Rosa Díez: “Si no te llaman facha varias veces a la semana piensas que has hecho algo mal”

Preguntada por el concepto de España y sus símbolos como por ejemplo la bandera y el himno nacional, según Rosa Díez se ha hecho muy poca pedagogía democrática en España. Pedagogía que para ella es “enseñarnos a amar lo que somos y sentirnos orgullosos de lo que hacemos colectivamente como país”.

La transición según ella la ha protagonizado una “izquierda que ha renegado de España y una derecha acomplejada”. Ejemplifica esto de una manera muy personal con su madre. En los primeros años de la democracia su madre se preguntaba por qué se hablaba del país y no de España. “Es como renegar de España” y para otros “el acomplejamiento, para que no les dijeran vosotros sois herederos”. Lo común “lo que nos une no lo reivindica nadie que son las instituciones y los símbolos”

El agravio no es la selectividad sino un modelo educativo (17 sistemas) que fomenta la desigualdad y la ruptura de la cohesión entre españoles.Por decir esas cosas y q la educación sea competencia del Estado te llaman facha; y quien defiende el desastre educativo es progresista. pic.twitter.com/MF6x9SZgTN — Rosa Díez (@rosadiezglez) 6 de junio de 2019

El Congreso de los Diputados es un espacio que Díez conoce muy bien, y en su interior afirma que ha oído en multitud de ocasiones revindicar a muchos líderes políticos que son valencianos, catalanes, vascos, pero “nunca nadie habla en nombre de España, nadie revindica al país y a sus símbolos” y por eso, añade, “hemos llegado a esta situación” en la que “ser español” hace que te llamen facha. “si no te llaman facha varias veces a la semana empiezas a pensar: yo he debido de hacer algo mal esta semana”

Frente a ello afirma que “tenemos que enfrentarnos a toda esa hipocresía”. Según la colaboradora de Herrera en COPE, tenemos que revindicar que “somos un país que ha hecho una transición modélica que todo el mundo ha envidiado, que nos ha convertido en una de las democracias más sólidas del mundo y que tiene derecho a que sus hijos conozcan lo que es su país”.