El atentado frustrado que sufrió Rosa Díez: “Los tuyos también están en riesgo”

Un buen día el terrorismo llamó a la puerta de Rosa Díez. Una mañana recibió un paquete de 'El Correo Español El Pueblo Vasco' que enviaba unos anuarios y en el paquete del anuario venía la bomba. Su marido lo recogió y al abrirlo oyó un sonido que denotaba que había algo que estaba prendiendo. Acto seguido abrió la puerta que daba a la calle de la cocina y lo posó sobre la caseta de los perros. Afortunadamente comenta “los perros no estaban dentro y el paquete finalmente no estalló”

“Forma parte la estrategia de ETA” afirma tras relatar los acontecimientos de aquel día. “La de hacerte saber que los tuyos también están en riesgo”. Añade que a pesar de que uno no lo piensa, “haces una actividad de riesgo” a lo que puntualiza que “era una actividad de riesgo en Euskadi, pero no lo piensas todos los días. “Cuando ETA te manda un paquete bomba a casa, ETA te manda un mensaje, los tuyos también están en riesgo”.

Ante la pregunta de si no sentía miedo responde que la gente de su generación que luchaba contra ETA no lo hacía solo por ellos, ni para que triunfara la democracia ni por evitar volver al pasado, “lo hicimos por nuestros hijos, para que ellos no tuvieran nunca que pintarse las manos de blanco” Rosa Díez salió a la calle y lo que buscaba es que “una vez que sales a la calle, la próxima generación no tenga que salir” .“Tienes que hacerlo y terminar el trabajo y no puedes pensar cada día, porque si lo haces” añade Díez, “te marchas”

Nunca pensó en marcharse aunque añade que cuando nació su hija habló del tema con su marido. Rememora la conversación que tuvo con él: “¿Tenemos derechos a obligar a que estos niños vivan en este ambiente?” no obstante llegaron a la conclusión que “por ellos había que hacerlo, para que no tuvieran que vivir en este ambiente ni aquí ni en ningún sitio”