demostrarlo con el regreso de una de sus franquicias más emblemáticas, «Samurai warriors 5», una nueva entrega que incluye una historia totalmente nueva, así como diseños de personajes renovados, junto a una nueva y elegante presentación visual. Es como si se tratara de un nuevo comienzo para la experiencia «Samurai warriors», que te devuelve al período histórico japonés Sengoku.

Esta nueva a aventura tiene lugar después de la guerra Ōnin y cuenta la historia de dos de los comandantes militares más destacados del período, que abarca varias de sus eras , incluyendo el período de agitación y convulsión que condujo al incidente de Honnō-ji.

Todos y cada uno de los diseños de los 27 personajes del juego han sido completamente rediseñados y reimaginados para ayudar a encajar el período Sengoku de la historia. Cuentas con nuevos guerreros y otros que regresan, desde Ieyasu Tokugawa, Hideyoshi Hashiba to Nō hasta Yoshimoto Imagawa. Además, se han añadido nuevas acciones musou que elevan la emoción de hacer saltar por los aires hordas de soldados enemigos de una forma estimulante.

Ahora puedes equipar hasta cuatro tipos de habilidades definitivas para alcalzar acciones increíblemente poderosas para obtener ventaja durante la batalla: «Avalancha» -que te permite clavar tu gran lanza en la tierra para producir una onda expansiva que aturde a los enemigos cercanos-, «Recuperación» -que puede aumentar tu poder de ataque o defensa y recargar tu medidor musou-, «Tormenta implacable» -con la que podrás lanzar a los enemigos por los aires para finalmente rematar con un golpe de la gran lanza- y «Pulso» – que te permite conectar las habilidades definitivas de pulso y los ataques musou-.

Se trata de una intensa historia de acción y drama contada desde dos perspectivas diferentes, para centrar su punto de mira en los personajes de Nobunaga Oda y Mitsuhide Akechi, que se incluyen por primera en la serie, destacando los años de juventud de Nobunaga así como momentos emocionantes como el incidente de Honnō-ji.

El videojuego cuenta con nuevos efectos visuales inspirados en el arte tradicional japonés y eso se nota en el campo de batalla, los personajes y los efectos, que se han impregnado de un nuevo y vibrante estilo artístico de pintura en tinta japonesa, mientras las historias entrelazadas de los dos protagonistas se desenvuelven en pantalla a modo de las típicas imágenes en pergamino propias de este período histórico.

Si lo tuyo son las batallas vertiginosas y la acción emocionante, aquí tienes este 1 contra 1.000 de la franquicia «Samurai warriors» que te servirá para luchar contra hordas de enemigos en el Japón de la era Sengoku. Tu objetivo es avanzar mientras potencias el nivel de combate de tus personajes para poder mejorar sus movimientos y aprovechar sus nuevos y potentes combos para terminar con el enemigo de la forma más efectiva.

«Samurai warriors 5»

Omega Force · Koei Tecmo y Koch Media

27 de Julio · PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Microsoft flight simulator

Si lo tuyo es la simulación aérea, prepárate para el aterrizaje de «Microsoft Flight simulator» a las nuevas Xbox. Es una de las franquicias de simulación más queridas y por fin llega en su versión para consola después de que el verano pasado se lanzara la entrega para PC. Esta nueva experiencia ha sido específicamente diseñada para los fans, demostrando su autenticidad en los escenarios, que son visualmente impresionantes.

Explora el mundo mientras viajas, descubriendo más de 37.000 aeropuertos, 2 millones de ciudades o 1.500 millones de edificios. Disfrutando de montañas reales, carreteras, árboles, ríos, animales, tráfico… ¡Que no se te escape ni un solo detalle! Gánate las alas perfeccionando tus habilidades de pilotaje con una gran variedad de aviones.

