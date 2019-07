De Haro a las 15:00h: "¿Qué le cuesta a Ciudadanos sentarse con el PP y Vox por Madrid?

El rey ha decidido no celebrar una nueva ronda de consultas hasta dentro de algunas semanas. Recupera así el rey el espíritu del artículo 99 de la Constitución. Ese espíritu dice que se encarga alguien de formar gobierno cuando tiene apoyos. Sánchez había cambiado el orden de los factores porque había recibido un encargo y luego buscó de aquella manera los apoyos. Carmen Calvo dice que no van a seguir intentándolo con Podemos.

Dónde ayer no hubo investidura fue en el Congreso de los Diputados pero sí lo ha habido en la Asamblea de Murcia, esta mañana ahora sí, en segunda ocasión Fernando López Miras ha sido investido con los votos favorables del PP, de Ciudadanos y de Vox. Un acuerdo a tres bandas que se ponía como modelo de Madrid, lo curioso es que lo que le ha servido en Murcia para votar hoy a favor del candidato Fernando López Miras con Vox, en Madrid no le sirve. Vox ha dado ya un paso atrás en Madrid respecto a las exigencias que traía. Vox había pedido la suspensión de la Ley LGTBI, que la administración económica tuviese acceso a datos de inmigrantes ilegales y prácticamente a todo ha renunciado Vox, que tampoco pide entrar en el Gobierno, que tampoco pide un acuerdo firmado y que está dispuesto a hacer lo mismo que en Murcia. De hecho el Partido Popular ha preparado un documento que es calcado al que se ha utilizado en Murcia. Hoy había convocado Isabel Díaz Ayuso con ese documento que en Murcia si le ha servido a Ciudadanos, había convocado a Vox y a Ciudadanos a ultimar ese documento. Y Ciudadanos ahora no ha querido sentarse. ¿Qué trabajo le costará sentarse a Ciudadanos y reunirse con Vox y Partido Popular?