UN PERIPLO POR LA “MILLA DE ORO CULINARIA”, DE LA ISLA - Saboreando

¿Y hoy, por qué no? Esa fue la respuesta a la pregunta que alguna que otra vez me formulo a si mismo; o lo que es igual lo que de vez en cuando soy preguntado al respecto por mi inseparable Pepe Oneto, con el que, todo sea dicho, me llevo muy bien, cuando me dice: “un día de esto tendrías que pegarte un homenaje Oneto”. Pues la verdad que las veces que frecuento alguno de los muchos establecimientos de restauración, lo hago para algún reportaje radiofónico o con el fin de escribir alguna una publicación de ese sitio.

Así que hoy ha sido ese día. Y puesto a elegir donde poner rumbo con el objetivo de ponerme “morao”, finalmente me decanté por uno de los rincones gastronómico mas importantes de La Isla como es esa “Milla de oro culinaria” situada en las inmediaciones de esa encrucijada de Hornos Púnicos donde se encuentra el famoso Bodegón Andalucía y el Bar Gallego La Gallega, que regentan Alfonso García, “Alfonsito” (heredado de sus padres Alfonso y Carmen) y Jesús Miguez (heredado de su madre Elvira Loureiro, “La Gallega”), respectivamente.

La primera parada fue en el Bodegón Andalucía donde me deleité, con, entre otras especialidades, sus inigualables caracoles elaborados por el sensacional equipo de cocina de esta casa, siguiendo la receta de Carmen Benites, la madre de Alfonsito. Y mientras me tomaba esos deliciosos moluscos terrestre con ese maravilloso caldito, me iban preparando ese inconfundible y gigantesco “Cachopo Bodegonero”, ya de fama nacional desde que fue premiado con el mejor de Andalucía y uno de los mejores del mundo. Algo sublime. Evidentemente no pude comérmelo entero, por lo que el resto me lo prepararon convenientemente para terminarlo en casa.

Bueno y tan sólo cruzando la avenida Rafael Alberti, del “Bodegón” tiré para “La Gallega”, allí me recibe, con esa amabilidad, cariño y cordialidad que le caracteriza, mi hermano Jesús Miguez, el hijo de Elvira, “La Gallega”. Y pasados unos minutos, sin pedírselo, sale de la cocina con una vieira gratinada rellena con langostinos y otras tantas exquisiteces que convierte ese bocado en algo sublime. Tras ese artesanal molusco bivalvo, para rematar ese periplo culinario entre el “bodegón” y “La Gallega”; un caldo gallego pero el auténtico, el de verdad, el que tomándotelo te retrotrae a tierras gallegas, el que se hace en esta casa respetando la receta de Elvira, de una exquisitez sublime.