Puedes pilotar desde aeronaves ligeras hasta aviones comerciales con una experiencia que se adapta a tu nivel a través de una guía de instrumentos y las listas de comprobación interactivas. Pon a prueba tus habilidades de día o de noche en condiciones meteorológicas en tiempo real, que incluyen velocidad y dirección precisas de viento, temperatura, humedad, lluvia e iluminación mientras sobrevuelas ciudades de todo el mundo como Barcelona, Berlín, Venecia o Zurich en cualquiera de las tres ediciones en las que se lanza el juego: Estándard, deluxe y premium deluxe.

Como es técnicamente lógico, la versión de Xbox Series X es la que mejor luce, ejecutando el juego a 4K y 30 frames por segundo, mientras que su hermana pequeña, Xbox Series S, lo hará a 1080p y a 30 FPS. Una gran proeza, sin duda, al tratarse del juego que es y las especificaciones técnicas que requería en su versión para PC. Ahora puedes disfrutarlo sin despeinarte en tus nuevas consolas.

A destacar ese logro técnico en el que el estudio se ha empleado a fondo para poder ejecutarlo sin problemas en su versión para consolas, sin restar ni una de las funcionalidades que ya mostró la versión para PC y mejorando sus opciones de accesibilidad. Las nuevas actividades de vuelo y las características técnicas son las que marcan la diferencia en las nuevas consolas Xbox, estando muy bien aprovechadas aquí, como por ejemplo el VRR a través de pantallas compatibles.

Con «Microsoft flight simulator» estamos hablando un título referente en su género, que deja a en la sombra a cualquiera de sus de sus competidores. Una experiencia que disfrutarás en su totalidad, aunque deberás sumar unas cuantas horas de vuelo para llegar a dominarlo completamente. Por cierto, y como viene siendo habitual, los que juegan son los suscriptores de Xbox Game Pass, que pueden disfrutar del juego desde hoy mismo sin coste adicional.

«Microsoft flight simulator»

Asobo Studios · Xbox Game Studios

27 de Julio · Xbox Series X|S y Xbox Games Pass

The great Ace Attorney chronicles

Estamos de enhorabuena porque esta es la primera vez que recibimos en occidente a «The great Ace Attorney chronicles», la colección que incluye dos títulos hasta ahora inéditos: «The great Ace Attorney: Adventures» y «The great Ace Attorney 2», que relatan la historia de un antepasado de Phoenix Wright, el protagonista de la icónica serie de aventuras en los tribunales Ace Attorney.

En estas «nuevas» entregas asumirás el papel de un aspirante a abogado japonés llamado Ryunosuke Naruhodo, que contará con la ayuda de su asistente legal, Susato Mikatoba, y del gran detective londinense Herlock Sholmes. Asumen el papel de este abogado defensor para rastrear pruebas, argumentar en la corte y garantizar un fallo justo a través de los diez casos de alto riesgo y ocho mini escapadas que experimentar, además de una gran cantidad de contenido adicional y u elenco deslumbrante de personajes en una ambientación de finales del siglo XIX, durante el período Meiji de Japón y la era victoriana de Londres.

Si conoces esta franquicia te vas a encontar justo lo que estabas esperando y es que la base principal de juego de esta saga que abarca investigaciones y batallas en los tribunales está de vuelta con este recopilatorio. La novedad de la serie está en la colaboración entre Ryunosuke y Sholmes , con el que formará equipo, aunque no como nuestro protagonista desea…

Deberán trabajar de forma conjunta para desentrañar las suposiciones excesivamente entusiastas del detective y discernir la verdad. Para evitar el peligro que aguarda a sus clientes, Aquí se trata de no perderte ni un detalle, trabajar para descubrir la verdad y limpiar los nombres de los clientes a los que defendemos, con una jugabilidad clásica que ya conocemos en la saga y nuevas mecánicas que introducen dos nuevas experiencias de juego.

Por un lado está «Examen de suma» -en el que deberás mostrar a los miembros del jurado las inconsistencias en las declaracione para hacer avanzar el caso- y «Danza de la deducción» una práctica legal poco utilizada que permite a nuestro protagonista corregir las extravagantes conclusiones de Herlock Sholmes para descubrir los verdaderos hechos del caso-.

