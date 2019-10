La listeria, esa bacteria resistente al frío y que se multiplica con facilidad

“La listeria es un germen que puede aparecer en productos envasados de carne o pescado. Si nos pasamos de la vida útil de un alimento y este es susceptible de tener listeria se puede multiplicar y ya no es bueno para el consumo porque la listeria es un germen que no tiene competidores, puede crecer en condiciones donde no hay aire porque apenas necesita oxígeno y crece a temperaturas de refrigeración por lo que puede crecer incluso en cadenas de frío. Por eso puede crecer en cualquier producto envasado al vacío” .

Por tanto, si consumimos un alimento que conlleva riesgo una vez superada la fecha de caducidad de contener un germen como el de la listeria tan de actualidad, “nos arriesgamos a sufrir problemas de salud” nos advierte la experta en seguridad alimentaria.