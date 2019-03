¿Cuáles han sido las renuncias de Ana Pastor por su carrera?

Una carrera profesional de la envergadura de la de Ana Pastor conlleva, casi inevitablemente, renuncias. La presidenta del Congreso confiesa: “Todas las renuncias han sido voluntarias y cuando lo haces así, eres tú misma quien lo afronta. No le dedicas el tiempo que le tenías que dedicar a la familia y a los amigos”.

No obstante, la pasión por su trabajo lo compensa: “Merece la pena dedicarte al servicio público. A veces solo se ve lo malo, pero se pueden hacer muchas cosas, hay una tarea ingente por delante en cualquier tipo de materia. Tenemos que trabajar mucho, no hay igualdad real, sí legal”.

No escatima en agradecimientos: “No habría sido posible sin la generosidad de mi partido y de las personas que me han apoyado a lo largo de toda mi vida, me he sentido muy honrada y espero haber estado a la altura”.

La política popular asegura que ha contado con la consideración de su entorno. “Siempre he tenido el respeto de mis colaboradores, mis equipos y superiores. He sido respetada, he procurado ser leal e imprimir a lo que estoy haciendo esa lealtad, pensando en hacer lo mejor, pensando siempre en los ciudadanos”.