No echarás de menos las investigaciones y las batallas en la sala de audiencias, porque aquí están más a la orden del día que nunca, y podrás podrás visitar la escena del crimen para reunir pruebas, conversar con los testigos y buscar pistas, además de presentar pruebas en la sala del tribunal, interrogar a los testigos clave y defender tu caso para obtener un veredicto de «no culpable».

Se trata de una auténtica novela visual que destaca por su ambientación, las mecánicas de investigación e interrogatorio y, sobre todo, por un fantástico trabajo de guión de cada uno de los casos, que se presentan cargados de sorpresas y personajes extravagantes.

Sin embargo, aunque se ha hecho un esfuerzo para grabar de nuevo las voces en inglés, esto puede seguir suponiendo una barrera para la occidentalización de ambos títulos, ya que en algunos casos requerirán de un nivel de comprensión más avanzado que puede estropear la experiencia. Aún así, si eres fan de la franquicia, te encantará poder jugarlos por primera vez.

«The great Ace Attorney chronicles»

Capcom · Koch Media

27 de Julio · PlayStation 4, Nintendo Switch y PC

Observer: System redux

Llegó hace ya algunos meses, con el lanzamiento de la nueva generación, pero ah0ra la versión definitiva de este galardonado thriller de corte cyberpunk aterriza también en PS4 y Xbox One, reconstruido y aumentado, para no dejar de lado a esa generación de jugadores que aún no han dado el salto a las nuevas consolas.

«Observer: System redux» llega así en formato físico con una edición de lanzamiento que incluye el videojuego, un libro de arte de tapa blanda y su banda sonora. Los nuevos jugadores tienen la oportunidad de experimentar una de las historias más emocionantes con las crcterísticas de la nueva generación: Resolución a 4K, texturas mejoradas, animaciones, modelos y efectos nuevos que lucen mejor que nunca gracias a la tecnología de trazado de rayos e iluminación HDR.

Realidad virtual, drogas que alteran la mente, implantes neuronales… Sumérgete en un mundo arrasado por la guerra y una ciberplaga, donde la vida apenas vale nada y la esperanza escasea. Ponte en la piel de Daniel Lazarski, un investigador de élite del futuro que tiene la cpacidad de utilizar el devorasueños, un dispositivo que te permite sumergirte en la mente de los muertos y de los que van a morir para revivir sus últimos momentos, y explora sus miedos y obsesiones.

El videojuego está ambientado en el año 2084, un futuro más oscuro de lo que jamás habrías imaginado. Después de la llegada de la nanofagia -una plaga digital que mató a miles y miles de personas que decidieron aumentar sus mentes y cuerpos- llegó la guerra, que destrozó todo. Sin nadie que asumiera el poder, las empresas aprovecharon para forjar sus propios imperios corruptos. De hecho, el protagonista al que controlas es una herramienta de la opresión corporativa. Te temen y desprecian, llegas hasta los más oscuros rincones de la mente de tus sospechosos. Te cuelas en sus sueños, expones sus miedos y te quedas con aquello que la investigación necesite para avanzar. Eres un observer. Los observer veteranos pueden sumergirse aún más en esta realidad distópica investigando tres nuevos casos sin resolver: «Errant signal», «Her fearful symmtery» y «It runs in the family», que añaden todavía más profundidad a la historia.

Además de eso, «System redux» ofrece una experiencia de juego ampliada que incluye mecánicas nuevas, nuevos secretos por descubrir, sigilo rediseñado, interrogatorios neuronales adicionales y mejoras en la calidad de vida gracias a la ayuda de la comunidad «Observer». Piérdete en los retorcidos laberintos neuronales y busca las pistas que te ayudarán a atrapar al esquivo asesino que plantea la historia, pero cuidado, porque cuanto más profundo llegues, más probabilidad habrá de que pierdas tu propia cordura. Deja que la atmósfera futurística te envuelva y descubre este mundo arrasado por la guerra y una ciberplaga donde la vida apenas vale nada y la esperanza escasea. Un lugar en el que cualquiera haría lo que fuese para escapar de su nefasta existencia.

