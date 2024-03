¿Perros pastores robot? En Mediodía COPE uno de los investigadores de la Universidad de León da los detalles

El perro, dice la Real Academia de la Lengua, es "un mamíferodomésticodelafamiliadeloscánidos, detamaño, formaypelajemuydiversos, segúnlasrazas, quetieneolfatomuyfinoyesinteligenteymuylealasudueño".

Junto a la definición de perro,rra hay muchas acepciones; la Academia nos define también que es un perro albarraniego ( aquel que va con el ganado trashumante); el perro alforjero (perro de caza enseñado a quedarse en el rancho guardando las alforjas); hay perro de ayuda (enseñadoasocorrerydefenderasuamo) y entre otros muchos, el perro pastor que muyapreciadoporsuinteligencia, porloqueseutilizaamenudocomoperroguardiányperropolicía.

Es más, cuando hablamos de perros pastores solemos pensar en un pastor alemán, un border collie o en un mastín, que son los perros que más se usan para el pastoreo, aunque otros muchos como el bergamasco -raza de perro originaria de los Alpes italianos-, o el pastor ovejero australiano son grandes cuidadores del ganado.



Los manuales sobre perros pastores los clasificación en dos tipos: los de guardia, que se encargan de proteger los rebaños del ataque de lobos y otros depredadores y los que se encargan de guiar y controlar a los rebaños en sus desplazamientos.

Los perros pastores, da igual la raza, son ágiles, inteligentes, con gran capacidad de aprendizaje y con facilidad para resolver situaciones imprevistas.

El perro pastor robot

Y no hay nada que se pueda comparar con el pastor y su fiel perro guardian del rebaño. Pero como en todo, la ciencia también está aportando su granito de arena para ayudar a esa ardua y dura labor de los pastores.

Y no hay que irse fuera de España, el Grupo de Robótica de la Universidad de León está probando un perro robot para ayudar a cuidar el ganado. Es verdad que no tiene raza definida, no ladra, ni siquiera tiene pelo que le cubra el cuerpo. Por no tener no tiene ni cabeza, pero sí cuatro patas.

"El origen de la idea era ayudar a digitalizar la ganadería extensiva, sabíamos que había más investigadores intentando hacer las mismas aproximaciones con drones y vimos que en Australia estaban intentando hacer lo mismo y nos dijimos en un sitio como en León donde la ganadería y la agricultura siguen siendo nuestras principales bazas, ¿por qué no les ayudamos? Cogimos una pequeña tarea como es intentar pastorear a las ovejas", explica en Mediodía COPE, Francisco Javier Rodríguez Lera, uno de los investigadores del proyecto.

El objetivo del proyecto es hacer que el pastoreo se haga de forma autónoma y para ello los investigadores están "interactuando con pastores, veterinarios, vamos al campo y con un mando intentando hacer el careo para que las ovejas se muevan de un sitio a otro dentro de nuestra granja", detalla y recalca que al principio las ovejas o las cabras " se asustan. Al principio usábamos a Tuercas que era un robot más pequeñito al que veían como un objeto que se movía alrededor y pastoreaba a grupos pequeñitos, entre cinco y diez ovejas; ahora que tenemos un perro más grande ya estamos probando con rebaños de 75 a 300 ovejas y se asustan bastante".

No es fácil, pero poco a poco se van acostumbrando y "después de una hora, se familiarizan con el perro, ven que no hace nada y cuando el perro va guiando se van moviendo para donde nosotros queremos". Sin embargo, "a otros animales como vacas o caballos, el ruido que emiten produce mucha distracción a los animales y les asusta un poco más", contaba Rodríguez Lera a Pilar García Muñiz.





La diferencia entre oveja y lobo

Una de las preguntas que nos surgen ante los perros pastores robot es si conocen al lobo o cualquier otro depredador. Y sí, distinguen entre las ovejas y los lobos.

"Una de las patas que tenía este proyecto es que los pastores muchas veces se tienen que ir a atender un parto y el rebaño queda en el campo. ¿Cómo lo gestionamos? La idea era utilizar señales sonoras, con un altavoz, el perro que estamos utilizando ahora tiene cinco cámaras, dos delante, dos en cada lado y una trasera y con sistemas de visión reconocemos si se trata de lobos -porque hemos realizado varias visitas al centro del lobo que está en Zamora para ver cómo se comporta y obtener imágenes-, y las ovejas, así que, sí reconocemos los depredadores".