Rosa Díez acusa a Sánchez de liderar el 'fascismo rojo' en España: “Mentiroso y chapucero”

Como cada viernes, Rosa Díez se ha pasado por 'Herrera en COPE' para analizar la actualidad del panorama político en nuestro país y mostrar su opinión sobre decisión de Pedro Sánchez de recular y participar en el debate del próximo martes en Atresmedia.

Para Díez esta decisión del líder socialista demuestra que no tiene ningún tipo de prejuicio ni de limite: “Es otro ejemplo más de que en ocho meses de Gobierno ha hecho más por el desprestigio de las instituciones que por cuidarlas. Lo importante no es que al final sí se celebre el debate, lo relevante es lo que Sánchez ha querido hacer, que ha sido intentar que no haya ningún tipo de debate igual que quiso que no hubiera elecciones atrincherándose en La Moncloa”.

“Este personaje no solo es fraudulento, también es mentiroso y chapucero. En fin, un desastre”

Díez ha vuelto a reiterar la degradación que han sufrido las instituciones públicas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha avisado de lo que puede pasar si continúa al frente del Ejecutivo: “Sánchez se ha cargado todas las instituciones, y si le dejamos se cargará también la única en la que no ha podido meter mano, que es la Justicia”. Esta afirmación la ha hecho en relación a los posibles pactos poselectorales con los partidos independentistas, ya que Díez asegura que Sánchez es capaz de ofrecer el indulto a los políticos independentistas presos a cambio de mantenerse en la presidencia del Gobierno.

En su intervención, Díez también ha subrayado la ausencia de lealtad a las instituciones del Estado y también al espíritu democrático durante los últimos meses: “Lo peor ya ha pasado. Lo que vivimos ahora es consecuencia de los pactos de la moción de censura. En España hay 'fascismo rojo', que impide a los líderes de los partidos constitucionales hacer mítines en ciertas zonas del territorio nacional”.

Por último también ha querido referirse al secretario de Organización de 'Unidas Podemos', Pablo Echenique, sobre la acusación vertida a los partidos de derechas de “intentar resucitar a ETA”: “Esto es tremendo, claro que hay “fascismo rojo”. Los partidos constitucionalistas están siendo amenazados en territorios como el País Vasco, Navarra y en los últimos años en Cataluña, y Pedro Sánchez con su silencio lo único que hace es asentar y apoyar”.