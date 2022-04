Los mejores libros y cómics de gaming para regalar en el Día internacional del libro - gameLover

Franquicias de videojuegos como «Apex legends», «Assassin’s creed», «Life is strange», «Overwatch» o «Sonic the hedgehog» son las protagonistas en esta selección de lanzamientos recientes que nos sirven para celebrar Sant Jordi junto a los más jugones.

¡Hola, gameLover! Este Sábado toca vivir el Día internacional del libro, o Sant Jordi en mi caso, una celebración que forma parte de nuestra cultura y que conozco desde muy pequeño gracias a la profunda tradición de mi ciudad natal, Barcelona. Este año sus calles -y las de muchas otras ciudades españolas- se llenan de libros para conmemorar la historia del caballero y el dragón, pero desde aquí vamos a ir un poco más allá para recomendar lectura relacionada con nuestra pasión, los videojuegos, que cada día cuentan con más apoyo entre las editoriales españolas.

El arte de Apex Legends

Y empezamos a lo grande con el libro de arte del videojuego «Apex legends», que ya contaba con «La aventura de Pathfinder» y que ahora también cuenta con esta publicación que recoge el espectacular arte del exitoso título de Respawn Entertainment, que recopila gran cantidad de material en un cuidado volumen de gran tamaño. La historia de este free to play se remonta a Otoño de 2017, momento en el que los creadores de «Titanfall» y su secuela, «Titanfall 2», empezaron a trabajar en la creación de un nuevo videojuego como prolongación directa de los dos anteriores.

Este fue el principio de «Apex legends», que poco a poco se fue desgajando del tronco original para convertirse en un juego con entidad propia. La desarrolladora explica en este libro cómo contaban con millones de referencias de «Titanfall» y una gran cantidad de material visual que nunca llegó a ver la luz en ninguno de esos dos juegos y que podría serles útil para su nuevo trabajo, así que ahora tú puedes descubrir los secretos de su concepción en «El arte de Apex legends», un grueso volumen de casi doscientas páginas escrito por Sumari MacLeod y Ashley Reed, y ricamente ilustrado con multitud de diseños y arte conceptual del juego.

El libro está dividido en cuatro grandes apartados que abordan un aspecto diferente del desarrollo del videojuego: El primero gira en torno a la creación de personajes, que debían encajar con el universo de «Titanfall» incorporando algunas peculiaridades; el segundo capítulo está dedicado al diseño del armamento, inspirado en la tecnología del mundo real, aunque con derivaciones científicas; el tercer apartado lo ocupan los escenarios de las tierras salvajes, especialmente complejos; y el capítulo final está consagrado a la interfaz de usuario, a caballo entre el realismo y la diversión, y a sus llamativos efectivos visuales. En conjunto forman un libro muy sugerente, una puerta abierta a los secretosde «Apex legends».

Independientemente de si tu personaje principal es Wraith o Revenant, de si eres un atacante agresivo o un tirador defensivo, de si te encanta tener el control de la partida o ahondar en el desarrollo del juego, este libro entusiasmará a todo tipo de jugadores, ya que repasa de manera exhaustiva las complejas características de los aspectos legendarios del juego mientras te maravillas con los precisos detalles de las armas más complejas o mietras exploras cada rincón y recoveco de los mapas devastados por la batalla que hay en el juego.

«El arte de Apex Legends»

Sumari MacLeod y Ashley Reed · Norma Editorial

25 de Marzo · 40 euros

Life is strange: Compañeras en el tiempo / Vías»

Por suerte para los más fans de «Life is strange», la editorial Héroes de Papel ha acelerado la publicación de su cómic oficial en nuestro país, consiguiendo reducir el lapso de tiempo entre volúmenes. Hoy podemos disfrutar de su cuarto tomo, que llegaba hace pocas semanas para continuar este asombrosa y nueva historia del universo de este videojuego, galardonado con un premio BAFTA y aclamado por la crítica. Con una colorida portada en la que nos encontramos a nuestra protagonista, Max Caulfield, con las alas de esa mariposa que tan bien representa el espíritu de la franquicia, este nuevo tomo de 112 páginas que nos sigue relatando sus esfuerzos por regresar a su línea temporal original.

Recordemos que Max sigue atrapada en una realidad que no es la suya porque sigue intentando mantener su su conexión con Chloe a través de infinitas realidades mientras cruza el país en el viaje más importante de sus múltiples vidas. Parece complejo y en realidad lo es, pero entenderás mucho mejor esta trama si lograste finalizar el primer videojuego de «Life is strange», ya que independientemente del final que escogieras para rematar su historia, este cómic toma como referencia uno de sus eventos para narrar una historia inédita relacionada con él.

