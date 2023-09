Madrid y Sevilla ante el adiós de El Juli - A ras de albero

Madrid y Sevilla. Sevilla y Madrid. En unos días comienzan la madrileña feria de Otoño y la sevillana de San Miguel con El Juli y su despedida como hilo conductor de ambos ciclos.

Julián no ha querido buscar la comodidad para su despedida de los ruedos. Las Ventas y la Maestranza como reflejo de su mandato en el torero. Las dos cátedras tendrán la oportunidad mostrar sus respetos al último torero de época que queda en el actual escalafón.

Interesa ver cómo será la respuesta de ambas aficiones. Madrid no ha sido una plaza donde se haya tratado muchas veces con justicia a Julián. La exigencia como máxima figura ha traspasado a veces ciertas fronteras que han aunado injusticia e intransigencia. En el Foro siempre somos muy puñeteros con los paisanos y aquí no miramos el DNI, solo el estatus de cada cual en el mundo del toro.

Sevilla ha sido otra historia. Allí El Juli es capitán con mando en plaza. Así lo reflejan las estadísticas. Siete Puertas del Príncipe y el indulto de un toro de Garcigrande jalonan una relación de respeto y admiración a partes iguales. La Maestranza será el escenario de ese adiós que solo el tiempo dirá si es temporal o definitivo. Veinticinco años, tiempo habrá de analizar con tranquilidad y perspectiva.

En Madrid, antes de este cierre de temporada, ha vivido un septiembre que ha llevado como en estos últimos años el sello del torismo.

Pero un torismo que en líneas generales no ha funcionado. Ni en taquilla ni en el ruedo. Poco interés de todo el mundo. Desde la empresa, programando carteles muy flojos hasta las ganaderías anunciadas, que no han colmado las expectativas de bravura que se les presupone pero que cada vez menos muestran. Las cosas son así… no podemos vivir de entelequias y tópicos…

De todo lo lidiado, solo un gran toro de Valdellán en el desafío del domingo 10 y dos toros potables de Victoriano del Río y Pedraza de Yeltes en la concurso de este pasado domingo destacaron dentro de un muestrario de astados e hierros donde hubo feas hechuras y descastado juego en líneas generales.

Sí habría que destacar la actuación de algunos toreros. Damián Castaño principalmente, pero sin olvidarnos de Juan de Castilla, Octavio Chacón o Ángel Sánchez… toreros que el año que viene deberían tener su hueco en la feria de san Isidro por derecho propio ganado en el ruedo venteño. Si no ,este tipo de festejos y oportunidades no tendría sentido… Plaza 1 debe ser consecuente y justa con este tipo de toreros.

La temporada va tocando a su fin, pero aún quedan muchas cosas por contar..

