Rosa Díez sobre la exhumación de Franco: “Sánchez habrá brindado con la paralización”

Preguntada por Pedro Sánchez, Rosa Díez ha afirmado que “creía que después de Zapatero era difícil empeorar la cosa” a lo que añade que “Pedro Sánchez existe porque antes existió Zapatero y se ha demostrado eso de que todo lo que puede empeorar empeora”. En relación a Zapatero con Sánchez afirma que “dos presidentes socialistas uno tras otro que han contribuido a la ruptura de la unidad entre españoles de una manera que la historia les juzgará”. Respecto a la formación de partidos de extrema derecha ha contestado afirmando que “no es de recibo lo que ha hecho Sánchez, que es rematar la jugada de Zapatero”. Dicha jugada se explica según Díez en que “Zapatero quiso presionar y dividir de forma que en España surgiera una derecha extrema institucional y esa es la senda que ha seguido Sánchez”.

Desde la propia moción de Censura “Sánchez demostró que es un hombre sin escrúpulos, no solo un mentiroso patológico”. La colaboradora de Herrera en COPE añade que “miente cada vez que habla y no miente más porque no tiene más tiempo” y que “no tiene ningún escrúpulo”. Justifica su respuesta diciendo que “después de haber dicho que nunca iría con proetarras, con populistas, con bolivarianos, demostró ser un hombre sin escrúpulos lo que le convierte en una persona tremendamente peligrosa”.

Argumenta que la moción de censura fue legítima y “él es un presidente legítimo”. “No es un ocupa como mucha gente dice”. Fue una moción de censura “tramposa en el sentido de que no era positiva como dice la Constitución”. No obstante reflexiona sobre el deseo de echar a Rajoy y menciona a Albert Camus: “Para revisar un objetivo que es legítimo tienes que hacer cosas que no lo son tienes que revisar el objetivo”.

Ante la pregunta sobre qué le diría a Pedro Sánchez si estuviese sentado en el lugar del entrevistador afirma que Pedro Sánchez “no se atrevería a sentarse”, aun así si llegase a sentarse con él afirma que le diría “estas mismas cosas, más largas, con más detalle, pero todas ellas porque no son cosas que le califican como personas sino como presidente” “Yo soy una ciudadana y tengo derecho a criticar la acción del presidente del gobierno de mi país". Y añade, “se lo diría a la cara”

El pasado martes 4 de junio el Tribunal Supremo paralizó por unanimidad y de manera provisional la exhumación de Franco que estaba prevista para el lunes 10 de junio. Preguntada por ello Díez afirma que “dentro de tres años va a volver a sacarlo de la tumba, o sea que tiene la campaña de dentro de cuatro años hecha” Según ella el motivo de la exhumación es de carácter distractivo: “No es más que una distracción para ver si consigue enfrentar a los españoles” porque considera que es “su único objetivo, hablando de cosas del pasado que los españoles decidimos enterrar, no a Franco, sino a nuestras disputas como hermanos. Eso fue la transición” Sin embargo con la decisión del Supremo “Sánchez habrá brindado”.

La vicepresidenta del gobierno en funciones Carmen Calvo criticó hace unos días que algunos pretenden “vivir constantemente del pasado” en relación con las actas de ETA. Elemento que Díez arremete al afirmar que “ellos quieres desenterrar a Franco pero las actas de ETA que existen y que hay 350 o 360 crímenes sin juzgar son el pasado”.

Preguntada por su preferencia ante los pactos que adopte Pedro Sánchez para conformar nuevo gobierno responde que prefiere “un gobierno en el que no esté el PSOE”. Reitera tras ello varias veces la siguiente afirmación: “El problema no es quien se le añade a Sánchez, el problema es Sánchez”. Puntualiza que es su política, la que el defiende, “no como persona, sino como político y las políticas que él ha hecho”.