Las habilidades temporales de Max amenazaban con hacer trizas su realidad, así que la joven se vio forzada a dejar atrás a su Chloe y saltar a otra línea temporal, una donde Rachel seguía viva y en la que Chloe se había marchado de Arcadia Bay. Asustada por el uso de sus poderes, Max oculta su secreto durante dos años hasta que conoce a Tristan, un chico con la capacididad de aparecer y desaparecer de la realidad. Así que los dos unen sus fuerzas para devolver a Max a su línea temporal, pero todo se complica cuando él queda atrapado con la Chloe original, mientras que ella se quedó atrás y no pudo cruzar con él a su propia realidad.

La trama se está poniendo realmente interesante y bien podría contar con una secuela en forma de videojuego, pero antes la disfrutamos leyéndola en este cómic, cuyo cuarto volumen, al igual que los anteriores, se presenta en formato tapa dura (cartoné), con páginas a todo color, cosidas con hilo y con unas dimensiones de 17 x 24 centímetros. La historia continúa y no podemos esperar a recibir su quinta entrega, la penúltima antes de que concluya esta intersante historia que hará las delicias de los seguidores de «Life is strange».

«Life is strange: Compañeras en el tiempo / Vías»

Emma Viecell, Claudia Leonardi y Andrea Izzo · Héroes de Papel

31 de Marzo · 18 euros

Assassin’s creed: Black flag

El sello Minotauro sigue apostando por la lectura relacionada con las grandes franquicias de videojuegos. Una buena prueba es la llegada de otra de las novelas de Oliver Bowden, un habitual a la hora de narrar los distintos relatos de la saga «Assassin’s creed», que con «Black flag» recibe la adaptación de uno de sus videojuegos más galardonados y queridos por los jugadores. Ambientada en la edad del oro y la piratería, el nuevo mundo se encuentra en pleno auge y Edward Kenway, el hijo menor de un comerciante de lana, cree que la vida en altamar lo conducirá a un destino de gloria lleno de riquezas.

Pero cuando la finca familiar sufre un terrible ataque, nuestro protagonista escapará y muy pronto se convertirá en uno de los corsarios más temibles de su tiempo. La avaricia, la ambición y la traición serán sus compañeras durante su camino, en el que descubrirá una enorme conspiración que pondrá en riesgo lo que más ama, así que no le quedará otra que sumergirse en la eterna batalla entre asesinos y templarios para llevar a cabo sus ansias de venganza. Sin duda, se trata de una de las tramas más interesantes de toda la franquicia, que ahora llega en forma de novela para profundizar aún más en sus detalles.

Después de la publicación de otros títulos como «Forsaken», «Revelations» o «Brotherhood», del mismo autor, llega este «Black flag» que sigue ahondando a través de sus 368 páginas en la amplia secta de los assassins, que siguen buscando el poder más grande del origen de la humanidad. Por cierto, si estás interesado en él, ya puedes darte prisa en leerlo, porque el próximo 18 de Mayo llegará una nueva entrega, «Assassin’s creed: Unity», inspirada en el videojuego del mismo título, que en pleno 2014 nos llevó a París en la época de la revolución francesa gracias a la peculiar visión de su protagonista, Arno Victor Dorian, acogido por la familia De la Sérre, pero esa ya es otra historia…

«Assassin’s creed: Black flag»

Oliver Bowden · Minotauro Games / Minotauro

16 de Marzo · 19 euros

Sonic the hedgehog: Infección

Los que sí que estamos de enhorabuena somos los fans de Sonic the hedgehog, que seguimos celebrando su 30 aniversario con la llegada de todo tipo de productos que hacen honor a una de las figuras más icónicas del mundo de los videojuegos. A su más reciente película, «Sonic 2: La película», que está batiendo todos los récords en la taquilla mundial, hay que sumarle la inminente llegada de su recopilatorio «Sonic: Origins», que nos traerá de vuelta cuatro videojuegos clásicos del erizo azul, además de su nuevo juego «Sonic: Frontiers», que llegará en forma de mundo abierto antes de que acabe el año.

Todo esto sin dejar de lado la publicación de su nuevo cómic, que sigue recibiendo entregas mensuales por parte del sello Kodomo de ECC Ediciones, y tomos recopilatorios cada tantos meses. Hace unas semanas nos llegaba el cuarto, «Infección», que reúne los números 13 a 16 de la colección original para contarnos el regreso de Sonic, que estaba listo para disfrutar de un merecido descanso tras la emoción de sus recientes aventuras. Sin embarg0, nuevos acontecimientos no le permitirán tomarse un respiro, ya que los matones Rough y Tumble quieren vengarse del borrón azul y de sus amigos.

