Rosa Díez sobre Bildu: “Son los herederos de ETA y viven de que ETA mató antes que ellos”

La colaboradora de Herrera en COPE vive actualmente en una pequeña localidad llamada Sodupe en el municipio de Güeñes, muy cerca de Bilbao. En las últimas elecciones locales su municipio obtuvo de un total de 13 concejales, 6 del PNV y 5 de Bildu, lo que indica que una mayoría de vecinos del pueblo votan a esos partidos. A pesar de ellos Díez dice que no tiene amigos de Bildu. “Entre esa banda no tengo amigos”

“Bildu es una banda, son los herederos de ETA, filoetarras, proetarras que viven de que ETA mató antes que ellos” Añade además que “nunca han condenado la historia de ETA, se prestan a hacer homenajes a los terroristas cuando salen de las cárceles” Además puntualiza que “forman parte de ese entramado terrorista que nos ha amargado la vida, que ha matado a centenares de personas y excluido a muchísimos miles de ciudadanos vascos, la mayor parte”.

El atentado frustrado que sufrió Rosa Díez: “Los tuyos también están en riesgo” La exparlamentaria responde a la pregunta de si pensó en marcharse alguna vez del País Vasco Jorge Miralles 10 jun 2019 - 19:34

Ante la pregunta de si ETA se ha acabado completamente, responde afirmando que “ETA no se ha disuelto y sus herederos pisan moqueta y mandan en la política nacional”. Respecto a la política de apoyos del presidente en funciones con esta formación argumenta que “Sánchez les ha blanqueado, ha blanqueado su historia y les sigue blanqueando pactando con ellos” Sobre la desaparición de ETA concluye que “no ha desparecido, no mata pero no ha desaparecido”

El foco lo pone también en la exclusión civil en el País Vasco. “En Euskadi hay mucha gente que fue perseguida por ETA y que hoy es civilmente excluida. Ha habido dos tipos de nacionalismo, el nacionalismo que mataba y el nacionalismo que excluía. Si no eras nacionalista socialmente no eras nadie”

El reto que según ella tienen los demócratas es “evitar que ETA y sus cómplices perviertan la historia, no consigan transformar la historia y consigan lo que siempre han querido, que parezca que aquí había dos bandos que se enfrentaban y que los dos bandos morían” También apuesta en que las nuevas generaciones conozcan la historia de ETA, lo que hizo ETA y lo que tuvo que hacer la gente “frente al totalitarismo”, que si hoy “vivimos en democracia es porque centenares de personas arriesgaron su vida” y aboga porque se conozcan los “más de 300 crímenes de ETA que están sin esclarecer”