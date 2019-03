Ana Pastor, la mujer que “lo ha sido todo en la política”

La presidenta del Congreso de los Diputados en la XII legislatura española, Ana Pastor, nos recibe en su despacho en la cámara. Su carrera política es pública y notoria. Ha sido ministra de Sanidad y también de Fomento y su trayectoria ha sido larga. Sin embargo, lo que el gran público probablemente no conoce es que Pastor es médico de carrera.

La política narra cómo ha llegado hasta aquí: “Ha sido un continium, empecé muy jovencita. Soy funcionaria del estado y empecé a hacer planificación sanitaria y dedicada al mundo de la gestión desde muy joven, y desde ahí a puestos de responsabilidad como subsecretaria, como ministra, ha sido casi como un no-me-entero”.

Preguntada por si en sus inicios como subsecretaria se sentía como una segundona en política, lo desmiente. “Todo lo contrario, creo que uno de los puestos que están reservados para funcionarios es el de subsecretario y siendo subsecretaria en cultura y deporte, interior y presidencia han sido de las etapas más felices de mi etapa profesional”.

Confiesa que en el ámbito de la gestión es donde se encuentra más cómoda. “Es importante hacer buenos equipos, delegar tareas y responsabilidades y ser leal a los tuyos. Es muy importante priorizar, diferenciar lo que es importante de lo que no lo es, de lo que es urgente de lo que no. Esa es la clave de la gestión de los recursos y de las políticas públicas. En la gestión me encuentro como pez en el agua. He tenido mucha suerte de encontrarme mucha gente buenísima que me ha acompañado”.