No son los únicos, así que en esta nueva entrega nos toparemos con algunos de los mayores enemigos de Sonic, que han regresado con la ayuda de nuevos y malvados aliados creando una amenaza con la que buscan apoderarse del mundo. Ni siquiera Sonic es tan veloz como para dejar atrás a un virus durante tanto tiempo. Bajo el guión original de Ian Flynn y el dibujo de artistas de la talla de Adam Bryce Thomas, Diana Skelly, Jack Lawrence y Tracy Yardley, recibimos esta nueva entrega de 96 páginas y tapa rústica que nos muestran las nuevas aventuras de nuestro querido héroe azul, que cumple tres décadas con nosotros. ¡Felicidades, Sonic!

«Sonic the hedgehog: Infección»

Ian Flynn, Adam Bryce Thomas, Diana Skelly, Jack Lawrence y Tracy Yardley · ECC Ediciones

1 de Marzo · 8,50 euros

«Overwatch: Antología / Edición expandida» + «Tracer: London calling»

Panini Cómics es la editorial que se encarga de traernos las publicaciones relacionadas con la franquicia «Overwatch», uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años, que recibe una nueva edición de su antología tras el lanzamiento del libro «El arte de Overwatch», ya hace un par de años. Las historias de tus personajes favoritos quedan actualizadas con este nuevo tomo, «Overwatch: Antología / Edición expandida», en el que Blizzard Entertainment une esfuerzos con la editorial americana Dark Horse Comics en su empeño por reunir en un único compendio las historias sobre los orígenes de los héroes del videojuego, con información esencial que todos sus aficionados sabrán valorar.

Este volumen recopilatorio de tapa dura y de 17 x 26 centímetros de tamaño reúne en sus 216 páginas todas las entregas de los cómics digitales de «Overwatch» para mostrarlos como nunca antes, explorando sus historias de fondo y las motivaciones que hay detrás de los héroes más populares del videojuego, desde Ana hasta Zarya. ¿Cómo se convirtió Bastión en miembro del grupo? ¿Por qué desapareció Ana Amari? ¿De dónde ha sacado Tracer su frase clásica? Descubre las respuestas a todas esas preguntas y muchas más en esta antología en tapa dura que recoge los doce primeros números de sus cómics oficiales, escritos e ilustrados por un equipo creativo repleto de estrellas como Matt Burns, Robert Brooks, Micky Neilson, Nesskain y Bengal, entre otros. Tanto si eres un recién llegado como un gran maestro, no puedes perderte las más más de cincuenta que se añaden a la primera edición del libro original para ampliar y completar su contenido, conviertiéndolo en un compañero esencial para los fans de «Overwatch».

«Overwatch: Antología / Edición expandida»

Matt Burns, Robert Brooks, Micky Neilson y Ryan Benjamin · Panini Cómics

24 de Febrero · 22 euros

Ya que estamos inmersos en este universo, tienes que saber que en unos días, el 28 de este mismo mes, recibiremos el cómic «Tracer: London calling», que relata un mundo en el que el equipo de «Overwatch» ha sido desmantelado. Sin embargo parece que los días de retiro de Tracer han terminado después de que un ómnico punk/rock llamado Iggy le haya mostrado las terribles condiciones de vida que se le imponen a este grupo en Londres. Ella se compromete a ayudarlos, pero las cosas pueden no resultar tan fáciles como parecen a priori. Y es que hay fuerzas más grandes y poderosas que siembran conflictos entre humanos y ómnicos la ciudad británica.

La aclamada guionista Mariko Tamaki-ganadora de los prestigiosos premios Eisner y Harvey– y la dinámica dibujante Babs Tarr se unen a la exquisita colorista Rachael Cohen para colaborar estrechamente en este tomo que reúne las cinco primeras entregas de esta trama, que brinda una nueva y emocionante aventura a universo único de «Overwatch». Este volumen presenta el mismo tamaño que la nueva antología que hemos presentado anteriormente para mantener la cohesión de la colección en tu estantería y contiene 120 trepidantes y coloridas páginas que mantienen la esencia del dibujo publicado hasta la fecha. ¡Un must si quieres completar tu material sobre el videojuego!