«Observer: System redux»

Bloober Team · Ravenscourt y Koch Media

23 de Julio · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Esta semana en nuestro gameLover Xtra le dedicamos nuestro espacio al cine en casa con el estreno de la primera película de «Monster hunter» en formato físico y otro a la lactura para descubrir más sobre el universo «Apex legends» gracias a la publicación «La aventura de Pathfinder», que amplía la información del universo de este exitoso videojuego.

Monster hunter

¡Menudo año épico que está viviendo la franquicia «Monster hunter»! Después de presenciar el lanzamiento de dos nuevos títulos en menos de seis meses como son «Monster hunter: Rise» y «Monster hunter stories 2: Wings of ruin» -exclusivos de Nintendo Switch-, ahora llega el lanzamiento de la película que se ha estrenado este mismo año en cines y que ahora también llega en formato doméstico.

No hay mejor forma de celebrar esta épica batalla entre el aguerrido grupo de humanos liderado por Milla Jovovich y los monstruos más feroces del planeta que con un lanzamiento en formato físico a la altura, presentando cuatro ediciones distintas para los fans: DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD y una edición limitada en caja metálica que cuenta con un diseño espectacular.

Esta primera incursión cinematográfica de la franquicia está dirigida por Paul W.S. Anderson, también autor de la adaptación cinematográfica de la saga «Resident evil», y cuenta con Milla Jovovich como protagonista, además de Tony Jaa, Ron Perlman y Diego Boneta.

El equipo formado por Anderson y Jovovich vuelve a unir fuerzas para demostrarnos que pueden seguir ofreciéndonos una buena dosis de entretenimiento puro basado en otro gran videojuego. «Monster hunter» lleva al cine el universo que adoran millones de jugadores de todo el mundo, dominado por los monstruos más peligrosos y poderosos.

Y es que detrás de nuestro mundo, hay otro: Uno liderado por peligrosos y poderosos monstruos que reinan con una ferocidad mortal. Cuando una inesperada tormenta de arena transporta a la teniente Artemis y a su unidad a este desconocido y hostil entorno, los soldados descubren que se trata del hogar de enormes y aterradores monstruos que además son inmunes a su potencia de fuego.

En su desesperada batalla por la supervivencia, la unidad se topa con un misterioso cazador que posee unas habilidades especiales que le permiten ir un paso por delante de los monstruos y cuyas habilidades únicas le permiten plantar cara a estas peligrosas criaturas. A medida que Artemis y el cazador ganan confianza gracias a su alianza, ella descubre que él forma parte de un equipo liderado por el Almirante. Enfrentándose a un peligro tan grande que podría amenazar con destruir su mundo, los valientes guerreros combinan sus capacidades para plantar cara a estas criaturas en una cruenta batalla final.

La película, de 103 minutos y con un apect ratio panorámico de 2.40:1, llega en tres formatos distintos y en cuatro ediciones diferentes: El DVD incluye el audio en español, inglés y francés (Dolby Digital 5.1) y servicio de audiodescripción en inglés (Dolby Surround), mientras que cuentas con subtítulos en español, inglés para sordos, inglés, francés, danés, holandés, finés, noruego, ruso, estonio, letón, lituano, sueco y árabe.

El Blu-ray incluye el audio en español, inglés y francés (DTS-HD MA 5.1), servicio de audiodescripción en inglés (Dolby Audio 5.1) y subtítulos en inglés para sordos en español, inglés, francés, danés, holandés, finés, noruego, estonio, letón, lituano, sueco y árabe.

