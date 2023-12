Guillermo Ruiz, director del IES Belén de Málaga, en Mediodía COPE

Además de juegos, de risas, de charletas, de alguna que otra discusión entre amigos, los profesores lidian cada día en los patios y aulas de colegios con los móviles.

No es un debate reciente ni mucho menos, pero vuelve a estar de actualidad: ¿debería prohibirse el uso de los móviles en los colegios?

El Gobierno cree, ahora, que sí. Y digo ahora es porque hasta hace tan solo unos días la ministra de Educación, Pilar Alegría, decía que “no se pueden poner puertas al campo”. Ahora cambia de opinión y propone a las CC.AA. alcanzar un acuerdo para prohibir el móvil a los alumnos en horario lectivo. Aquí se incluirían las clases, pero también los recreos y comedores, tanto en colegios como en institutos.

¿Qué es lo que ocurre? Que si me escuchas desde varias comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía este debate no es que sea viejo, por eso hay padres que podrían decir "si mi niño no puede llevar el móvil a clase; si mi hija ya hace muchos años que se lo requisaron en el patio". Claro, porque esto está ya regularísimo en algunas regiones españolas.

La primera fue Castilla-La Mancha. En 2015, por ejemplo, lo reguló Galicia, que prohibió también los teléfonos en las clases. El año que viene se prohibirán en esta comunidad también en los patios. Algo que sí hizo la Comunidad de Madrid en el curso tras la pandemia.

Andalucía se sumó a las CC.AA. que tienen el uso de móviles prohibidos en los colegios hace una semana con una directriz que se envió desde la Consejería de Educación. En otras como Castilla y León lo tienen estipulado desde hace años como “recomendación”.

11 años sin móviles ni en aulas ni el patio

Y más allá de las regulaciones hay experiencias de todo tipo con colegios e institutos que de manera autónoma han tomado decisiones similares.

Hace 11 años, el Instituto de Educación Secundaria Belén de Málaga prohibió los móviles en el colegio para sus más de 700 alumnos.

"La norma que implantamos en el curso 2012 2013 es que los móviles están prohibidos no solo su uso, sino traerlos al centro" dice en Mediodía COPE, Guillermo Ruiz, director del IES malagueño.

Es verdad, dice el docente que hace una década "no había un uso tan generalizado del móvil en la sociedad, pero fruto de un caso de acoso escolar, el claustro de profesores y el Consejo Escolar tomó esa medida y nos ha dado mucha tranquilidad", le subraya al contestar las preguntas de Pilar García Muñiz sobre si la medida es positiva.

¿Qué pasa en el IES Belén si un alumno lleva móvil al centro? "El profesor o profesora que detecte un móvil se lo requisa al alumno, se lo entrega al equipo directivo, se avisa a la familia y es la familia la que decide si viene a recogerlo o se le da al alumno a la salida de clases en un sobre cerrado", explica el procedimiento que "acarrea una sanción que está estipulada. El primer año se registró un número alto, pero en los últimos años no se pasa de los 10 o 15 teléfonos requisado al año"

¿Cómo lo llevan los alumnos?

"Fue muy importante la información a las familias y al alumnado, mucha pedagogía, además, hay aulas específicas para la tecnología y llega el momento en el que no sienten la necesidad de utilizarlo. Ya fuera de la jornada lectiva tienen tiempo para usarlo", recalca Guillermo Ruiz, directo del IES malagueño.

Como conclusión y balance "es muy muy positivo, es una medida que está tomada desde hace muchos años, las medidas políticas a veces llegan tarde, pero bienvenidas sean".