«Overwatch / Tracer: London calling»

Mariko Tamaki y Babs Tarr · Panini Cómics

28 de Abril · 19 euros

La enciclopedia Dreamcast

La editorial sevillana Héroes de Papel sigue publicando libros propios sobre videojuegos, escritos por autores de nuestro país y marcando una línea de calidad a la lectura gamer como la que aporta esta novedad dentro de su colección de enciclopedias. Porque primero fue «La enciclopedia PlayStation», hace unos meses llegaba «La enciclopedia Nintendo 64» y ahora es el turno de «La enciclopedia Dreamcast», que llega de la mano de uno de los miembros más valiosos de nuestra comunidad, el gallego Ramón Méndez.

«La enciclopedia Dreamcast» es un completo repaso a una consola que marcó un antes y un después en el mercado de los videojuegos, y es que tras el salto a las tres dimensiones, la consola de 128 bits de SEGA se adelantaba a la competencia para ofrecer el mayor potencial técnico jamás visto hasta la fecha, con espectaculares títulos que siguen manteniendo el el tipo más de dos décadas después. Además, Dreamcast arriesgaba fuerte al apostar por el juego online más de un lustro antes de que se asentase en la industria, convirtiéndose en una adelantada a su tiempo.

En este libro de 256 páginas haremos un repaso a la creación y la historia de Dreamcast, a sus características y logros y, por supuesto, a sus videojuegos, tanto en su periodo comercial como en los años venideros después de su abandono. No se olvida tampoco de revisar con detalle los más de 200 títulos que fueron lanzados en Europa, así como el medio centenar de juegos que no llegaron a nuestro territorio, además de mostrarnos una gran cantidad de información sobre más de 40 juegos cancelados y sobre los títulos que se han lanzado extraoficialmente durante lasdos últimas décadas, ya que su legado ha perdurado con el paso de los años.

Todos los juegos europeos (y algunos no lanzados en nuestro territorio) han sido rejugados por el autor del libro durante su creación, ya que, como gran coleccionista que es, ha conseguido hacerse con la totalidad de los juegos que están presentes en estas páginas para completar su colección privada. Ramón Méndez es doctor universitario en traducción y paratraducción de videojuegos, industria en la que trabaja desde 2003, y es traductor e intérprete muchos de los títulos que han pasado por tus manos, como por ejemplo el más reciente «Elden ring». Al margen de su profesión, ha querido dedicarle tiempo a su querida Dreamcast para crear esta obra indispensable para los apasionados de esta mítica consola y para quienes están interesados en conocer con detalle la historia de los videojuegos.

«La enciclopedia Dreamcast»

Ramón Méndez · Héroes de Papel

14 de Abril · 25 euros

Arcade classics: Reloaded

La historia de los videojuegos abarca relativamente poco tiempo si la observamos desde un punto de vista amplio. Sin embargo parece que ya estamos empezando a olvidar que no siempre se han limitado a las cuatro paredes de nuestra casa, ya que hubo una época en la que salíamos de ella para buscar entretenimiento en los salones recreativos. De eso no se olvida Enrique Segura, que repite experiencia con el volumen 2 de su libro dedicado a esas enormes máquinas que albergaban tremendos videojuegos y diversión sin igual.

«Arcade classics: Reloaded» es un libro en formato ensayo que, a través de sus 352 páginas, nos cuenta el apasionante viaje por la historia de las máquinas recreativas, que continúa con esta segundo entrega de la colección «Arcade classics», con la que podrás volver a encontrarte con grandes clásicos de tu infancia y juventud como son «Tapper», «Bomb Jack», «Spy hunter» o «Hang on», entre muchos otros. A estos ilustres del género arcade se suman decenas de juegos hasta completar un total de cincuenta máquinas recreativas absolutamente míticas a las que necesitas volver de vez en cuando.

«The punisher», «Marvel VS Capcom», «Street fighter III», «The house of the dead 2» y muchas otras joyas de tiempos más recientes como «Virtua tennis», «Crazy taxi» o «Star wars: Battlepod» completan un libro imprescindible para todos los amantes de las recreativas, lleno de contenido extra que te mantendrá enganchado hasta la última página. El libro cuenta con extensas fichas de cada videojuego, ilustrado con cientos de capturas, páginas de publicidad de la época y, como es habitual en los libros del autor, algunas páginas repletas de interesantes entrevistas a figuras de referencia que completan la experiencia de recordar a todas aquellas máquinas que han caído en desuso en detrimiento del apoyo a los sistemas domésticos.

«Arcade classics: Reloaded»

Enrique Segura · Dolmen Editorial

3 de Marzo · 25 euros