Y por último, el disco 4K Ultra HD, que llega con mejora HDR10, y contiene el audio en inglés (Dolby Atmos y compatible con Dolby Atmos TrueHD 7.1), español y portugués brasileño (DTS-HD MA 5.1), español latinoamericano y tailandés (Dolby Audio 5.1), además de los subtítulos en español, inglés para sordos, inglés, mandarín tradicional, mandarín simplificado, indonesio, coreano, malayo, portugués brasileño, español latinoamericano y tailandés.

Respecto a los contenidos adicionales, que están disponibles en todas las ediciones, incluye las piezas «The monster hunters» -que muestra al reparto y sus personajes-, «Un arsenal monstruoso» -con un exhaustivo repaso a las armas de la película-, «Para los gamers: Del juego a la pantalla» y las escenas eliminadas.

Por cierto, si eres de esos coleccionistas a los que no le pueden faltar la edición más completa, te recomendamos que te decantes por el SteelBook, que contiene el disco 4K Ultra HD y el disco Blu-ray con la película, además de todos sus extras en una preciosa caja metálica limitada con la seigrafía de una ilustración especialmente creada para ella. Por cierto, ¿veremos segunda parte de «Monster hunter»?

«Monster hunter»

Sony Pictures Home Entertainment · Arvi

21 de Julio · SteelBook, 4k Ultra HD + Blu-Ray, Blu-tay y DVD

Apex legends: La aventura de Pathfinder

Desde su lanzamiento en febrero de 2019, «Apex legends» ha causado sensación en el mundo de los videojuegos. Este battle royale se presentó con un modelo de negocio free to play y su impacto se tradujo en cifras delirantes desde el inicio: A las ocho horas de su puesta en circulación ya tenía un millón de jugadores online y en tan solo una semana había alcanzado la alucinante cifra de los 25 millones. Esta experiencia gratuita creada por Respawn Entertainment para Electronic Arts no ha dejado de sumar más y más jugadores a su enorme comunidad y es ahora cuando sus creadores han unido sus fuerzas junto a los todopoderosa Dark Horse para presentar este volumen único basado en el universo del videojuego, que llega a nuestro país de la mano de Norma Editorial. «Apex legends» es tan grande y amplio que es el momento perfecto para que puedas explorarlo desde otra perspectiva, la de su libro ilustrado oficial, «Apex legends: La aventura de Pathfinder». Tú imagina explorar el mundo de este exitoso título a través de los ojos de Pathfinder, que crea una crónica de su viaje a partir de la visita a varios lugares de las tierras salvajes para entrevistar a sus compañeros, convertidos ahora en leyendas. Nuestro protagonista es el robot MRVN, uno de los personajes más simpáticos y populares del videojuego, que a través de las más de 200 páginas de este libro sigue el rastro de su creador ayudado por muchos de sus compañeros. En cada capítulo se entrevista con cada una de las leyendas, como Mirage, Solace, Crypto o Lifeline, ofreciendo un caudal de información abrumador. Descubre la exuberante historia de «Apex legends» contada por sus protagonistas, incluyendo sus expedientes, así como detalles de su historia personal y de sus habilidades únicas. Explora este mundo donde puede ocurrir cualquier cosa y en el que todos sus protaginistas son legendarios. «La aventura de Pathfinder» es un volumen muy especial que te proporcionará algunas de las claves del éxito de esta nueva franquicia, ayudándote a explorar en profundidad su asombroso universo, convirtiéndose a la vez en una aventura, un libro de entrevistas y una guía ilustrada del universo de «Apex legends». En este enorme volumen de tapa dura no solo se revelan la biografía de las distintas leyendas con las que MRVN se entrevista, sino que también se abre una panorámica espectacular del mundo en que transcurren sus aventuras, desde su ambiguo pasado hasta explorar un presente complejísimo. A lo largo de doce entretenidas jornadas, Pathfinder irá descubriendo secretos, misterios e historias que nos darán una perspectiva distinta de los cimientos del videojuego, un tour de lujo por el universo de «Apex legends». Apex legends: La aventura de Pathfinder

Manny Hagopian, Tom Casiello y Ashley Reed · Norma Editorial

23 de Julio

Share and Enjoy !