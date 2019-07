Cómo dibuja Paco Roca las andanzas de un 'periodista en pijama'

Paco Roca, uno de los autores de cómics en España más reconocibles gracias a trabajos como “Arrugas”, “Memorias de un hombre en pijama” o “Surcos del azar” se atreve con mostrarnos la manera en la que es capaz de retratar un personaje en apenas unos minutos. Con un estilo caricaturesco, Roca plasma en papel al entrevistador de este “Yo y mi mundo” a la vez que reflexiona sobre el mismo oficio de dibujar, con qué tipo de trabajos sí se siente cómodo solo dibujando.

“Yo la verdad es que no me planteo lo que hago. Me gusta contar historias con mis dibujos y me da igual que lo llamen cómic o novela” explica Roca sobre el viejo debate de si llamarles cómics o novelas gráficas. Acerca de la variedad de géneros que ha abordado el autor a lo largo de su carrera, entre los que se encuentra el de aventuras de piratas, nostalgia, bélico o comedia, Roca explica: “A mi me pasa que hacer un cómic me da muchísima pereza. Son dos años de trabajo, en los que estas metido en el estudio y no podría repetir la fórmula, y el aliciente que tengo para empezar cualquier proyecto es cambiar totalmente de formato o temática, y estás mucho mas motivado”.

Y es que a alguien dedicado a hacer historias tremendamente personales como la trilogía del 'hombre en pijama' mantiene que le costaría mucho “hacer una serie de cualquier cosa, hacer Spider-Man se me podría hacer muy cuesta arriba”. La idea de trabajar en obras seriadas en las que solo escribe o solo dibuja no podría ser más ajena a Paco Roca: “Yo no podría vivir exclusivamente de dibujar o de escribir, tengo que ser el autor completo de mis obras”.