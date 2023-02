Adiós Toros, hola OneToro - A ras de albero

¿Quién decía que nos íbamos a aburrir en est mes de febrero en estas semanas entre las ferias de Valdemorillo y la de Olivenza?

Tras Madrid, Sevilla ha presentado su temporada este jueves y por la Real Maestranza de Sevilla pasará la primera línea del escalafón. No faltará ninguno aunque sí se echará en falta algún joven triunfador del pasado año y algún que otro sevillano que se ganó por derecho recibir mejor trato. Morante será base un año más del abono y en el plano ganadero destacará el debut de La Quinta con corrida de toros. El resto, varía poco… El conservadurismo maestrante y de Pagés sigue vigente un año más.

Pero quizá la gran novedad y el tema de debate en estos días es el desembarco de la plataforma OneToro también en Sevilla después de cerrar Madrid y Valencia.

Esta adquisición ha obligado, según ha informado el diario El Mundo esta semana, al cierre del canal Toros de Movistar Plus. Un adíos a una forma de emitir toros desde la década de los 90 primero bajo la marca Canal Plus y después, tras la fusión Canal Satélite Digital con Vía Digital, bajo la marca Canal Plus Toros y posteriormente como canal Toros en la actual plataforma de Telefónica.

Tres décadas en las que la tauromaquia ha crecido y se ha sostenido economicamente por la apuesta de esta plataforma televisiva. Primero, exprimiendo la gallina de los huevos de oro en tiempos de bonanza, y después, como sostén cuando la pandemia a punto estuvo de llevarse por delante al sector taurino.

Pero cuando hay monopolio pasa lo que pasa… que las partes acaban recelando unos de otros. Y así ha ocurrido a la larga. Con la llegada de OneToro, las principales empresas se han echado en brazos de la novedad y de los amplios dineros que trae la nueva plataforma.

Lo ideal, idílico y utópico, llamadlo como queráis, hubiese sido que ambas plataformas, Movistar Plus y OneToro, hubiesen competido por las grandes ferias, por contenidos atractivos para el cliente, mejorando el panorama actual y aportando novedades para enganchar a los aficionados a los productos que ofrecerían.

Pero esto no va a ocurrir. Movistar Plus va a cerrar Toros. La impresión que queda es que los mandamases de Telefónica estaban esperando con el descabello preparado para dar el cachetazo definitivo a un contenido controvertido en ese pensamiento woke que suele predominar en la plataforma. Se han rendido sin plantear siquiera batalla.

El futuro pasa por las nuevas tecnologías y la Fiesta no puede quedarse al margen de ellas. OneToro, bajo el paragüas de Mundotoro, debe ser el relevo fiable a medio y largo plazo para evitar disgustos futuros. Esperaremos noticias…

