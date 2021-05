Del Val: "Montero, la Farruquita, nos mintió cuando dijo que nunca subirá impuestos a la clase trabajadora"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero conocida como la Farruquita:









"Hoy es un día dedicado a la reflexión, y a mí me gusta mucho reflexionar porque no me canso. Lo que me cansa es la flexión, la flexión de las piernas y las rodillas al subir las escaleras, esas cosas. Y en la reflexión de hoy me he dado cuenta de la suerte que hemos tenido de que la licenciada en Medicina no haya atendido nunca una consulta. Esta reflexión viene de ese día en que dijo que no se podía bajar el IVA de las mascarillas, porque lo prohibía la Unión Europea, cuando la mayoría de los países de la Unión ya habían bajado el IVA y algunos lo habían quitado. Me la imaginaba en la consulta atendiendo a un paciente con una pulmonía y, en lugar de hospitalizarlo, a lo peor le daba un antihistamínico y le decía que eso, en la Unión Europea, no pasaba de de ser una gripe. Miente con un desparpajo, con una convicción, que me rejuvenece, porque me recuerda a los charlatanes que iban por la ferias de España, cuando yo era niño, vendiendo cuchillas de afeitar. Bueno, los charlatanes eran más entretenidos, pero María Jesús Montero es de una vacuidad barroca que casi llega a producir admiración. Sus párrafos pueden sobrepasar los tres minutos sin decir absolutamente nada.

Como decidió, en lugar de ponerse a las órdenes de los médicos y aprender, ocupar cargos políticos para que los médicos estuvieran a sus órdenes, y era autoritaria, pronto le pusieron de apodo “La Farruquita”. Bueno, pues La Farruquita también nos mintió cuando aseguró, con la convicción de la mentirosa profesional, que nunca subirían los impuestos a las clases medias y obreras. Pero va quitar la declaración conjunta de marido y mujer, lo que supondrá a muchas familias trabajadoras y de clases medias pagar entre 1.500 y 4.000 euros más al año. Ya sabe que, cuando habla de que pagarán más los más ricos, se refiere a usted y a mí, que no somos ricos. Pero en esta subida de impuestos ha sido muy discreta, tanto como el ministro del Interior que, muy discreto, nos ha ocultado que los matones que revientan los mítines están a sueldo de Pablo Iglesias o de su partido, y unas veces son matones personales y, otras, enviados a misiones violentas. Estos son los antifascistas. En fin, voy a seguir reflexionando, que no me cansa y el día es largo".

